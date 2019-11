Han er blitt en enorm trussel for Solskjær

Noe av det som gjorde at Manchester United valgte Ole Gunnar Solskjær som permanent trener i mars, var erfaringen hans under Sir Alex Ferguson.

Trenerlegenden vant 13 ligatitler på 26 år i United før han ga seg i 2013. Nå skulle Solskjær få de gode tidene tilbake til Old Trafford med de samme metodene: offensiv fotball, unge spillere, britisk identitet og en smule arroganse.

United har fortsatt tro på Solskjær. Men om presset på nordmannen allerede var stort, ble det enda større da Tottenham sparket Mauricio Pochettino i går kveld.

Pochettino er det nærmeste man kommer en ung versjon av Ferguson.

Det er han som fremstår som skottens ideelle arvtaker.

Umulig å få tak i

Og United vet det nok godt.

Den karismatiske argentineren ble umiddelbart lansert av britisk presse som førstevalget da United i desember i fjor sparket José Mourinho, som i dag tidlig ble ansatt av Spurs.

Men det var en grunn til at United likevel gikk for Solskjær, først som midlertidig trener og så som permanent sjef.

Pochettino var under langtidskontrakt med Spurs, noe som betydde at United ville måtte betale dem flere hundre millioner kroner i kompensasjon. Dessuten så treneren selv ut til å bli.

I sin femte sesong i Spurs var han i ferd med å føre dem inn i et nytt stadion, og snart tok han dem til finalen i mesterligaen.

Styreformannen Daniel Levy er kjent for å nekte å gi slipp på sine stjerner, både trenere og spillere.

Med andre ord var det nesten umulig for United å få tak i Pochettino.

Men nå har Spurs sparket Pochettino etter en sesongstart som har dratt et av Premier Leagues beste lag ned til 14. plass. Pochettino vil nå kunne trene hvem som helst. Uten kompensasjon. Umiddelbart.

I TRØBBEL? Solskjær har foreløpig tillit i klubben. Men hvor lenge? Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Mirakler i Spurs

Denne nyheten legger press på nesten alle trenerne i de europeiske toppklubbene, for Pochettino er en av verdens desidert beste. Det han har utrettet med Spurs siden han kom dit i 2014, er nesten umulig å kopiere.

Med ligaens sjette største lønninger og et beskjedent overgangsbudsjett bygget han et ungt og sultent lag som spilte underholdende fotball.

Før han kom, hadde Spurs havnet blant de fire beste to ganger på 22 år. Om de rikeste havner øverst, som så ofte skjer i fotball, burde Spurs havnet på sjetteplass hvert år.

Men under Pochettino har plasseringene vært 5, 3, 2, 3 og 4. Spurs har blandet seg inn i to tittelkamper, De har ikke vunnet et trofé, men nådd finaler i ligacupen og mesterligaen, samt bygget et nytt stadion.

Derfor var det et sjokk at Spurs kastet Pochettino på dør, selv om laget har stagnert og han har kranglet med Levy om spillerkjøp.

Nå vil flere toppklubber la seg friste. Pochettino vil være en oppgradering på de fleste trenere, og siden han er en lojal fyr som gjerne blir i én klubb i årevis, vet de at denne sjansen er sjelden.

Bayern München er uten trener, og Real Madrid skal ha ønsket Pochettino lenge.

Men Pochettino er enda bedre egnet til United.

ARVTAGER: José Mourinho tok over etter Pochettino i Tottenham. Foto: Carl Recine / Reuters

Middagen

Det er tross alt ikke tilfeldig at Pochettino bygget opp Spurs på akkurat samme måte som Ferguson bygget opp Manchester United.

Pochettino har Ferguson som sitt store idol. I mai 2016 hadde de to middag på en sjømatrestaurant i London, hvor de drakk vin og pratet om fotball i to timer.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sa Pochettino.

Helt siden Pochettino tok sin første trenerjobb, med det spanske laget Espanyol i 2009, har han basert sin stil på United-laget som Ferguson skapte tidlig på 90-tallet. De var en gjeng sultne unggutter fra akademiet som vant alt.

Navnene er kjente for de fleste: David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes, med flere.

Siden har Pochettino bygget unge, offensive og aggressive lag i Southampton og Spurs. Overalt har resultatene vært strålende.

Tidligere i 2016 skal Ferguson ha sagt privat at han mente Pochettino var den beste treneren i ligaen.

Naturlig arvtaker

Disse kvalitetene gjør Pochettino til Fergusons mest naturlige arvtaker. Man kan hevde at typer som Pep Guardiola og Jürgen Klopp er bedre trenere, men ingen av dem har basert sitt arbeid på akademiet på samme måte.

Det er heller ingen av dem som har et personlig vennskap med Ferguson.

Hva så med Solskjær? Selv sett med norske øyne er han ikke i nærheten av å ha CV’en til Pochettino. Det er fortsatt vanskelig å si hva nordmannen vil få til med en så stor klubb på lang sikt, siden han kun har trent lag som Molde og Cardiff før.

Med Pochettino vil det ikke herske tvil om kaliberet.

IDOL: Pochettino har Ferguson som sitt store forbilde. Foto: Andrew Yates / Reuters

Har tillit

Betyr dette at Solskjær er i trøbbel nå? Ikke nødvendigvis.

United har gitt ham en treårskontrakt og bedt ham om å gjøre laget til en ung og sulten gjeng, slik den Ferguson hadde på 90-tallet. Slikt vil ta tid.

Selv om United ligger på syvendeplass nå, ni poeng unna topp-fire-plasseringen som er målet denne sesongen, ser Solskjær ut til å ha tillit. Dessuten vil United se tåpelige ut om de sparker nok en trener såpass kjapt.

Samtidig er Pochettino en av få ansettelser som vil kunne forsvare et bytte. Få vet hva Pochettino selv ønsker, men det er tvilsomt at han blir arbeidsledig særlig lenge.

Fordelen til Solskjær er at det er han som er etablert der nå, med sitt støtteapparat, sine signeringer og sine idéer. For en klubb som er ment å være flink på langsiktig planlegging, gir det ingen mening å kaste ham ut nå.

Men det er vel så sant at Pochettino legger mer press på Solskjær. Så lenge han er arbeidsledig, utgjør han en stor trussel, da United vil vite at de har et råsterkt alternativ liggende klart.

Skulle United i mars ligge langt bak topp fire uten å vise tegn til fremgang, vil de fleste forstå United om de skulle bytte til Pochettino. Flere ville nok ha forstått det allerede nå. Så god er Pochettino.

Dermed vil presset øke enda mer på Solskjær. Det beste han kan håpe på kort sikt, er at United spiller samtlige motstandere av banen inn mot jul.

Det nest beste er at Pochettino finner seg en annen jobb så fort som mulig.