Hareide fryktet det verste: – Jeg var så redd for at han skulle dø

– Jeg var så redd for at han skulle dø. Jeg sto i studio hos NRK i Norge da han falt om. Jeg kunne ikke tro det. Jeg kunne ikke være der. Jeg måtte hjem, skriver Hareide i si EM-spalte i den danske avisen B.T.

Rosenborg-treneren var dansk landslagssjef fra 2015 ril 2020, og hadde et særlig tett forhold til nettopp Eriksen. I forbindelse med Danmarks EM-åpningskamp mot Finland lørdag kveld, var han NRKs gjest i et provisorisk studio satt opp på et hotellrom i Trondheim.

To ganger hadde Hareide og reporter Harald Thingnes vært inne. Så skjedde det ubegripelige.

Christian Eriksen segnet om på banen, tilsynelatende livløs.

REDDE LAGKAMERATER: Fortvilte dansker med Christian Eriksen fortsatt fikk behandling. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / Reuters

– Ingenting ga mening

Reporter Thingnes opplevde i likhet med Hareide situasjonen som svært dramatisk. Etter å ha sett tankefullt ut av vinduet en stund, ba en tydelig preget Hareide om forståelse for at han ikke lenger kunne være med i sendingen.

Slik beskriver han hva som videre skjedde i sin spalte:

– Jeg løp hjem gjennom regnet til min leilighet i Trondheim. Jeg måtte vekk. Jeg måtte være alene. Jeg satt bare og stirret ut i regnet. Ingenting ga mening. Jeg kunne ikke se Christian Eriksen sånn. Jeg kunne ikke.

Så stor var Hareides frykt at han rakk å informere om at han rakk å gi sportsdirektør Micke Dorsin beskjed om at han ikke kunne lede Rosenborg i søndagens kamp mot Strømsgodset.

– En av de mest forferdelige dagene

Det gikk altså bra med Eriksen i den forstand at han våknet og er i live. Kampen i Parken ble fullført etter en lang pause, etter at Eriksen selv hadde kommunisert med sine lagkamerater. Et sterkt preget dansk lag tapte 1–0.

– Spillerne har snakket med ham, og han har det bra. Det er gode nyheter, og spillerne spiller kampen for Christian, forklarte fotballdirektør Peter Møller i Det danske fotballforbundet til DR.

LETTELSEN: En hel fotballverden pustet lettet ut da det dukket opp bilder av en våken Christian Eriksen. Foto: Friedemann Vogel / AP

Hareide beskriver at han aldri før har hatt det så vondt. Derfor bryr han seg heller ikke om resultatet mot Finland.

– Det betyr ingenting. Det viktigste for Danmark og fotballen er at Christian Eriksen er ok. Livet ble snudd på hodet på et øyeblikk på en av de mest forferdelige dagene jeg har opplevd, skriver Hareide i B.T.

Eriksen er nå innlagt på Rigshospitalet i København. Derfra har han blant annet ha kommunisert med sine lagkamerater i Inter via en gruppechat. Det opplyser klubdirektør Giuseppe Marotta ifølge Ekstra Bladet.

Motta sier imidlertid ikke noe om innholdet i beskjeden. Han påpeker at det nå er det danske helsevesenet som tar seg av Eriksen, men opplyser at Inters legeteam allerede er i dialog med danske leger.

Ifølge B.T. skal meldingen enkelt og greit ha vært: «Jeg har det fint».

Hjertelege fryktet han hadde oversett noe

Kardiolog Sanjay Sharma sjekket Eriksens hjerte regelmessig da dansken spilte i Tottenham. Sharma fryktet ifølge NTB han hadde oversett noe da Eriksen kollapset i lørdagens EM-kamp.

– Jeg tenkte: «Herregud, er de noe vi ikke har sett?». Men jeg har sjekket alle testresultatene, og alt så perfekt ut, sier Sharma til The Mail on Sunday.

Han hjertetester alle Tottenhams spillere årlig.

– Selvsagt var alle hans tester fram til 2019 helt normale. Det var ingen åpenbare tegn på underliggende hjertesykdom. Jeg kan gå god for det, for det var jeg som gjorde undersøkelsene, forteller Sharma.

Det er høyst tvilsomt om Eriksen kan spille i Premier League i framtiden. Det siste halvannet året har dansken vært i italienske Inter.

– I Storbritannia vil han ikke få spille. Vi har ganske strenge regler, sier Sharma til Sky News.