Maren Lundby kåret til årets navn på Idrettsgallaen – historisk pris til Haaland

Skihopperen, som la hoppskiene på hylla i fjor, fikk stående applaus og trampeklapp da hun vant årets navn på Idrettsgallaen. «Maren, Maren, Maren» runget det også fra publikum i Trondheim Spektrum.

– Det her er jo helt fantastisk. Jeg er veldig overrasket, og jeg ser så utrolig opp til de utøverne som har vært nominert i den kategorien her, sier Lundby.

Maren Lundby står igjen som vinneren, stemt frem av folket, etter å ha vært én av 18 nominerte.

— Jeg er veldig overrasket Du trenger javascript for å se video.

Til slutt var hun én av seks finalister, og slo et knallsterkt felt i kampen om prisen. Lundby slo Viktor Hovland, Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen, Grace Bullen og Jeanette Hegg Duestad i kampen om prisen.

– Jeg har spilt litt fotball, og etter hvert spilt litt golf, og det gikk ikke så veldig bra. Jeg er utrolig imponert over nivået på de idrettene og de utøverne som er her. Jeg er utrolig takknemlig for å få denne prisen, og jeg må takke folket, for det er dere som har stemt meg fram, sier Lundby på scenen.

Dette er andre gang Lundby stemmes frem til årets navn av folket. Hun vant den også i 2022. I fjor var det Erling Braut Haaland som vant.

Disse har vunnet Årets navn-prisen på Idrettsgallaen Ekspander/minimer faktaboks 2002: Bente Skari og Ole Einar Bjørndalen 2003: Ole Einar Bjørndalen 2004: Petter Solberg 2005: Gunn-Rita Dahle Flesjå 2006: Marit Bjørgen 2007: Kjetil André Aamodt 2008: Odd-Bjørn Hjelmeset 2009: Kvinnelandslaget i håndball 2010: Petter Northug 2011: Thor Hushovd 2012: Therese Johaug 2013: Cecilia Brækhus 2014: Magnus Carlsen 2015: Alexander Kristoff 2016: Petter Northug 2017: Stig-André Berge 2018: Karsten Warholm 2019: Marit Bjørgen 2020: Karsten Warholm 2021: Ikke utdelt 2022: Maren Lundby 2023: Erling Braut Haaland 2024: Maren Lundby Årstallet markerer året prisen ble delt ut.

Cato Zahl Pedersen fikk hedersprisen

Cato Zahl Pedersen ble lørdag tildelt hedersprisen på Idrettsgallaen for sin innsats som parautøver og for norsk idrett.

Det var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og idrettspresident Zaineb Al-Samarai som delte ut prisen til 64-åringen.

– Han har gått over sydpolen og nesten nådd toppen av Mount Everest, alt dette har han på imponerende vis gjort uten armer, sa idrettspresidenten.

«Forkjemper for alles menneskers rettigheter, han er på mange måte Mr. Paraidrett i Norge, og har viet livet sitt til å styrke vilkårene og skape muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne», var introduksjonen Pedersen fikk idet han inntok scenen.

Det var en tårevåt Pedersen som sto på scenen og takket for hedersprisen.

– Tusen hjertelig takk til juryen. Jeg fikk prisen, men vi vet at det er så mange bak denne prisen. Som er avgjørende for at jeg har kunnet gjøre alt jeg har fått til, sa Pedersen.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Pedersen var i en rekke år Norges fremste parautøver. Han står med i alt 13 gull og ett sølv i Paralympics. Tidligere lørdag kveld delte han også ut Årets forbilde-prisen som Viktor Hovland vant.

Historisk pris til Haaland

Haaland har snart vunnet alt som vinnes kan. Også på Idrettsgallaen ble det flere priser. Lørdag kveld vant han både prisen for årets mannlige utøver – og utøvernes pris.

Og det er faktisk første gang en fotballspiller vinner årets mannlige utøver-prisen.

– Tusen takk til juryen som har stemt på meg for denne prisen. Det var et fantastisk år for meg og laget. Samtidig er det mange andre utøvere i Norge som hadde et fantastisk år, så jeg setter ufattelig stor pris på det, sa Haaland via en videohilsen.

Men det stokket seg også litt for superstjernen:

Haaland glemte hva han skulle si Du trenger javascript for å se video.

Haaland var nominert til prisen i fjor også, men ble da slått av Jakob Ingebrigtsen.

