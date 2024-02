Haaland-åtvaring før comebacket: – Kan bli stygt

FA-cupkampen mot Tottenham fredag kom litt for tidleg, men Manchester City-trenar Pep Guardiola bekrefta tysdag at Haaland er tilbake og med i troppen til onsdagens Premier League-kamp mot Burnley.

Jærbuen har ikkje vore å sjå på fotballbana sidan 6. desember i fjor.

– Det er fyrste gongen han er tilbake. Vi har heile laget og vi er sterkare. Han er ein viktig spelar for oss, sa Guardiola.

Det kan med andre ord bli comeback for 23-åringen etter skada i foten som har heldt han ute av spel sidan 0-1-tapet for Aston Villa for halvanna månad sidan.

Men vil målmaskina vera påskrudd omgåande? Eller kjem vi til å sjå ein rusten Haaland etter 56 dagar ute?

IKKJE SETT SIDAN: Kampen mot Aston Villa 6. desember er førre gong Haaland var i aksjon. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

– Eg vil tru han liknar veldig på seg sjølv. Han har ein spelestil som både er lett attkjennande og som i det store og heile ikkje har forandra seg med mindre ein går ned på detaljnivå, seier Petter Veland som følgjer Premier League tett for Viaplay.

– Det er ingen grunn til å tru at han ikkje skal vera kvass. Eg trur ikkje ein blir overraska om han smell inn nokre mål i første kamp, meiner NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Manchester City har fem poeng opp til serieleiar Liverpool, men har éin kamp til gode. Sjølv om han har vore ute ei stund er han framleis delt toppscorar i Premier League. Både han og Mohamed Salah har 14 mål.

– Ikkje den mildaste versjonen

Manchester City har vore svært tilbakehaldne med informasjon rundt skaden. Guardiola uttalte i desember at det var ein «bone stress reaction». Seinare gav han meir informasjon, og bekrefta at det var snakk om eit brot i foten.

– Til å begynne med trudde vi ikkje det så alvorleg, men det viste seg å vere eit lite brot, sa Guardiola førre veke.

Å gå glipp av mange kampar på rad er sjeldan kost for jærbuen. «Rekorden» kom hausten 2021 då ei hofte sette han ut av spel i ni strake kampar.

I comebacket fekk han 17 minutt på banen for Borussia Dortmund. Han trong berre åtte minutt på å skåre.

FEIRA: Erling Braut Haaland køyrde denne feiringa mot Wolfsburg etter skadecomebacket i 2021. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Kan bli stygt

Veland understrekar at det isolert sett aldri er bra å vere ute med skade. Likevel meiner han det på sikt kan slå ut positivt å ha fått eit pust i bakken i ein periode der andre spelarar har fått køyrt seg.

– Han har fått opp energilageret og stiller med ein muskulatur som ikkje er på eit slitepunkt, i motsetning til mange andre. Då kan det bli stygt, seier Veland.

Det er ikkje berre energilageret Haaland har fylt opp. Også premieskapet har fått litt ekstra påfyll i skadeperioden.

Av BBC blei han kåra til årets idrettsutøvar i verda for 2023, og på Idrettsgallaen vann han prisen for årets mannlege utøvar og utøvaranes pris.

– Tusen takk til juryen som stemte på meg for denne prisen. Det var eit fantastisk år for meg og laget. Samstundes er det mange andre utøvarar i Noreg som hadde eit fantastisk år, så eg set ufatteleg stor pris på det, sa Haaland via ei videohelsing.

Onsdag klokka 20.30 kan han returnere til fotballbana når Manchester City møter Burnley heime på Etihad.