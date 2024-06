Belgia og Romelu Lukaku gikk på et overraskende tap i sin åpningskamp mot Slovakia, men det var også andre ting som vekket oppsikt.

Belgierne så ut til å spille i tilsynelatende søkkvåte drakter, noe som fikk blant annet NRKs fotballekspert og fotballdraktsamler Tete Lidbom til å sperre opp øynene.

– Det er krise. Det som er interessant, er om de har fått feil draktsett og om Adidas må stresse noe voldsomt på kontoret. De kan ikke spille med de draktene, sier Lidbom om draktene.

Han mener draktene kan ha bidratt til en svak kamp fra belgierne.

– Det er tungt og virker klaustrofobisk. Selv om det er varmt i Tyskland, så skal du ikke stå mye i ro før du synes det er kaldt igjen. Du har plutselig noe annet å tenke på enn fotballen, og det gjør deg ufokusert.

TUNGE DRAKTER: Kevin De Bruyne og Belgia slet i klissvåte drakter. Foto: Darko Vojinovic / AP

– Hva gjør det med deg som draktentusiast å se disse draktene?

– Det føles ikke ut som 2024. Det er som å se gamle klipp som er gjort om fra svart-hvitt til farge. Det ser ut som VM i Uruguay, det er nitrist. Kevin De Bruyne, som er en av verdens beste fotballspillere, går rundt og spiller i en drakt som er dårligere enn den Strindheim bruker ... det er tragisk.

NRK har sett flere bilder av belgiske spillere som ser ut til å ha brukt samme drakter i privatlandskamper i forkant av EM.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra draktleverandør Adidas, foreløpig uten hell.

HÅNES: Adidas-draktene som Belgia brukte mot Slovakia får høre det. Foto: Themba Hadebe / AP

Belgia reagerer

Viseredaktør i fotballavdelingen til The Guardian, Sachin Nakrani, kom også med et frekt stikk mot draktene til Romelu Lukaku og co.

– Når Belgia-spillerne får kvittet seg med de 20 literne med svette fra draktene så kommer det til å gå bra, kommenterte Nakrani på X/Twitter.

Belgiske medier har også reagert. Den belgiske allmennkringkasteren Sporza skriver følgende:

– Draktene ser våtere ut enn Aston Villas.

NRK har også omtalt Villas draktsett, som skapte reaksjoner:

Lukaku brente gigantsjanser

Det var Belgia som startet best og Romelu Lukaku hadde to gigantsjanser han ikke klarte å kvittere ut i scoring.

Det gjorde imidlertid Slovakia på første forsøk. Etter en fartsfylt åpning tok underdogen ledelsen da Ivan Schranz satte ballen i nettet etter syv minutter spilt. Belgierne strakk armene i været i håp om en VAR-sjekk for offside, men reprisene viste at Slovakia-profilen var på riktig side.

Belgia var farlig frempå ved flere anledninger, men spesielt Lukaku hadde ikke dagen foran mål. Før hvilen hadde spissen brent tre store muligheter.

– Hvordan kan en spiller som scorer så mange mål score så få mål? undrer Viaplay-profil Jan Åge Fjørtoft.

Lukaku skulle sette ballen i mål, men etter en VAR-sjekk ble det klart at Roma-spissen var minimalt i offside. Dermed ble ikke målet stående.

– Latterlig beslutning!

Kraftspissen fikk også sin andre nettkjenning på tampen, til full jubel fra den belgiske fansen. Men en finger eller to fra Loïs Openda ødela for Lukaku og hans lagkamerater. VAR annullerte scoringen til slutt på grunn av handsen i forkant av Lukakus avslutning.

Det var en ny teknologi som beviste at Openda berørte ballen. Alle EM-ballene har en chip i seg for å måle offside og berøringer.

NY TEKNOLOGI: En sensor i ballen beviste at Loïs Openda berørte ballen med en finger eller to. Foto: Skjermdump / TV 2

Annulleringen skapte sterke reaksjoner.

– Tuller du? Skal den annulleres for det? Det går jo ikke, skrev Viaplay-kommentator Kasper Wikestad på X.

– Latterlig avgjørelse! skrev det engelske fotballikonet Gary Lineker.

Også NRKs fotballekspert var kritisk:

– Nå må vi slutte. En ting er regelverket, men hvor er kravet til fotballforståelse hos dommerne. Openda løper i full sprint, kjemper om ballen. Får en dytt i siden sånn at armen stikker litt fram og toucher ballen så vidt, skrev NRKs Carl-Erik Torp på X.

I en årrekke har det blitt snakket om en gyllen Belgia-generasjon, med spillere som Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne og Eden Hazard i stallen.

Sistnevnte har allerede lagt opp, og nå begynner det å haste for de to andre også om de skal sikre seg en mesterskapstittel med hjemlandet.