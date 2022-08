Godtar «utilstrekkelig» løsning på antidopingkrisen – stemples som desperat

«Eksempelvis vil ikke alle utøvere som deltar i et senior-NM bli omfattet av dopingtesting med en slik løsning.»

Dette skriver Antidoping Norge (ADNO) selv om en løsning de er villige til å gå med på. Det kommer frem i et brev sendt i dag.

ADNO og Norges idrettsforbund (NIF) ønsker en forskrift eller en lovendring som gjør at ungdom mellom 15 og 18 år selv kan gi samtykke til testing.

Problemet er bare at de har dårlig tid.

ADNO frykter at de kan bli såkalt non-compliant hos WADA allerede ved det kommende årsskiftet, noe som kan medføre norsk utestengelse fra å arrangere internasjonale mesterskap og deltakelse i OL/Paralympics.

Mandag sendte de et brev til Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund der de vurderer alternativene som finnes for å få norsk idrett ut av antidopingkrisen om det en forskrift eller lovendring tar for lang tid.

«Et alternativ vil kunne innebære at norske særforbund og idrettslag som tar ut mindreårige topputøvere til idrettsaktiviteter på forhånd må innhente samtykke til dopingtester fra utøveres foresatte», heter det i brevet fra Antidoping Norge som er signert av styreleder Thorhild Widvey og daglig leder Anders Solheim.

– Ikke tilstrekkelig for et effektivt antidopingarbeid

Likevel innrømmer de at et slikt alternativ har store begrensninger.

«Vi mener alternativet vil sikre at det norske antidopingarbeidet ivaretar WADAs minstekrav, men vi påpeker at denne løsningen ikke er tilstrekkelig for et effektivt antidopingarbeid»,

Eksempelvis vil ikke alle utøvere som deltar i et senior-NM bli omfattet av dopingtesting med en slik løsning.

Ved en slik løsning vil man, med mindre man defineres som toppidrettsutøver, fortsatt ha mulighet til å konkurrere uten å måtte gå med på å dopingtestes.

– En sovepute

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest brevet fra Antidoping Norge.

Han stusser over at Antidoping Norge kan gå med på midlertidige løsninger for å tilfredsstille kravene fra WADA, til tross for at de selv beskriver manglene i disse løsningene.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ

– Anders Solheim og ADNO er åpenbart ganske desperate etter å sende positive signaler til WADA før de møtes i oktober. Arbeidet gjennom tre år for å få endret de norske reglene har åpenbart ikke vært i nærheten av å få den nødvendige drahjelp, verken fra NIF eller regjeringen, sier Saltvedt.

– Nå har man endt i akutt tidsnød og er villig til å gå på kompromiss med sine egne prinsipper for å redde Norges internasjonale status midlertidig, i påvente av et tilstrekkelig regelverk. Ingen må tro Solheim synes dette på noen måte er et godt forslag. Det er bare det minst dårlige akkurat nå, legger Saltvedt til.

– Tilfredsstiller ikke forventningene

NRK har forelagt Antidoping Norge-leder Anders Solheim kritikken fra Saltvedt.

I en e-post mandag kveld svarer han:

– NRK-kommentatoren har rett i at det er alternativer i dette brevet som ADNO mener ikke tilfredsstiller forventningene om en helsefremmende idrett og like konkurransevilkår. Vi ønsker imidlertid å ta ansvar for å finne alternativer som kan sikre at vi oppfyller WADAs regelverk på kort sikt. ADNO kan ikke, hverken på kort eller lang sikt, løse dette på egenhånd, og ser derfor fram til møte med departementet og idrettsforbundet senere denne uken.

Saltvedt har uansett ikke mye til overs for løsningene som skisseres i brevet fra Antidoping Norge.

– Det gir en grad av tilsynelatende sikkerhet i antidoping-spørsmålet som kun er egnet til å undergrave troverdigheten til de unge utøverne ytterligere og heller ikke sikre oppfyllelse av våre internasjonale forpliktelser annet enn i beste fall på høyst kortsiktig vis. Alle utøvere mellom 15 og 18 år som ikke defineres som toppidrettsutøvere vil kunne dope seg utestet frem til de fyller 18 år og ta med alt av fordeler fra denne ulovlige aktiviteten inn i konkurransesammenheng videre, sier han.

