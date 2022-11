Solbakken reagerer på Fifa-grep: – Merkelig

– Det er ikke overraskende, men allikevel litt merkelig da menneskerettigheter er nedfelt i Fifas vedtekter som viktige, forteller landslagssjef Ståle Solbakken til NRK.

Danmark skal om få dager spille fotball-VM i Qatar. Der var det et ønske om at de skulle komme med en markering mot landets brudd på menneskerettigheter.

Ønsket var å bære treningsdrakter med teksten «Human Rights For All», altså «menneskerettigheter for alle».

Men torsdag ble det kjent at danskene hadde fått nei fra Fifa om en slik type markering. Det begrunnes i Fifas regelverk med at det er forbudt å vise politiske, religiøse eller personlige budskap under VM.

– Vi sitter sammen med Danmark i arbeidsgruppen, så det var ikke overraskende at de fikk nei. Jeg er selvfølgelig uenig i avgjørelsen, sier fotballpresident Lise Klaveness til NRK.

– Religiøse symboler på kroppen

Fifa- og IOC forsker Hans Ivar Næss sier at Fifa-avgjørelsen er «helt latterlig» og en stor selvmotsigelse mot egne prinsipper.

– Nå plutselig så definerer de helt vilkårlig hva som er en politisk eller religiøs markering og hva som ikke er det.

Han refererer til at fotballspillere har stor frihet for hvordan de kan opptre i en fotballkamp, blant annet med tatoveringer.

SELVMOTSIGENDE: Mener Fifa-forsker etter at Danmark ikke får markere for menneskerettigheter, mens fotballspillere får spille med religiøse symboler. Foto: AP/AFP

– Hvis man sier at menneskerettighetene er politisk, det kan man godt si. Men de gjør en hel del andre ting som også er politiske som de ikke slår ned på.

– Fotballspillere har religiøse symboler tatovert på kroppen. Det er liksom veldig tilfeldig på hva de legger i denne avgjørelsen.

– Jeg tror at de rett og slett at de føler seg presset av Qatar til å gjøre det. Avgjørelsen går rett imot Fifas egne menneskerettighetsarbeid som de begynte med i 2017 og som de fortsetter med nå for å sette kriterier for nye VM-arrangører, sier Næss.

I kontrast til Norge-markering

Avvisningen fra Fifa får også den norske landslagssjefen Ståle Solbakken til å reagere.

– De (Fifa) kjemper en hard kamp nå for at det politiske ikke skal bli et tema under VM.

– Selv om «human rights for all» ikke bør være et politisk standpunkt, men en selvfølge og som det ikke bør være vanskelig å stå inne for, skriver Solbakken i en tekstmelding til NRK.

REAGERER: Ståle Solbakken er ikke imponert over Fifas håndtering av Danmarks ønske om markering. Foto: ALF SIMENSEN / NTB

Dette står i kontrast til hvordan Norges budskap i VM-kvaliken ble mottatt. De hadde på seg hvite T-skjorter før flere kamper, der de tok avstand fra menneskerettighetsbruddene i Qatar.

Den gangen svarte Fifa følgende:

– Fifa tror på ytringsfrihet og at kraften i fotball kan føre til positive endringer.

– Alvorlig for Danmark

Det ble ikke satt i gang en disiplinærprosess overfor Norge.

Solbakken forteller at det ikke ble gjennomført noen form for søknad i forkant den gangen. Det har altså Danmark gjort.

På spørsmål fra NRK om hvorfor Norge og Danmark har fått ulik behandling svarer Fifa følgende:

– Den fjerde loven i «the Laws Of The Game» forteller at alle lagdeler (inkludert klær) kan ikke ha politiske, religiøse eller personlige slagord eller bilder.

Fifa svarer ikke spesfikt på hvorfor dem ikke tar i bruk ytringsfrihet-begrep og positive endringer i tilfelle med Danmark.

MARKERTE: Danskene markerte mot Qatar også under kvaliken før de skulle møte Moldova i mars 2021. Foto: BO AMSTRUP / AFP

DBU- sjef Jakob Jensen forteller at forbundet kan straffes med både penge- og poengstraff.

– Vi er nødt til å forholde oss til turneringsreglene som har blitt pålagt. Hvis vi ikke gjør det, kan vi bli rammet av sanksjoner og bøter, og det vil vi unngå, sier Jensen ifølge den danske avisen Ekstra Bladet.

NORSK MARKERING: Det norske landslaget markerte for «Human Rights» i 2021. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL / NTB

Danskene har allerede tatt grep før VM. Deres sponsorer vil ikke bli nevneverdig synlige på draktene sine, ettersom deres draktleverandør Hummel har gått for helrøde, helsorte, og helhvite drakter.

Fifa-forsker Næss roser Danmark for å sette dagsorden, men tror ikke danskene tørr å gå videre etter å ha fått nei fra Fifa.

– Det ville vært veldig alvorlig for Danmarks del å få poengstraff i VM. Nå vet de ikke helt hva slag straff de kan få, da blir det risikabelt å forsette, sier Næss.