Reagerer på at dette dukket opp i EM: – Uakseptabelt

– Uefa bør slå hardt ned på slike nasjonalistiske symboler under EM. Store idrettsarrangementer skal være en arena for fred og forbrødring, ikke for konflikt og provokasjon.

Det sier forfatter og statsviter Sylo Taraku, som selv opprinnelig er fra Kosovo, til NRK.

Underveis i EM-kampen mellom England og Serbia var det nemlig flere ganger mulig å observere det spesielle flagget flere steder på tribunen.

«Ingen overgivelse».

NRK observerte det også utenfor stadion i det serbiske supportermylderet.

Årsaken til at flagget er kontroversielt, er fordi det viser omrisset av Serbias landområder hvor Kosovo er innlemmet som en del av Serbia. I tillegg er det skrevet ordene «Ingen overgivelse».

Derfor sees det på som en provokasjon og er stemplet som et anti-Kosovo-flagg.

FLERE STEDER: Flagg som dette er ikke tillatt i henhold til Uefas regelverk. Likevel viser dette bildet fra Serbias kamp mot England at ikke alle overholder de reglene. Foto: NTB

Det var først i 2008 at Kosovo erklærte seg uavhengige av Serbia. Siden da har konflikten mellom de to landene blusset opp med ujevne mellomrom.

Serbiske myndigheter har sagt at de aldri vil anerkjenne Kosovo som en selvstendig republikk.

Fakta om Kosovo og Serbia Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP Ekspander/minimer faktaboks Forskjellige folkeslag har kjempet om Kosovos territorium siden antikken. Denne fruktbare høylandssletten har vært en del av både Rom, Bysants, og Det osmanske riket. Under middelalderen var det i Kosovo det gryende Serbia utfoldet seg, noe som har gitt landet tilnavnet «Serbias vugge». Serbia og Kosovo var under mesteparten av det 20. århundret en del av Jugoslavia. Men da Jugoslavia kollapset på 1990-tallet, var det etnisk albanske flertallet i Kosovo blant de som ba om uavhengighet. Etter flere år med geriljakrig utkjempet Serbia og Kosovos frigjøringshær UÇK en blodig krig fra 1998 til 1999. Kosovo hadde støtte fra Albania, Kroatia og Nato, som utførte en kontroversiell bombekrig. Flere hundre tusen ble jaget på flukt internt i Kosovo og over grensen til nabolandene, frem til det i juni 1999 ble undertegnet en fredsavtale. Kosovo ble lagt under FN og Natos administrasjon, og i 2008 erklærte Republikken Kosovo selvstendighet. Samtidig anerkjenner Serbia og mange andre land stadig ikke Kosovos selvstendighet.

– Provoserende

Landets selvstendighet er anerkjent i flere enn 110 land, inkludert Norge. Men Serbia, Russland og Kina er blant landene som ikke har anerkjent Kosovos selvstendighet, noe som gjør at det ikke er medlem av FN.

Taraku føler seg sikker på disse flaggene på EM-tribunen legges merke til i hjemlandet.

– Der blir slike symboler sett på som provoserende. Flagg som hevder at Kosovo fortsatt er en del av Serbia oppfattes som ultranasjonalistiske og som en fornærmelse mot Kosovos nasjonale identitet. Mange reagerer også negativt på at slike politiske budskap blir tillatt på tribunene under et EM, forteller Taraku.

– Hva tror du er motivasjonen til disse supporterne som tar det med på kamp?

– Det er en sterk nasjonalisme blant fotballsupportere i denne delen av Europa. Så lenge Serbia ikke anerkjenner Kosovos uavhengighet, vil denne konflikten leve videre. Fotballsupportere uttrykker denne konflikten gjennom sterke symboler, slagord og sanger på tribunene. De benytter også anledningen til å tiltrekke seg oppmerksomhet på en global arena, mener eksperten.

