– Jeg må summe meg litt her nå. Jeg er overrasket. Med all respekt til Lionel Messi, tidenes beste fotballspiller etter mitt skjønn, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Eksperten treffer frem påvirkningen Haaland hadde i den «uvirkelige City-sesongen», der nordmannen ble toppscorer på vei mot tittelen i både Premier League og mesterligaen.

– Jeg vil si skandale, konkluderer Torp.

– Veldig rar avgjørelse. Det burde vært Erling Haaland, skriver The Times-reporter Martyn Ziegler på X.

INGEN PRIS – INGEN HAALAND: Erling Braut Haaland tapte hårfint for Lionel Messi, men ingen av de to var på plass i London. Foto: Dave Thompson / AP

– Lionel Messi er tidenes beste spiller. Men han var ikke den beste spilleren i 2023, Den prisen burde gått til Erling Braut Haaland, skriver fotballekspert Lars Tjærnås.

En som ikke ville være med på reaksjonene mot Messi-seieren, var tidligere Chelsea- og Lyn-spiller John Obi Mikel.

– Jeg synes den riktige personen vant. Neste år kan Haaland vinne. Nå kan den neste generasjonen vinne, sier Mikel til NRK.

Haaland endte altså opp med å bli nummer to bak Lionel Messi nok en gang, slik han også ble under Gullballen-utdelingen i oktober.

NY PRIS: Lionel Messi vant Fifa-prisen for fjerde gang, her fra fjorårets utdeling. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Denne gangen ble det uhyre jevnt, og både Haaland og Messi fikk 48 poeng. Regelen sier da at den som får flest fempoengere fra landslagskapteinene stikker av med prisen, og derfor var det Messi som vant.

Haaland fikk klart flest stemmer av journalistene, og fikk også flest av landslagssjefene. Av fans fikk derimot Messi nesten dobbelt så mange stemmer som Haaland, mens Messi også fikk flest fra landslagskapteinene.

Haaland var ikke på plass under prisutdelingen i London, noe prisvinner Messi heller ikke var. Dermed tok programleder Thierry Henry nølende imot prisen på Messis vegne.

– Erling er på opptrening, så han er på treningsleir. Han må prioritere det. Han skulle absolutt likt å være her, men han må bli frisk igjen, sa Alfie Haaland til NRK like før prisutdelingen startet.

Se hele prisutdelingen her:

Haaland var nominert til årets spiller under Fifa-prisene: De beste – prisutdelingen til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) sammen med Messi og Kylian Mbappé.

– Fantastisk, synes vi, sa Alfie Haaland om nominasjonen på den røde løperen.

– Manchester City har hatt et veldig bra år. Det er flere som er nominert til ulike priser i kveld og Erling er en av dem. Han har hatt en veldig bra sesong selv, og laget har vunnet det meste de kunne vinne, fortsatte pappa Haaland.

Prisen ble delt ut basert på prestasjoner mellom 19. desember 2022, altså dagen etter VM-finalen i Qatar, og 20. august 2023.

Vinneren ble stemt frem av landslagssjefer, landslagskapteiner, journalister og fans verden over.

Vi fulgte utdelingen her:

I perioden prisen gjaldt for bøttet Erling Braut Haaland inn mål for Manchester City, som vant mesterligaen for første gang i klubbens historie.

Mesterligatriumfen sørget også for at Manchester City fullførte trippelen, som også inneholder Premier League og FA-cupen.

TRIPPELEN: Erling Braut Haaland, her med mesterligatroféet, ble toppscorer på vei mot både Premier League og mesterliga-tittelen. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

– Snart tilbake

Haaland har ikke vært på banen siden han pådro seg en fotskade mot Aston Villa 6. desember.

– Jeg og laget savner Erling så mye, fordi han scorer så mange mål, sier Manchester City-keeper Ederson – som ble stemt frem som årets målvakt – til NRK.

– Han blir bedre. Snart er han tilbake, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til NRK mandag.

– Det går mye bedre, så han er snart klar. Forhåpentligvis er han tilbake igjen i løpet av måneden, sier Alfie Haaland.

KAN SNART BRUKE HAALAND IGJEN: Manchester City-manager Pep Guardiola, her med prisen som årets trener i herrefotball. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

På årets lag i verden

Før kåringen av årets spiller i verden ble avslørt, var det flere andre priser som ble delt ut mandag kveld.

Blant dem var årets trener på både kvinne- og herresiden. Sarina Wiegman fikk prisen på kvinnesiden som Englands landslagssjef, som ledet laget helt i VM-finalen.

På herresiden fikk Guardiola-prisen, og takket spillerne – der han har både Haaland og Oscar Bobb i troppen.

– På vegne av trenerstaben, vil jeg gjerne takke spillerne så mye. De vet ikke hvor mye det betyr å våkne hver morgen og leve med dem, sier Guardiola fra scenen.

Dette ble årets mål i 2023 Du trenger javascript for å se video.

Og de Manchester City-spillerne dominerte også kraftig på årets lag i verden, der Haaland var med for tredje gang på rad:

Thibaut Courtois – Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias – Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham – Lionel Messi, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

ÅRETS SPILLER: Aitana Bonmatí med prisen i London. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Kvelden ble avsluttet med kåringen av årets kvinnelige spiller, der Spania- og Barcelona-spiler Aitana Bonmatí vant.

25-åringen vant blant annet fotball-VM med Spania og den spanske serien og cupen med Barcelona i 2023.