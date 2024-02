Hans Niemann ramponerte hotellrom: – Kultiverer imaget sitt som sjakkens nye «bad boy»

Fredag kom nyheten om at Hans Niemann ikke vil bli invitert til noen av turneringene til sjakklubben Saint Louis Chess Club i 2024. I begrunnelsen skrev sjakklubben blant annet at det skyldtes skade på privat eiendom.

I en 20 minutter lang video på X, bekrefter Niemann at han ødela flere ting på hotellet Chase Park Plaza Hotel i St. Louis i forbindelse med det amerikanske mesterskapet i 2023.

– Det var en hendelse. Etter en veldig utfordrende turnering, så ødela jeg noen ting. Den korte historien er at jeg beklaget. Jeg betalte en bot. Ingen ble skadet. Selvsagt var det en feil og noe jeg ber om unnskyldning for.

I en videre melding skriver Niemann at han ødela TV-fjernkontroller, en lampe og et strykebrett. Videre ble glassrammen til et maleri knust, hvorpå glasset skal ha påført skade på sofaen på hotellrommet.

Niemann hevder han fikk beskjed fra hotellet om at det var 99 prosent sikkert at hotellet ville godta unnskyldningen, men at beklagelsen hans ble avslått tre dager senere. Han hevder videre at han ikke har fått svar fra hotellet i etterkant, til tross for flere forsøk på å ta kontakt.

– De ser ut til å ha bestemt seg for å ødelegge karrieren til et av USAs største talenter. Jeg har blitt angrepet og svartelistet på absolutt alle måter, skrev Niemann fredag kveld om avgjørelsen til Saint Louis Chess Club.

– Det blir litt rart når Niemann fremstiller seg som veldig dårlig behandlet, samtidig som han erkjenner dette hærverket på hotellet, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

SJAKKEKSPERT: Torstein Bae har ledet NRKs seere gjennom sjakksendinger i en årrekke. Foto: Erik Johansen / NTB

– Som en rockestjerne

Niemann gjorde seg for alvor kjent i Norge da han slo Magnus Carlsen i Sinquefield Cup i 2022, en turnering arrangert av nettopp Saint Louis Chess Club.

Carlsen trakk seg fra turneringen like etter og Niemann innrømmet også at han hadde jukset ved et par anledninger noen år tidligere.

Drøyt to uker senere møttes de igjen i en online-turnering, hvor Carlsen trakk seg etter å ha gjort sitt første trekk.

Etter turneringen uttalte Carlsen at han trodde Niemann hadde jukset mer og mer nylig enn han hadde innrømmet.

– Vi får tro at dette er gjort i affekt etter et tap, men man føler noen ganger at Niemann kultiverer sitt image som sjakkens nye «bad boy». Dette går veldig inn i en historie, hvor han litt som en rockestjerne skal knuse hotellrommet sitt, sier Bae om Niemanns hotellrom.

– Vi får si at Niemann er en mester i å holde seg fremme i folks bevissthet og en mann som er i vinden av svært mange forskjellige grunner, sier han videre.

Niemann har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse rundt kommentarene til Bae.

Møtte Carlsen på tirsdag: – Det er noen som er redde

Niemann saksøkte Carlsen og flere andre over for over en milliard kroner etter jukseanklagene. I august kom det frem at den rettslige tvisten var over og at det var inngått et forlik.

På tirsdag møttes de to for første gang siden høsten 2022 i en onlineturnering på Chess.com. Selve turneringen vant Carlsen, med Niemann på tredjeplass. I det aktuelle partiet de spilte mot hverandre ble det remis.

Niemann sendte direkte fra partiet på plattformen Twitch, hvor han ga klart uttrykk for hva han syntes om nordmannens strategi underveis i partiet.

Etter at det ble klart at det gikk mot en remis etter at en rekke brikker var byttet av, sa Niemann:

– Det er noen som er redde. Det er noen som er redde! Det er noen som er redde!

Videre reagerte han på at Carlsen, som spilte med hvite brikker, ikke tilbød han en remis, men fortsatte å spille videre. Til slutt endte det remis etter trekkgjentakelse.

– Folkens, dette er en kjent teoretisk remis. Jeg spiller vanlig sjakk. Han tvinger frem en remis. Jeg har spilt den samme remisen mange ganger. Jeg har svarte brikker. Så folkens, bare så dere vet, hvis jeg var en så fryktelig sjakkspiller og ikke talentfull, så ville ikke toppspillere vært redde for meg, sa Niemann.

Senere den dagen vant han også en tilsvarende onlineturnering, rett foran sjakkstjernen Hikaru Nakamura.

– Tror du Carlsen er redd for Niemann, Bae?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror Magnus har respekt for at han er en kompetent spiller, så Magnus kan ikke uten videre bare hamle opp med ham. Det viser for så vidt også dette partiet, at Magnus er en voksen mann som vet at han må ta oppgaven på alvor.

– Jeg skjønner godt at Niemann er kjempefornøyd med å klare remis mot vår store mester. Og enda mer ut ifra de bruduljene som har vært rundt dem, sier Bae videre.

NRK har sendt en henvendelse til både Niemann og Henrik Carlsen, Magnus Carlsens far, angående partiet, men uten svar.