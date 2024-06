Uefa vil holde Ukraina-kamp fri for russiske flagg

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) kommer til å gjøre det de kan for å forhindre at russiske flagg synes under Ukrainas åpningskamp mandag.

I flere av de innledende EM-kampene i Tyskland har det vært synlige russiske flagg på tribunene. Det vil ikke Uefa ha noe av når Ukraina spiller kamp.

Fotballforbundet har instruert sikkerhetsvaktene tilstede på arenaen om å fjerne synlige russiske flagg.

Russiske fotballag har vært utestengt fra turneringer i regi av Uefa siden landets fullskalainvasjon av Ukraina. Men det er ingen hinder mot at russiske borgere kan kjøpe billetter til sommerens EM-kamper.

Tyske myndigheter har tidligere sagt at de kun vil tillate flagg fra landene som deltar i turneringen. Det ble også sett på som et preventivt tiltak for å hindre israelske og palestinske flagg på stadion.