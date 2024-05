Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard konkurrerer i en liga med 20 lag i England. Jonas Sand Låbakk konkurrerer mot mange fler.

Som manager for fantasy-laget «Onkel Blaa» har den 20 år gamle studenten manøvrert seg helt til topps i en konkurranse med nesten 11 millioner andre lag fra hele verden.

Nå er det bare én runde igjen av Premier League. Det kjenner BI-studenten i Bergen på nervene.

– Jeg må spille med hodet, ikke hjertet.

Det er det de flinkeste fantasyspillerne får til. Og fantasyspill har endra måten mange ser og følger fotball på.

Nå er det ikke favorittlaget du heier på, men i mye større grad enkeltspillere fra ulike lag.

Godt med poeng også i nest siste runde. Nå ligger han 46 poeng foran neste på tabellen foran siste runde. Foto: Skjermdump, Premier League fantasy

Plukk vinnerlaget

I Premier League Fantasy skal du sette opp et lag av spillere fra forskjellige klubber i den øverste engelske ligaen, maksimalt tre fra samme klubb. Når runden i Premier League går, får laget du har satt sammen poeng ut fra prestasjonene til hver enkelt spiller.

Scoringer gir selvfølgelig plusspoeng. Det samme gjør for eksempel assist til scoringer eller det å holde nullen. Gule og røde kort, straffebom og baklengsmål gir minus.

For hver runde gjelder det å sette sammen et lag som plukker flest mulige poeng, men du har bare en gitt sum å kjøpe spillere for – og et begrensa antall bytter.

Erling Braut Haaland er spillets mest populære. Han er valgt på hele 67 prosent av de nesten 11 millioner lagene, og ofte som kaptein. Og kapteinen får doble poeng.

Erling Braut Haaland har hentet 200 poeng i årets utgave av FPL. Foto: AFP

Men hva gjør du når Manchester City møter favorittlaget Manchester United?

Det kan sikkert gjøre vondt langt inn i sjela for en United-supporter, men har du Haaland på laget ditt, håper du antakelig at han scorer. Helst mange mål.

Jonas Sand Låbakk er Liverpooltilhenger på sin hals. Det har han vært helt siden pappa meldte han inn i supporterklubben 45 minutter gammel.

– Liverpool har jo vært gode de siste årene, men når jeg setter opp laget mitt legger jeg alle følelser til side. Men – jeg må innrømme at da Liverpool ledet stort over Tottenham nylig, så gjorde det ingenting at Son scoret et mål på slutten. Jeg hadde han på fantasylaget.

Har endra fankulturen

Nå viser forskning at fantasy har vært med på å endre fan-kulturen.

– Det individuelle fokuset har blitt tydeligere enn noensinne. Det selger mer enn kollektivt fokus både i media og i markedet.

Det sier idrettssosiolog Mads Skauge. Han er forsker ved Nord universitetet.

– Dreiningen mot et individfokus er større enn noen gang. Alt handler om enkeltspillere. Fra overgangsrykter – til hvilke kjærester spillerne har. Det selger, både i media og i markedet ellers.

For Mads Skauge er det Bodø/Glimt som er «før evig». I fantasy taper ofte den evige kjærligheten. Foto: Privat

Og FPL er en genistrek i markedsføringa, mener Skauge.

– Jeg pleier å si at fotball er verdens største kultur. Det er nesten ingenting som betyr mer for flere. Med fantasy-spill har man også nådd de som ikke var interessert i utgangspunktet. Og ikke minst fått de som var litt eller middels interessert, til å bli enda mer interessert.

Genistrek

Spillet er gratis å være med på, men lokker seere til skjermen.

Det er kanskje ikke så mange i Norge som egentlig er veldig interessert i å se en kamp mellom Burnley og Fulham, men har du en spiller fra et av de lagene på ditt fiktive lag, øker interessen brått.

Det merker også Jonas Sand Låbakk.

– Jeg husker jeg satte meg ned for å se Bournemouth mot Luton fordi det var interessante spillere der. Jeg ville aldri sett den kampen om ikke det var aktuelle fantasyspillere der.

Marcus Tavernier fra Bournemouth jubler for scoring mot Luton. Kan han være aktuell for et fantasy-lag, tro? Foto: Reuters

Og det betyr økt salg av abonnement. I Norge er det Viaplay som har rettighetene til Premier League. Sjur Molven er redaksjonssjef for sport i Viaplay. Han bekrefter at spillet bidrar til å øke salget av deres produkter.