At Haaland vant i år kan vel ikke kalles noen overraskelse etter det fjoråret han hadde.

Cupmester, seriemester og mesterliga-vinner – i tillegg til toppscorer i både Mesterligaen og Premier League – der han for øvrig også slettet den gamle målrekorden.

Han vant den europeiske Gullstøvelen, ble kåret til årets idrettsutøver i verden av BBC og avsluttet året med å vinne klubb-VM med Manchester City (selv om han riktignok ikke spilte på grunn av skade).

En stund etter at han fikk årets mannlige utøver-prisen, innkasserte Haaland sin andre for kvelden da han stakk av med utøvernes pris – stemt frem av sine egne idrettskolleger.

– Dette her er kjekt og det er stort å vinne utøvernes pris. Det er så mange andre som kunne vunnet den, så jeg setter ufattelig stor pris på det, sier Haaland i en ny videohilsen.

Idrettsgallaen Du trenger javascript for å se video.

Nordås tok gjennombruddet

Det skal godt gjøres å slå seg inn blant den norske friidrettseliten når man har stjerner som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm, men Narve Gilje Nordås var et navn på manges lepper i 2023.

Og han vant prisen for årets gjennombrudd. Fra treningsoppholdet på Sierra Nevada hilset Nordås via video.

– Du og du, årets gjennombrudd! Man skal jammen ikke klage på det, og jeg setter ekstra stor pris på det med tanke på de andre nominerte, sier Nordås etter å ha fått prisen av Espen Bredesen og Oddvar Brå.

MEDALJEGUTT: Narve Gilje Nordås viser frem VM-bronsen fra mesterskapet i Budapest i fjor sommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norges nye friidrettsstjerne tok seg tid til å hylle Gjert Ingebrigtsen.

– Etter mine beregninger er vel dette den fjerde utøveren han trener frem til å få denne prisen. Jeg vil anta at dette er definisjonen på en relativt grei trener.

Rogalendingen Nordås imponerte stort da han tok sin første internasjonale mesterskapsmedalje med bronse på 1500 meter under friidretts-VM i Budapest. På samme øvelse løp han inn til NM-gull.

1500- og 5000-meterløperen har blitt fullrost av eksperter gjennom 2023. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal beskrev Nordås' 2023 som eventyrlig, og konstaterte at vi har fått enda en 1500-meterløper i verdenstoppen.

Prestisjepris til Hovland

Golfstjernen Viktor Hovland fikk lørdag prisen for årets forbilde.

– Det er dritkult! Det er en stor ære, sa en svært overrasket Hovland da han ble overrasket med prisen under en podkast-innspilling.

Hovland hadde et eksepsjonelt år som golfspiller, og har i 2023 etablert seg helt i toppen blant verdenseliten. Med andreplass i PGA Championship, seier i Memorial Tournament og TOUR Championship, sikret han seg den prestisjetunge FedEx Cup-tittelen.

Her overraskes Hovland Du trenger javascript for å se video.

I tillegg hadde Hovland en nøkkelrolle i Europas seier i Ryder Cup.

Per nå er han rangert som nummer fire på PGAs verdensrangering, og ansett som en av de aller beste golfspillerne i verden.

Foto: REMO CASILLI / Reuters

Pris til Wiklund

Skøyteløper Ragne Wiklund tok fredag EM-bronse i nederlandske Heerenveen, og lørdag fikk hun en ny opptur da hun ble kåret til årets kvinnelige utøver.

Wiklund hadde et strålende 2023 og tok VM-gull i Heerenveen og EM-sølv på Hamar etter seier på 3000 og 5000 meter. Det ble også hele fire NM-gull under norgesmesterskapet i enkeltdistanser i Bjugn. Hun ble også første kvinne til å ta medalje i allround-EM og vant langdistansecupen.

I fjor sommer fikk hun tildelt Egerbergs ærespris under idrettstinget. Det regnes som den høyeste utmerkelsen i norsk idrett.

Foto: Piotr Hawałej / AP

Alnes «takket» Guardiola

– Det er mange å takke. Jeg burde kanskje takke Pep Guardiola for at han ikke er norsk, sa Leif Olav Alnes fra scenen – til latter fra salen.

Guardiola er Erling Braut Haalands trener i Manchester City, og av mange ansett som verdens beste fotballtrener.

For fjerde gang ble Alnes kåret til årets trener i norsk idrett. Sist han fikk den var for fire år siden.

