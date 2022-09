NRKs antidopingavsløring har den siste tiden slått ned som en bombe i norsk idrett. Onsdag ettermiddag møttes Antidoping Norge (ADNO) og Kulturdepartementet i Oslo sentrum for å diskutere krisen.

Her ble partene enige om en kortsiktig løsning med innhenting av foreldresamtykke som sikrer at norsk idrett og ADNO opererer i tråd med WADAs regelverk.

Dette er et alternativ ADNO tidligere har beskrevet som «utilstrekkelig».

– Nå har vi hatt et godt møte. Alle parter har hatt et felles mål fra starten av – vi ønsker å finne en løsning som gjør at vi ikke får noe trøbbel med WADA. Per nå betyr det at Antidoping Norge og Norges idrettsforbund setter seg ned og finner praktiske løsninger for å få foreldresamtykke for de det gjelder, sier statssekretær Gry Haugsbakken.

Den midlertidige løsningen innebærer at norske særforbund og idrettslag, som tar ut mindreårige topputøvere til idrettsaktiviteter, på forhånd må innhente samtykke til dopingtester fra utøveres foresatte.

Refser løsningen

Den mulige konsekvensen dersom partene ikke hadde funnet en snarlig løsning på krisen ville blitt stor. Blant annet kunne både OL og Paralympics gått uten norsk deltakelse. Norge kunne også mistet rettet til å arrangere mesterskap.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke spesielt imponert over utfallet av krisemøtet.

KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ

– Dette endte som ADNO lenge har sagt de fryktet. Som er et stort nederlag for dem – og dermed også for NIF, som en stund nå har bestemt seg for å ikke ha noen egen mening. Alle sier det er eneste løsning på kort sikt. Hvis vi skal tro på det, er det i så fall et endelig bevis for hvor dårlig håndtert hele denne prosessen har vært de siste tre år, sier Saltvedt og fortsetter:

– Foreldrefullmakten, som nå skal midlertidig tette hullene i lovverket, er jo en mulighet som har vært der hele tiden. Og gjør dessverre ingenting for å endre det grunnleggende problemet eller rette opp inntrykket av en idrettsnasjon uten styring på egen antidopinglovgiving. Unge utøvere kan fortsatt i teorien dope seg uten å bli kontrollert. Dette er å tette et hull med en sil.

Kort WADA-frist

Gry Haugsbakken understreker at de jobber med å finne en annen varig løsning.

– Men å få til det før 9. september, som er fristen vi har fått fra WADA, er ikke realistisk, sier Haugsbakken.

Hun forteller at denne løsningen er at utøvere i aldersgruppen 15–18 år selv skal kunne samtykke til dopingtesting, slik både ADNO, NIF og Barneombudet har ønsket hele veien.

I MØTET: Anders Solheim i Antidoping Norge Foto: Ingrid Heier Jorstad / NRK

Anders Solheim, leder i Antidoping Norge, forteller til NRK at han er lettet over at de har funnet en kortsiktig løsning, og at de jobber med en langsiktig løsning.

– Du er lettet over at dere kom frem til en løsning som dere i ADNO gjentatte ganger har sagt ikke er tilstrekkelig for å drive et effektivt antidopingarbeid?

– Vi skal også se på en langsiktig løsning som jeg håper vil være god for arbeidet på lang sikt. Men nå på kort sikt er det om å gjøre å få tettet hullene, slik at man kan drive et antidopingarbeid som er i tråd med regelverket. Det synes jeg er veldig positivt. Så jeg er lettet og glad og ser konturene av en kortsiktig løsning, svarer Solheim.

FORNØYDE: Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas på vei ut av møtet med Kulturdepartementet og Antidoping Norge. Foto: Ingrid Heier Jorstad / NRK

Idrettspresident Berit Kjøll var selv til stede på møtet. Hun er også glad for at Kulturdepartementet ser på langsiktige løsninger.

– Det er veldig positivt å få bekreftet at myndighetene igjennom Kulturdepartementet nå ser på lovmessige endringer som må til, og også vurderer andre løsninger som kan løse denne utfordringen, igjennom å sørge for at barn mellom 15 og 18 år ikke trenger å innhente samtykke. Det er det lange, gode løpet vi har signalisert lenge at vi ønsker oss, sier Kjøll.

Skal jobbe gjennom helgen

Idrettspresidenten forteller at de har satt sammen en arbeidsgruppe som i helgen skal jobbe med å presentere konkrete samtykkeløsninger. Deretter skal NIF diskutere løsningen med alle særforbund på mandag.

– NIF har sagt at denne løsningen egentlig ikke er ønskelig, er det i desperasjon dere går med på den?

– Vi erkjenner at det å få på plass en løsning, enten innenfor barneloven eller et nytt lovverk, dessverre tar tid. Da er vi tvunget til å gå inn, når vi ser alvoret i situasjonen som ble kjent for oss i juni, og se på hvordan vi praktisk kan løse innhenting av samtykke og bruke det. Dette diskuteres og vil bli presentert for alle etter at vi har diskutert det internt i organisasjonen med alle særforbundene på mandag, svarer Kjøll.