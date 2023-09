– Du ble anklaget for å jukse på fascinerende vis. Anklagen var at treneren din hadde instruert deg til å bruke analkuler som han kunne sende signaler til. Da det kom ut, hva var din reaksjon?

Det er et av flere spesielle spørsmål Hans Niemann måtte svare på da han stilte opp til intervju med Piers Morgan på Talk TV.

Bakgrunnen for spørsmålet stammet fra noen ville teorier som dukket opp i kjølvannet av at Magnus Carlsen anklaget Niemann for juks. Den kanadiske stormesteren Eric Hansen var blant dem som spekulerte i om Niemann kunne brukt analkuler til å jukse.

Niemann unngikk først å svare direkte på spørsmål om kulene, men Morgan nektet å gi seg.

– Men for å ha det klart: Har du noen gang brukt analkuler mens du spiller sjakk?

– Nysgjerrigheten din er litt bekymringsverdig. Kanskje du personlig er interessert i det, men for min egen del kan jeg svare nei, var det syrlige svaret fra Niemann.

– Så kategorisk nei?

– Ja, selvfølgelig et kategorisk nei.

Hoderystende til spørsmål

Niemanns advokat Terrence Oved satt ved hans side gjennom hele intervjuet med den kjente talkshowverten.

Carlsen sa lenge at han ville nekte å spille mot Niemann igjen, men etter at amerikanerens søksmål mot verdenseneren ble droppet, har de begge sagt at de igjen vil spille mot hverandre om det skulle bli aktuelt.

– Vil du tillate at du blir nakenvisitert for å utelukke rykter?, lurte Morgan på.

Niemann virket nærmest oppgitt over spørsmålet.

– Jeg kan ikke ta deg seriøst når du spør slike spørsmål, Piers. Du holder liv i en anklage som ærlig talt ikke burde bli tatt seriøst. Det er kun for at du skal få medieoppmerksomhet. Det er ikke engang en seriøs ting. Hvordan kan du som journalist ta den anklagen seriøst i det hele tatt? kontret 20-åringen.

– Carlsen er en mobber

Feiden mellom Carlsen og Niemann startet da førstnevnte anklaget 20-åringen for juks etter et parti i Sinquefield Cup i 2022.

Da spillerne møttes i en netturnering ikke lenge etter, valgte Carlsen å gi opp partiet etter ett trekk. En protest mot at han måtte møte Niemann.

Niemann har innrømmet å ha jukset to ganger på nett som 12- og 16-åring, men har hele veien nektet for å ha jukset mot Carlsen.

I dagene etter Sinquefield Cup, valgte chess.com å utestenge Niemann fra deres side. Det internasjonale sjakkforbundet åpnet en etterforskning mot begge spillerne. I oktober 2022 gikk Niemann til søksmål mot blant andre Carlsen og chess.com.

I intervjuet med Morgan fikk Niemann spørsmål om han føler seg mobbet av Carlsen.

– Ja, selvsagt er han en mobber. Han brukte hele imperiet sitt, han brukte forbindelsene han har i Chess.com og han utnyttet at det var en sammenslåing på gang. Han fikk alle disse folkene til å angripe meg. Det er en mobber. Det er enkelt. Jeg vil ikke la folk mobbe meg, jeg vil stå opp mot dem. Jeg sto opp mot ham og jeg ser frem til å konkurrere mot ham på brettet igjen. Jeg vil gjøre det jeg gjør best, sier Niemann.

Han bekrefter at søksmålet mellom partene, men vil ikke avsløre hva forliket innebærer.

NRK har spurt Carlsens far, Henrik, om en kommentar til utsagnet fra Niemann, foreløpig uten svar.

Bae: – Alvorlig på etterskudd

NRKs sjakkekspert Torstein Bae er blant de mange som har fått med seg mandagens intervju.

– Allerede for et år siden tok Dagsnytt 18 debatten om Niemanns analkuler, så her er Piers alvorlig på etterskudd, skriver han i en SMS, før han fortsetter rundt Niemanns Carlsen-kommentar:

– Bakteppet for Niemanns kommentarer er nok at han opplever seg svartelistet av arrangører, slik han nylig sa på Twitch, og at det derfor ikke hjelper ham mye at tvisten for amerikanske domstoler med Magnus og co. er avsluttet. Om han fikk en liten seier der har han likevel tapt. Og det er selvsagt vanskelig å akseptere, skriver Bae.