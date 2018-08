Fans av Liverpool beskyldes av og til for en naiv tro på at ligatittelen er like rundt hjørnet. «Dette blir vårt år», sies det ofte.

Og så skuffer laget, slik de har gjort hvert år siden 1990.

Men om optimismen viser hvor etterlengtet tittelen er, gjenspeiler den også hvor ofte Liverpool har snust på førsteplassen. Tidlig på 2000-tallet sa treneren Gérard Houllier at de var «to eller tre klassespillere» unna mesterskapet. Det samme var sant under Rafa Benítez.

Problemet har ofte vært at Liverpool ikke har hentet disse toppspillerne når de først har hatt sjansen.

Dette har endret seg nå.

De store spørsmålene Ekspandér faktaboks En artikkelserie om de seks topplagene i Premier League.

Tar opp de store spørsmålene i hver klubb før Premier League starter fredag 10. august.

Skrevet av fotballskribent Thore Haugstad.

I riktig retning

For i stedet for å se på at rivalene henter kvalitet, har Liverpool blitt sommerens vinnere. De har brukt 1,7 milliarder kroner, klart mest i Premier League.

Samtidig har de etter alt å dømme fått valuta for pengene.

Pilene pekte oppover allerede før overgangsmarkedet begynte. Liverpool tok ett poeng mindre forrige sesong enn året før, noe som kan indikere at de gikk bakover. Men Klopp tok faktisk et steg fremover.

Grunnen var at han fant løsninger på den enorme fysiske belastningen som kommer av det tøffe kampprogrammet. Liverpool slet med skader i 2016/17, selv uten spille i en kontinental turnering. Forrige sesong begynte Klopp å rotere oftere samt få spillerne til å løpe mindre.

De trekkene førte til en ny fjerdeplass samtidig som de nådde finalen i mesterligaen, hvor de tapte 3–1 mot Real Madrid.

Nå bør de stille enda sterkere.

Spennende kjøp

Klopp har forbedret stallens kvalitet og bredde. Det fremste kjøpet er Alisson, brasilianeren som ble verdens dyreste keeper da han kom fra Roma for 600 millioner kroner i juli, og som spilte så bra i Serie A at han holdt Ederson på benken i VM.

Verken Loris Karius eller Simon Mignolet vil bli savnet blant fansen på Anfield.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Klopp har også forsterket midtbanen, et ledd hvor slitasjen er stor grunnet lagets høye press. Der har den driblesterke indreløperen Naby Keïta kommet fra RB Leipzig for 570 millioner kroner. Liverpool har i tillegg gitt 425 millioner kroner for Fabinho, det kløktige midtbaneankeret fra Monaco.

Mens Klopp først var ute og handlet, la han også Xherdan Shaqiri i handlekurven. Den sveitsiske vingen er en solid backup for angrepstrioen Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah – spesielt til en sum av 140 millioner kroner, betalt til Stoke.

Selvsagt kan disse kjøpene floppe. Men det finnes god grunn til å tro at risikoen er lav.

BYTTET KLUBB: Xherdan Shaqiri, her iført Stoke-drakt forrige sesong. Foto: Carl Recine / Reuters

Treffer blink

I hvert fall om man bruker Klopps tidligere overganger som en pekepinn. Dette er mannen som i Dortmund hentet klassetrioen Shinji Kagawa, Ilkay Gündogan og Robert Lewandowski til en sum av 100 millioner kroner totalt.

Selvsagt bidrar også direktører og speidere til slike overganger, men Klopp har fortsatt å treffe gull. Salah kostet 370 millioner fra Roma i fjor og satte umiddelbart ny rekord i Premier League ved å score 32 mål på én sesong. Andy Robertson, som nå er førstevalg på venstreback, kostet 85 millioner fra Hull.

Stopperen Virgil van Dijk har imponert siden han kom for 750 millioner kroner fra Southampton, den samme klubben Klopp ga 390 millioner for Mané – en annen hit.

Floppene Klopp har kjøpt, har også vært billige. Når han først bruker penger, treffer han som oftest blink.

SUKSESS: Jürgen Klopp sammen med Mohamed Salah under treningskampen mot Napoli i sommer. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Flere alternativer

Dermed sitter Liverpool igjen med en stall som scoret høyt på kvalitet, bredde og alder. De fire rekruttene er alle mellom 23 og 26 år. I den antatte førsteelleveren er kun stopperen Dejan Lovren eldre enn 27. Laget kan både levere umiddelbart og vokse sammen de neste årene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Alle posisjonene har brukbar dekning. Klopp har tre keepere bak Van Dijk og Lovren, med Joël Matip, Joe Gomez og Ragnar Klavan i bakhånd. På backene har han to valg på hver kant. Like foran er Alex Oxlade-Chamberlain muligens skadet resten av sesongen, mens Emre Can har gått til Juventus. Likevel kan Liverpool stille med Fabinho, Keïta, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Jordan Henderson og James Milner.

Det er mye løpskraft i én stall.

Fremme vil Shaqiri gi dekning bak Mané, Firmino og Salah. Skadeplagede Daniel Sturridge har returnert fra låneoppholdet i West Brom og kan bli en joker. Klopp sier at ikke alle vil få spille i starten, men det vil endre seg så fort belastningen øker.

– Det er så viktig å forberede seg til perioden rundt januar, når det virkelig blir intensivt, sier Klopp.

I sesongoppkjøringen har Liverpool tapt mot Dortmund (1-3), men slått Manchester City (2–1), Manchester United (4–1) og Napoli (5–0).

Spørsmålet er bare om de kan slå City over 38 ligakamper.

SUVERENE: Pep Guardiola kunne smile etter seier i Community Shield i helgen. Foto: John Sibley / Reuters

Citys rivaler

Liverpool virker bedre rustet enn noen andre. Både José Mourinho og Mauricio Pochettino trenger nye spillere før fristen for kjøp i Premier League går ut torsdag ettermiddag; United har kun kjøpt én spiller som vil gå inn i førsteelleveren; Tottenham har kjøpt null.

I vest-London sliter Chelsea med å beholde stjernene Thibaut Courtois og Eden Hazard, mens Arsenal begynner på livet uten Arsène Wenger. Det nye prosjektet vil ta tid.

I en «normal» sesong hadde Liverpool allerede vært favoritter. Problemet er City, som nettopp ble det første laget i Premier League til å ta 100 poeng i én sesong. Pep Guardiola sier at den summen er umulig å repetere. Ingen har vunnet Englands toppserie to år på rad siden United i 2009.

Om Liverpool har vist at de kan slå City i enkeltkamper, noe de klarte tre ganger i alle turneringer forrige sesong, er målet nå å stabilisere formen. Mens de fire nye kjøpene vil hjelpe med det, er sannsynligheten fortsatt størst for at Liverpool tar andreplassen.

Samtidig har Klopp utrettet nok til å skape ny tro. Kan det bli Liverpools år? Det er ikke umulig.