Barneombudet inn i dopingdebatten – ber regjeringa rydde opp

– Vi må huske at barn er modne nok til å kunne straffes når de er 15 år, så det er mye som taler for at de selv kan bestemme om de skal kunne dopingtestes, sier Bejer Engh.

Spørsmålet er stridens kjerne i den norske antidopingkrisa som har ført til at ingen under myndighetsalder har blitt testet uanmeldt de siste to årene, og at det har vært begrenset uanmeldt testing av mindreårige siden mars 2018.

Norges idrettsforbund og Antidoping Norge på den ene siden er uenige med norske myndigheter om antidopingarbeidet i aldersgruppen 15–18 år.

Idretten mener dagens regelverk hvor man må innhente et forhåndssamtykke fra foresatte ikke er en akseptabel løsning.

JUKS: Tidligere Wada-direktør mener det i teorien er fritt frem for ungdom mellom 15–18 år å jukse. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå frykter forbundet og antidopingenheten at Norges avvik fra den internasjonale antidopingkodeksen kan føre til at Norge blir såkalt «non-compliant» overfor det internasjonale dopingregelverket.

Det kan føre til norsk utestengelse fra å arrangere internasjonale mesterskap og deltakelse i OL/Paralympics.

– Det er en regel Norge må bli kvitt. Det henger ikke sammen med det internasjonale regelverket. Skal vi konkurrere på like vilkår som andre land, så må vi få fjernet regelen som setter den begrensningen, sier tidligere Wada-direktør Rune Andersen til NRK.

– Meget betenkelig

Andersen var selv med på å etablere internasjonal antidopingkodeks som Wada-direktør. I dag er pensjonisten blant annet spesialrådgiver for Antidoping Norge.

Han kjenner ikke til andre land som praktiserer på samme måte som Norge, og understreker at slik det er i Norge nå, er det i teorien fritt frem for ungdommer å jukse.

– Nå er det ikke anledning til å teste mellom 15 og 18 år, og da er det fritt frem. Dette vet sikkert noen i noen miljøer. Det betyr ikke at noen utnytter det, men det betyr at de kan utnytte det, og det er meget betenkelig, sier Andersen.

ØNSKE: Ishockeypresident og stortingsrepresentant, Tage Pettersen (H), vil ha en ny forskrift. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den tidligere antidopingjegeren mener norske myndigheter må på banen.

– Barne- og familiedepartementet og kulturdepartementet må etter mitt skjønn ordne opp i dette slik at man får regler som ikke setter denne begrensningen for dopingtesting av ungdom fra 15 til 18 år.

Det mener også Ishockeypresident og stortingsrepresentant, Tage Pettersen (H), som tirsdag var sterkt kritisk til idrettsforbundets håndtering av krisen.

– Jeg tror det eneste riktige og det enkleste er at vi får barne- og familiedepartementet til å lage en forskrift til barneloven for å forskriftshjemle retten til at unge mellom 15 og 18 selv kan ta en avgjørelse om de vil la seg dopingteste eller ikke, sier Pettersen.

– R egjeringen bør rydde opp

Den samme oppfatningen har barneombudet som flere ganger har bedt barne- og familiedepartementet om å gjennomgå regelverket.

– Vi har bedt dem om å rydde i det og gjøre det klarere for når barn kan samtykke og når de trenger foreldrenes samtykke i tillegg, forteller ombudet.

– Det har dessverre ikke skjedd, så jeg håper denne saken viser, at her bør regjeringen rydde opp i regelverket og sørge for at det blir litt mer stil og orden. Slik at man vet når barn selv kan bestemme, følger Bejer Engh opp.

Hun ser ingen grunn til å ikke endre dagens regelverk.

– Jeg tenker at dette er et område der barn bør få bestemme selv. De kan melde seg inn og ut av idretten selv, og da tenker jeg også at de må kunne være ansvarlig og ta de valgene, og forholde seg til de reglene som gjelder innenfor den idretten de skal være med på, slår barneombudet fast.

INITIATIV: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil ta initiativ til å utrede selvbestemmelsesretten på nytt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) opplyser om at departementet hennes nå jobber med oppfølging av barnelovsutvalget.

– Jeg mener som Barneombudet at det er mye som taler for at barn må ha samtykkekompetanse for dopingtest når de er mellom 15–18 år. Det er og slik at barn i dag er myndige etter helselovgivning når de er 16, skriver Toppe i en e-post til NRK.

– Vil du nå gå inn for en ny forskrift der personer mellom 15–18 år selv kan gi samtykke?

– Når det gjelder reglene for dopingtesting er det Kulturdepartementet som har det overordnede ansvaret, svarer Toppe og understreker:

– Når det gjelder barns selvbestemmelse generelt, holder som nevnt mitt departement på med oppfølging av barnelovsutvalget, som har vurdert dette. Jeg vil ta initiativ til at vi utreder dette på nytt.