– Fantasy Premier League er enormt populært i Norge. Det bidrar til økt interesse og til at enda flere ser på kampene og sendingene.

Fans, supportere – og flanører

Når idrettssosiologer og andre forsker på fotball og supporterkultur, deler de gjerne tilhengerskaren i tre typer.

Sitter du på Anfield og ser en tilskuer i sesongens nye Liverpool-drakt, kan du være ganske sikker på at det er en nordmann og ikke en innfødt, sier Mads Skauge.

Det forskerne definerer som en «fan» er i større grad en kommersiell kunde.

– Det er en rolle den innfødte «supporteren» distanserer seg fra. Supporteren har et mer kroppsliggjort forhold til klubben. De ser på seg selv som mer enn en kunde. For dem er klubben en del av identiteten.

Den mest interessante kategorien mener Skauge er det forskerne kaller «flanører».

– De fascineres mer av prestasjoner enn klubbsymboler. De vil se de beste kampene. For dem er det ikke så farlig hvem som vinner. Forskning viser at det er en dreiing mot den typen fotballtilhengere blant de yngre.

Arsenalfans elsker Martin Ødegaard, men tross 173 poeng er han bare valgt av 17 prosent av FPL-spillerne. Foto: NTB

Nordmenn i verdenstoppen

– Det går med en del tid, ja. Gjerne hele lørdag og søndag, og 2–3 timer ellers i uka også.

Jonas Sand Låbakk er ikke den eneste nordmannen som hevder seg.

Aurora Folmo Myhr ligger som nummer 20 i verden foran siste runde. Hun ser ALT av Premier League. Småbarnsmora er lærer på barnetrinnet.

Med et barn på 2,5 måneder, er egen fotballkarriere som spiller på 4.-divisjonslaget Funnefoss/Vormsund satt på vent. Da blir det tid til å fordype seg i statistikk og nøkkeltall på spillere i Premier League.

– Manchester United er favorittlaget i England. Jeg skjønner at noen synes det er rart når man ofte håper andre lags spillere skal lykkes mot favorittlaget sitt. Pappa blir faktisk irritert.

Aurora Folmo Myhr håper på å klatre noen plasser med hjelp av «Bench boost». Foto: privat

Etter gameweek 36 var hun ganske irritert selv også – for å ha hatt to Manchester United-spillere på laget sitt. United tapte nemlig 4–0 for Crystal Palace.

– Må ærlig si at jeg er oppgitt over meg selv for i det hele tatt ha troa på at det skulle gi noe poeng, men man har alltid et lite håp om at det skal snu for laget sitt. Håper det ødela mer for ten Hag enn for meg.

Hun er mer imponert over Jonas Sand Låbakk sin prestasjon enn det United har prestert.

– Det er sterkt og ekstremt imponerende av han. Samtidig er det litt kjedelig å ligge så høyt i verden, og så er førsteplassen norsk.

Lille Alma Folmo Solberg kledd ManU-supporterdrakt, selv om mamma Aurora har vært ekstremt skuffa over laget denne sesongen. Foto: privat

Onkel Blaa

Navnet «Onkel Blaa» vitner om at Bergensstudenten Jonas Sand Låbakk har et hjerte i Stabæk. En annen bæring som har latt seg imponere er sjakkgeniet Magnus Carlsen. Han har selv vært helt i toppen i fantasy-spillet.

– Det er veldig gøy at han gjør det så bra, og som sjakkspiller varmer det at han bruker hodet og ikke hjertet.

Foto: Lennart Ootes / Lennart Ootes

19. mai vet både Jonas Sand Låbakk og Magnus Carlsen hvem som har vunnet Premier League Fantasy – og hvem av Haaland og Ødegaard som har gått til topps i den ekte varianten.

Premien for Låbakk er blant annet en uke i England med VIP-plasser på kamper neste sesong, ei klokke og en matchball.

Men først og fremst er det heder og ære.

– Jürgen Klopp gir seg i Liverpool. Du har bevist at du har peiling på fotball. Tar du over?

– Hehe ... Nei. Det blir nok ikke aktuelt. Det krever nok en del lisenser og sånt jeg hverken har, eller har planer om å ta. Og det er tross alt to helt forskjellige ting.