PROVOKASJON: Sylo Taraku mener Uefa må ta grep for å hindre bruk av slike flagg i EM. Foto: Håkon Haugmo / Pressebilde

Ifølge den serbiske avisen Danas hadde Uefa gitt klare instruksjoner til det serbiske fotballforbundet før EM-åpningen om at kun de offisielle flaggene ville være tillatt på tribunen.

– Uakseptabelt

Xhemajl Rexha er president i journalistforbundet i Kosovo, men uttaler seg på egne vegne. Han har jobbet som journalist i Kosovo i snart 20 år og følger den politiske situasjonen tett.

– Det er skuffende å se at, for denne delen av Europa, skaper fotballkamper alltid en ny bølge av nasjonalisme, på grunn av det som skjedde på slutten av 90-tallet, og den anspente stemningen er fortsatt der. Flagget er uakseptabelt for mer enn 94 prosent av Kosovos befolkning, som er etniske albanere, sier Rexha til NRK.

Uefa åpner sak

Nå forventer han at Serbia får en straff av Uefa.

Han viser til det som skjedde i VM i 2018 da Sveits snudde fra 0-1 til 2-1 mot Serbia etter scoringer av Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri, som begge valgte å feire med å lage «den albanske ørnen» med hendene sine. Både Xhaka og Shaqiri er kosovoalbanere.

Den gangen ble de to spillerne dømt til å betale 10.600 dollar hver i bot av Fifa.

– Jeg forventer at Uefa straffer Serbias fotballforbund med en bot, sier Rexha.

NRK har vært i kontakt med Uefa, samt fotballforbundene i både Kosovo og Serbia i anledning denne saken. I skrivende stund har ingen av dem besvart våre henvendelser.

Men i en uttalelse til Fotbollskanalen opplyser Uefa at «alle flagg er tillatt så lenge de ikke vurderes å være provoserende og/eller diskriminerende og/eller kan utgjøre en sikkerhetsrisiko».

Uefa bekrefter selv mandag ettermiddag at de har opprettet en disiplinærsak mot det serbiske fotballforbundet, blant annet på grunn at det ble formidlet «et provoserende budskap som ikke er egnet for idrettsarrangement».

Uefa viser til paragrafen som sier at et forbund eller klubb kan bli straffet for upassende oppførsel fra supporterne, og legger til at de vil undersøke nærmere angivelig diskriminerende oppførsel. Utfallet av saken er ikke avgjort.

SYNLIG: Flere steder på EM-tribunen dukket dette flagget opp. Foto: NTB

Dette er ikke første gang dette flagget vekker oppsikt. Under VM i Qatar for to år siden ble det lagt ut bilder av at flagget var hengt opp i den serbiske spillergarderoben.

I etterkant av stuntet, som Kosovos myndigheter stemplet som «en aggressiv og konfliktsøkende handling», ble det serbiske fotballforbundet bøtelagt med 20.000 euro av Fifa.

– Det er nettopp det samme flagget som ble brukt av mange serbiske supportere under EM nå. Uefa har gitt klare instruksjoner om at kun offisielle flagg er tillatt på tribunen, men bør håndheve disse reglene for å unngå politisering av EM. Ved å rydde opp i dette, vil UEFA sørge for at vi kan ha fullt fokus på selve fotballen og alt det som er gøy og spennende med EM, sier Sylo Taraku.

Flagget i VM-garderoben skaper raseri – nå åpner Fifa disiplinærsak

– Gjør det litt spesielt

Jon Kværne har mastergrad i Balkanstudier fra Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over disse symbolene dukket opp på tribunen under Serbias første EM-kamp.

– Dette er totalt internalisert. Det er ikke sikkert den enkelte supporter legger så mye i det, men det er en del av symbolismen de bruker. De har slagord som hyller krigsforbrytelser, sier Kværne til NRK.

– Hvordan synes du Uefa bør forholde seg til dette, med tanke på konflikten mellom Serbia og Kosovo?

– Jeg hørte også at de serbiske supporterne har hatt med seg russiske flagg. Det er viktig at Uefa ikke går med på laget. De må være konsekvente med alle. Det ville vært bra å holde det unna. Det er et veldig negativt budskap, sier han.