Hovland hektet av i seierskampen

Viktor Hovland lå på en delt niendeplass i The Players Championship på PGA-touren etter to av fire runder. Nordmannen var da fem slag bak teten, men til tross for en runde på to under par lørdag, falt han på resultatlista.

Hovland åpnet rufsete og var to over par allerede etter fem spilte hull. Spesielt på greenen slet han, men birdier på hull 9, 11, 12 og 15 sørget for å snu runden for nordmannen.

Flere andre gikk også godt under par lørdag, under gode spilleforhold. Tom Hoge var best av alle og noterte seg for banerekord med en runde ti slag under par.

Hovland ligger i skrivende stund på en delt 14. plass, totalt seks slag under par. Han er syv slag bak lederne Min Woo Lee og Scottie Scheffler, som har henholdsvis ett og to hull igjen av runden.

Hovland har «kun» tre slag opp til en delt fjerdeplass.

The Players Championship regnes som den mest prestisjefylte enkeltstående turneringen på PGA-touren og blir gjerne omtalt som «den femte majorturneringen». Hele 25 millioner amerikanske dollar, rundt 265 millioner norske kroner, er i premiepotten i turneringen. Turneringen avsluttes søndag.