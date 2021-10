Haaland mister skjebnekampene: – De dårlige nyhetene stopper jo ikke for Norge

– Jeg har snakket både med Dortmund og Erling og konklusjonen er at han er ute i neste landslagssamling, dette er en skade som krever tid på å leges. Det er minimum 3–4 uker, kanskje lenger, sier landslagslege Ola Sand til NTB.

Han har vært i kontakt med Dortmund fredag ettermiddag. Der fikk han beskjeden han fryktet: Norges kamper mot Latvia 13. november og Nederland 16. november går uten superspissen.

– Utrolig dårlige nyheter

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp satt på flyet i Polen, klar for å lette mot Norge etter å ha kommentert landslagskvinnene torsdag, da Haaland-pushvarselet tikket inn på telefonen.

– Dette var utrolig dårlige nyheter, og de dårlige nyhetene stopper jo ikke for Norge og Ståle Solbakken. Nå var endelig Haaland tilbake og leverte bra, så skjer dette … Et enormt tap for Norge til disse helt avgjørende kampene, sier Torp til NRK.

Dermed fortsetter Ståle Solbakken å ha uflyt som landslagssjef. Forrige samling fikk Haaland følge av ni andre spillere på skadelisten.

– Hva tror du Solbakken gjør nå?

– Han er nok frustrert og forbanna nå, men så går han nok raskt videre og tenker på det han får gjort noe med. Men dette var utrolig tunge nyheter for Norge, sier Torp.

– Norges sjanser svekkes betraktelig

NRK-eksperten mener Nederland vil bli langt større favoritter i det som trolig blir gruppefinale i Rotterdam 16. november enn de ville vært med Haaland på banen.

– Norges sjanser svekkes betraktelig av dette, dessverre. Det er jo Haaland som fort kunne bikket en jevn kamp i Norges favør. Norge mister en av verdens beste spisser, det er det ingen tvil om, slår Torp fast.

Dortmund-trener Marco Rose meddelte på dagens pressekonferanse at Erling Braut Haaland tar skaden tungt.

– Han er naturligvis nedfor. Han var veldig glad for å være tilbake og følte seg veldig bra etter Mainz-kampen, sa Rose.

Haaland: – Kommer sterkere tilbake

Haaland selv har lagt ut denne meldingen på Twitter:

– På tide å fokusere på å bli frisk. Jeg kommer tilbake sterkere, skriver Haaland.

Haaland var akkurat tilbake fra skade sist helg og scoret to mål da Dortmund vant 3-1 over Mainz. Tirsdag ble han og Dortmund nedsablet av Ajax med 0-4 i mesterligaen.