Prisene på idrettsgallaen Ekspander/minimer faktaboks Årets lag: Vipers Kristiansand (håndball) Årets trener: Leif Olav Alnes (friidrett) Årets mannlige utøver: Erling Braut Haaland (fotball) Årets kvinnelige parautøver: Birgit Skarstein (roing) Utøvernes pris: Erling Braut Haaland (fotball) Årets gjennombrudd: Narve Gilje Nordås (friidrett) Årets ildsjel: Adnan Naeem (Romsås IL) Årets mannlige parautøver: Jesper Saltvik Pedersen Årets forbilde: Viktor Hovland (golf) Årets kvinnelige utøver: Ragne Wiklund (skøyter) Årets navn: Maren Lundby Hedersprisen: Cato Zahl Pedersen

Den karismatiske treneren fra Møre & Romsdal tok sammen med eleven Karsten Warholm et tredje VM-gull under verdensmesterskapet i Budapest i fjor sommer.

Warholm og Alnes har blitt en folkekjær duo, ikke bare på grunn av suksessen på løpebanen, men også kameratskapet mellom dem, til tross for aldersforskjellen på 39 år.

Warholm har tidligere beskrevet Alnes som gal og genial.

– Jeg har mange ganger sagt at en god trener er en som klarer å ta bilde sammen med en god aktiv. Så jeg er glad kona tok med seg kamera, sier Alnes selv om prisen.

Se Alnes' tale her:

Alnes er årets trener Du trenger javascript for å se video.

Nettopp Warholm var med på å dele ut prisen til sin egen trener. Det gjorde han sammen med parautøver Jesper Saltvik Pedersen.

– Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten min trener, sa Warholm fra scenen.

Pris til Skarstein og Saltvik Pedersen

Birgit Skarstein fikk prisen for årets kvinnelige parautøver, mens Jesper Saltvik Pedersen ble kåret til årets mannlige parautøver.

Skarstein rodde i september inn til sin sjette VM-tittel, og det var langt fra det eneste hun gjorde: 2023 ble nemlig et fantastisk år for trønderen. I mai tok hun sitt tredje strake EM-gull. En måned senere satte hun verdensrekord i pararoing.

Hun avsluttet året med å vinne to høythengende priser: Sammen med Sunnaasstiftelsen vant hun Bergesenprisen for sin innsats for paraidretten og mennesker med funksjonsnedsettelser, og hun ble også hedret med Trønder-Avisas Ærespris i 2023.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Medaljegrossisten Jesper Saltvik Pedersen sanket inn hele fem medaljer under VM i para-alpint: Fire gull og én bronse. Det skjedde allerede i januar i fjor, og senere samme år vant han også verdenscupen sammenlagt.

Han ble også, sammen med Birgit Skarstein, hedret med Trysil-Knut-prisen for sin innsats på idrettsbanen. Det er en av de større prisene i norsk idrett, og har tidligere blitt vunnet av Marit Bjørgen, Dronning Sonja, Aksel Lund Svindal og Gunnar Sønsteby.

Vipers med kveldens første pris

Etter at Åge Aleksandersen åpnet Idrettsgallaen 2024 med slageren «Levva livet» fikk Vipers Kristiansand idrettsgallaens første pris. Sørlandsklubben ble kåret til «Årets lag» etter et eventyrlig fjorår.

Suverene Vipers ble i 2023 seriemester for sjette gang på rad, og med suveren margin. Ikke nok med det, de vant også Mesterligaen i håndball der de slo ungarske Ferencváros 28–24.

Sørlandsklubben, med profiler som Katrine Lunde og Marta Tomac, har gjort rent bord i norsk håndball de siste årene. Nå har de også blitt kåret til årets lag.

Anders Aukland og Camilla Gjersem delte ut prisen. Ingen fra håndballaget var på plass i Trondheim for å ta imot prisen, men laget fulgte utdelingen via video.

Keeperveteranen Katrine Lunde ga en kort takketale på vegne av laget.

Adnan Naeem slo mer enn 700 andre nominerte da han vant prisen Årets ildsjel. Naeem, som til daglig jobber som politi i Oslo, fikk prisen etter jobben han har lagt ned som frivillig for Romsås IL.

Han fikk både stående applaus og trampeklapp fra de over 7000 menneskene som er på plass i Trondheim spektrum for å feire idrettsåret 2023.