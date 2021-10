Haaland kan være ute resten året

Foden herja då City vann

Phil Foden viste at forma er inne då Manchester City slo Brighton 4–1 laurdag kveld.

I løpet av den første omgangen teikna han seg på skåringslista to gongar, og sørga for at eit sterkt Manchester-lag kunne cruise mot siger allereie ved pause. Ilkay Gündogan skåra Citys første mål.

Ei sein straffeskåring frå Alexis Mac Allister tende likevel eit lite håp for Brighton, men det blei endeleg blåst ut av Riyad Mahrez fem minutt på overtid.

Dermed klatra Manchester City opp på 2.-plass i Premier League, to poeng bak Chelsea.