Vil Mourinho vare ut sesongen?

Det er lett å overdrive et lags problemer i sesongoppkjøringen, men når selv treneren spår en dyster sesong, er det vanskelig å være uenig. Etter en blytung sommer ønsket José Mourinho desperat en ny spiller i går.

Det eneste Manchester United annonserte, var en treårig sponsoravtale med Chivas Regal whisky.

Chivas-kontrakten kan fort vare lenger enn Mourinhos. Da United ansatte ham for to år siden, spådde mange trøbbel i hans tredje år. Det er tidspunktet hvor spillere pleier å gå lei Mourinho, som deretter blir mer uforutsigbar desto verre resultatene blir.

Vanligvis begynner dramaet etter et par måneder. Men denne gangen har problemene begynt før sesongen er i gang.

For mye ferie

OVERVEKTIG? Antonio Valencia var blant dem som fikk høre det da han hadde tatt ferie, og Mourinho klaget over at han ikke fikk samkjørt laget på grunn av ferierende VM-spillere Foto: D. Ross Cameron / AP

Så lenge United var på sesongoppkjøring i USA, klaget Mourinho over ting som var galt. Han ergret seg over at så mange spillere var på ferie etter VM. Han kritiserte Anthony Martial for å ikke returnere til leiren kjapt nok etter at han fikk en sønn.

Kapteinen Antonio Valencia ble beskyldt for å være overvektig.

– For mye ferie, sa Mourinho.

Faktisk hevdet Mourinho nærmest at hele sommeren var bortkastet. Uten alle sine førstelagsspillere kunne han ikke kunnet drille laget slik han hadde ønsket, så den taktiske forberedelsen gikk i vasken. I stedet sendte han unggutter ut i defensive systemer skapt for å unngå store tap.

– Vi er her kun for å overleve, sa Mourinho.

Selv da United slo Real Madrid 2–1 i Miami, deres eneste seier på seks kamper, sa Mourinho at han ikke hadde lært noen ting. Og så har man Ed Woodward.

José vs. Ed

INNKJØPSANSVARLIG: Uniteds visepresident Ed Woodward har lang erfaring med kommersielle avtaler, men mye mindre erfaring med spillerkjøp, som nå er hans ansvar. Han har ikke kjøpt noen av de fem spillerne Mourinho sier han bad om for lenge siden Foto: OLI SCARFF / AFP

Woodward er Uniteds visepresident og ansvarlig for signeringer. Mourinho vet at troppen burde vært forsterket, og har hevdet at han ga Woodward en liste med fem navn for flere måneder siden.

Men ingen av disse navnene har blitt hentet.

Faktisk gjorde United kun tre signeringer før fristen for kjøp gikk ut i går. Den eneste av dem som vil slåss om en plass i førsteelleveren umiddelbart, er midtbanespilleren Fred, hentet fra Sjakhtar Donetsk for 560 millioner kroner.

De to andre er den 19-årige høyrebacken Diogo Dalot og Lee Grant, som er tredjekeeper.

Mourinho ønsket spesielt en midtstopper, og la press på Woodward ved å fortelle pressen at om ingen kom, ville United få en vanskelig sesong. Men markedet er brutalt og Woodward har ikke jobbet med spillerkjøp i mer enn fem år. Spesialiteten hans er kommersielle avtaler – og det merkes.

Dessuten skriver The Guardian at Woodward ikke var enig med Mourinho om hvem de skulle hente. Mourinho ønsket for eksempel Toby Alderweireld (Tottenham) eller Harry Maguire (Leicester). Woodward mente Alderweireld ikke passet klubbens langtidsplaner – spilleren er 29 år – og at Maguire ikke var stort bedre enn de stopperne United allerede har.

Kjente symptomer

Dermed sitter United nå igjen med én skikkelig forsterkning. Betyr dette at Mourinho er dømt til å feile? I utgangspunktet ikke.

United har tross alt fortsatt et råsterkt lag. De har en av verdens beste keepere (David de Gea), Arsenals beste spiller de siste årene (Alexis Sánchez), en av VMs store profiler (Paul Pogba) og en spiss verdt 800 millioner kroner (Romelu Lukaku). Glem heller ikke Marcus Rashford, Eric Bailly og Nemanja Matic.

ENESTE TOPPKJØPET: Brasilianske Fred kan slåss om en plass på Uniteds lag, men han er den eneste United har kjøpt i sommer som kan det, mener kommentatoren Foto: Andreas Gebert / Reuters

Men så er spørsmålet hva Mourinho får ut av dem. I fem av de siste seks jobbene han har hatt, har han vunnet ligatittelen i sitt andre år. De tre gangene han har gått løs på en tredje sesong, har han så kun vunnet en FA-cup og en ligacup totalt – med Chelsea i 2007. Så fikk han sparken.

Slik pleier det å gå. I Real Madrid forlot han klubben i kaos i 2013. Hans andre periode i Chelsea endte med et katastrofalt tittelforsvar og fyken før jul.

Spesielt i de siste to jobbene har Mourinho blitt stadig mer uforutsigbar i sitt tredje år. Han har klandret dommere oftere og kritisert alt og alle rundt seg. Mye av dette gikk igjen i USA i sommer, og engelske aviser skrev at spillerne bekymret seg over hans adferd.

I lys av Mourinhos historikk virket det som et symptom på et nytt problematisk tredje år.

Tallenes spådom

Ytterligere faktorer taler mot United. En av dem er at de var heldige som havnet på andreplass forrige sesong. Statistiske modeller som måler kvaliteten på sjanser for og imot (kalt «forventede mål»), viser nemlig at United burde ha havnet lavere.

Grunnen til at de kun slapp inn 28 ligamål, var ikke et tett forsvar, men en briljant De Gea.

Og mens De Gea kan spille godt igjen denne sesongen, pleier lag på lang sikt å bevege seg mot antallet scoringer som de statistiske modellene spår.

Med andre ord er det sannsynlig at United vil falle nedover på tabellen om prestasjonene denne sesongen ikke forbedres. Bekymringen er selvsagt at de i stedet vil prestere dårligere nå, slik Mourinhos lag pleier å gjøre i hans tredje år.

Rivalene bygger

STERKE RIVALER: Alle Manchester Uniteds rivaler har styrket laget denne sommeren, blant andre Liverpool der keeperen Alisson er én av forsterkningene Foto: CARL RECINE / Reuters

I tillegg vet Mourinho at rivalene har gjort endringer. Arsenal har byttet ut Arsène Wenger med en spennende trener i Unai Emery og omstrukturert klubben.

Manchester City har kjøpt Riyad Mahrez, mens Chelsea har ansatt Maurizio Sarri.

Og Liverpool har handlet for 1,7 milliarder kroner.

Det hjelper ikke at Mourinho har kommet på kant med Pogba. En rekke av VM-spillerne kom tilbake i trening først denne uka, mens Matić er skadet.

Alt i alt må dermed Mourinho legge marerittsommeren bak seg fort og foreta en dramatisk forbedring av hans statistikk i det tredje året. Selv om han plutselig skulle få mye mer ut av stallen, vil det bli tungt å hamle opp med et råsterkt City og et fremadstormende Liverpool.

Det meste tyder på at Mourinho vil måtte nøye seg med topp fire innen sesongen er slutt. Om han da fortsatt er i jobben.