I brevet som ble sendt mandag understreker Antidoping Norge at det er vesentlig at det at det jobbes frem en løsning der alle 15-18-åringer selv kan samtykke til dopingtesting uten foresattes samtykke.

– Ved siden av spesifikk lovhjemmel for slik testing, er dette så langt den eneste løsningen som vi mener vil sikre en helsefremmende idrettskultur og like konkurransevilkår for alle, samtidig som WADAs regelverk ivaretas, skriver Antidoping Norge i brevet.

Den norske antidopingkrisen Ekspandér faktaboks I mars 2018 vurderte et advokatfirma på oppfordring fra Antidoping Norge hvorvidt det var lov å teste mindreårige uten foreldres samtykke. Konklusjonen var nei.

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund kontaktet norske myndigheter for å få deres vurdering av den aktuelle paragrafen.

I oktober 2019 kom Kulturdepartementet med sin uttalelse. De var enig med advokatfirmaet om at det ikke finnes rettslig grunnlag i norsk lov til å dopingteste umyndige uten samtykke.

Konklusjonen har ført til at ingen umyndige utøvere har blitt testet på flere år.

Anders Solheim, leder i Antidoping Norge, mener situasjonen er uholdbar: – Vi ønsker ikke en idrett hvor du kan dope deg frem til du er 18 år – uten å avlegge prøve. Det gir en mulighet til å jukse og få en urettmessig fordel, sier han.

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund ønsker en forskrift eller en lovendring som gjør at ungdom mellom 15 og 18 år selv kan gi samtykke til testing.

NRK skrev først om problematikken i april 2021, men problemet ble fortsatt ikke løst.

I august 2022 avslørte NRK at testmangelen er et brudd på WADAs regler, og at det kan få store konsekvenser for norsk idrett om relativt kort tid.

Myndighetene har sagt at de mener samtykkebasert testing holder, ettersom WADA aksepterer løsninger der nasjonene innhenter langtidssamtykke fra foresatte. Dette er en løsning Antidoping Norge og NIF kjemper imot: – Hvis det er frivillig med samtykke, kan du dope deg så mye du vil. Er det tvunget samtykke, der du må ha foresattes samtykke for å delta, vil du risikere at du ikke får det samtykket. Du risikerer også at de som trenger å være i idretten ikke får dette samtykket, forklarer Solheim.

I mellomtiden står Norge uten mulighet til å teste mindreårige på tredje året, noe som gjør at talenter kan entre toppidretten uten å ha vært testet på lenge.

Kulturdepartementet skriver i en e-post til NRK at de vurderer en slik løsning, men at det kan ta tid.

– Det er et arbeid som er i gang. Dersom det konkluderes med at det er nødvendig å etablere et nytt rettsgrunnlag vil det ta noe tid. Nettopp for å sikre at det norske antidopingarbeidet oppfyller WADA- regelverket forutsetter vi at Norges idrettsforbund (NIF) og Antidoping Norge (ADNO) parallelt med dette arbeidet finner en snarlig løsning for å sikre at det gjennomføres dopingkontroller av mindreårige toppidrettsutøvere, opplyser Kulturdepartementet.

– Trenger hver dag

Torsdag skal Antidoping Norge, Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet sette seg ned i fellesskap og diskutere situasjonen. Ishockeypresident Tage Pettersen har klare forventninger til hva som skal komme ut fra det møtet.

– Det som må komme er en fremdriftsplan for hvordan prosessen skal kjøres for å løse dette, sier Pettersen.

– Vi trenger egentlig hver dag vi har frem til årsskiftet på å få dette på plass, legger han til.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt er spent på hva som kommer ut av møtet mellom partene torsdag.

– De bør komme med en konkret plan for hvordan man skal komme raskest mulig frem til en løsning som snarest mulig oppfyller Norges internasjonale forpliktelser som idrettsnasjon og samtidig ivaretar de unge utøvernes rettigheter på en forsvarlig måte. Det skal være en forsvarlig prosess, men veien om kompromisser er bare egnet til å sinke en allerede akterutseilt prosess ytterligere, mener han.

Antidoping Norge skriver i brevet at de ser frem til å drøfte fordeler og ulemper knyttet til de midlertidige alternativene.