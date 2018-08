Har Pochettino møtt veggen?

– Topp fire er ikke nok for oss, sier Mauricio Pochettino.

Men det blir fort det beste han kan håpe på etter en overraskende sommer.

Pochettino har ført Tottenham til tre strake plasseringer blant de tre beste i Premier League. Det er en enorm prestasjon når man husker på at klubben er nummer seks i ligaen med hensyn til lønnsbudsjett og inntekter.

Men både han og stjernespillerne ønsker å vinne ligaen. Derfor hadde de fleste forventet store signeringer i sommer som kunne hjulpet Spurs med å ta det siste steget opp til toppen.

Det har imidlertid ikke skjedd. Faktisk har ikke Spurs hentet noen som helst.

De store spørsmålene Ekspandér faktaboks En artikkelserie om de seks topplagene i Premier League.

Tar opp de store spørsmålene i hver klubb før de starter sesongen (7.-12. august).

Skrevet av fotballskribent Thore Haugstad.

Ønsket spillere

Dette er mildt sagt uvanlig. Ingen klubb i Premier League har noen gang latt være å hente noen på sommeren siden overgangsvinduet ble opprettet i 2003.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Man kunne skjønne inaktiviteten om det var en nyopprykket klubb uten ett øre i banken. Men dette er et lag som har kjempet om tittelen to av de siste tre årene, og som slo godt fra seg i mesterligaen forrige sesong. Alle maser om at Pochettino må vinne et trofé snart.

Kunne ikke et par solide signeringer i sommer ha utgjort forskjellen?

Pochettino må ha tenkt det samme, for i desember oppfordret han klubben til å hente inn spillere tidlig på sommeren. At ingen skulle komme inn dørene, kan umulig ha vært en del av planen.

Les også: Her er alle overgangene i Premier League

Oppfordringen

Bakgrunnen for Pochettinos uttalelser var at klubbens styreformann, Daniel Levy, har en tendens til å vente til overgangsvinduets siste dag før han kjøper spillere. Slik kan Levy presse desperate klubber til å selge billig og kjøpe dyrt.

Men ulempen med dette er at kjøpene ikke får tid til å tilvenne seg Pochettinos metoder.

STYREFORMANN: Businessmannen Daniel Levy er styreformann i Tottenham. Foto: Ikimages / AFP

Pochettino beregner at en ny spiller trenger mellom seks og syv måneder for å tilpasse seg laget. Vanligvis henter Spurs forsterkninger sent i august, altså etter at sesongen har startet.

Denne sesongen ble fristen for kjøp flyttet frem til forrige torsdag. Med VM som et forstyrrende element ønsket Pochettino alle signeringene klare innen starten av juli. Før sommeren oppfordret han faktisk klubben offentlig til å «være modig» og «ta risikoer», noe de fleste tolket som en referanse til overgangsvinduet.

Deretter signerte Pochettino selv en ny femårskontrakt, før stjernespissen Harry Kane skrev under en på seks år. Det så ut som Spurs var klare til å matche trenerens ambisjoner.

Så hvorfor har ingen blitt hentet?

Dyre prosjekter

Finanser kan være en del av bildet. I september flytter Spurs inn i sitt nye stadion, som koster 8,5 milliarder kroner. De har også bygget et hotell med 40 soverom ved treningsfeltet.

Samtidig har Spurs sagt at byggeprosjektene ikke vil påvirke overgangsbudsjettet. Det er heller ikke slik at Pochettino har brukt opp alle pengene. På fire år i klubben har han et nettoforbruk på rundt 350 millioner kroner – et vanvittig lavt tall for en toppklubb i Premier League.

Torsdag ga Tottenham Hotspur Supporters’ Trust uttrykk for sin skuffelse over overgangsvinduet, og krevde forklaringer på hvorfor ingen hadde blitt kjøpt.

Det samme kunne Pochettino gjort. Men på pressekonferansen denne uken dukket han opp i strålende humør.

SISTE KAMP: I 2017 spilte Tottenham sin hittil siste kamp før stadion ble bygget om. Foto: Rob Harris / AP

Rom for forbedring

I motsetning til José Mourinho, som har klaget til Manchester Uniteds visepresident Ed Woodward over alle spillerne han ikke har fått, forsvarte Pochettino sin egen klubb. Han sa at markedet var spinnvilt og at Spurs ikke hadde funnet de rette kjøpene.

Vil Mourinho vare ut sesongen?

Om de ikke fant spillere som kunne forsterke laget, sa Pochettino, ga det heller ingen mening å kjøpe noen.

Pochettino hadde et poeng. Spurs har en sterk førsteellever med mange unge spillere. Den offensive trioen Kane, Dele Alli og Christian Eriksen kan ikke akkurat kastes på dør. I mål har de Frankrikes VM-kaptein. Forsvarsrekken virker solid.

Dessuten har Pochettino rett når han sier at Spurs kan forbedre seg uten å kjøpe. De fleste spillerne er fortsatt unge nok til å ta steg fremover, da spesielt Kane (25 år), Alli (22), Eriksen (26), Son Heung-min (26), Davinson Sánchez (22), Ben Davies (25) og Eric Dier (24).

Å oppgradere disse spillerne hadde kostet flesk. Levy er ikke typen som betaler for mye.

Sterke rivaler

Samtidig vet Pochettino at rivalene også vil vokse. Liverpools førsteellever er nesten utelukkende mellom 23 og 27 år. City har talenter som Raheem Sterling (23 år), Leroy Sané (22) og Gabriel Jesus (21). I teten er det ingen lag som står stille.

Spurs kunne også trengt større bredde. Den sentrale midtbanen er godt bemannet, men Harry Winks er fortsatt 22 år, Mousa Dembélé er skadeskutt og Moussa Sissoko har ikke slått til. Etter det står Pochettino igjen med Dier og Victor Wanyama, som tilbyr duellstyrke men lite kreativitet.

Det som bekymrer aller mest, er spissplassen. Der hvor Pep Guardiola kan rotere mellom Sergio Agüero og Gabriel Jesus, har Pochettino kun Fernando Llorente i bakhånd om Kane blir skadet. Det kan fort gjøre utslag fra starten av, da Kane kanskje ikke er kampklar ennå etter å ha begynt sin ferie like etter Englands semifinale i VM.

Om førsteelleveren er vanskelig å forbedre, kunne altså stallen som helhet fint vært oppgradert.

BACKUP: Fernando Llorente må tre inn på spissplass om Harry Kane blir skadet. Foto: Gregory Bull / AP

Tøff oppgave

På toppen av det hele har de to favorittene til tittelen, City og Liverpool, forsterket. City har betalt 650 millioner kroner for Riyad Mahrez og har nå solid dekning i alle posisjoner.

Liverpool har handlet spillere for 1,7 milliarder kroner.

Blir dette endelig Liverpools år?

City virker for skjerpet til å slippe seg ned noe særlig, og kan fort ta mer enn 90 poeng igjen. Selv om Pochettino skulle klemme hver eneste dråpe ut av Spurs-stallen, blir det en enorm oppgave å slå de lyseblå. Kanskje vil en cuptittel være lagets beste håp enn så lenge, for akkurat nå virker City utenfor rekkevidde.

Selv for en magiker som Pochettino.