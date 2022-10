Gustav Iden vant VM i suveren stil – ekspert stusset på klokkebruk

– Jeg tror planen min var solid for å være en nybegynner, for visstnok kan man ikke vinner her første gang man deltar, sier Iden med et bredt glis om munnen etter karrierens største triumf.

25-åringen løp lenge sammen med regjerende verdensmester og olympisk mester Kristian Blummenfelt på den siste delen av VM-distansen: 42.195 meter med beinhard løping under en stekende Hawaii-sol.

Snaut seks minutter foran dem lå overraskelsesmannen Sam Laidlow, som hadde fått et forsprang på sykkeletappen. Han stod ingen sjanse mot Iden, som ga ham labben og takket for en tøff kamp da det gjenstod rundt åtte kilometer av løpet.

JOBB Å GJØRE: Gustav Iden lå 6.15 bak Sam Laidlow etter svømmingen og syklingen var unnagjort. Foto: Marco Garcia / AP

Verdensmesteren: – Forferdelig hardt

For det var ikke like lett som det så ut:

– Det var så forferdelig hardt. De siste 10 kilometerne var jeg bekymret for at «legenden om øyen» skulle ta knekken på meg, sier Iden i et intervju etter løpet sendt på YouTube etter løpet.

Ironman-løpet på Hawaii er kjent for å være blant de tøffeste i verden, mye på grunn av at utøverne må takle stekende forhold i tillegg til 3,9 km svømming, 180 km sykling og 42 km løping. Forhold som legger til rette for at løpere kan gå på en smell.

– Alt gikk veldig fint frem til jeg passerte Sam Laidlow. Da prøvde øyen virkelig å gi meg juling, men jeg tror capsen min er sterkere enn legenden, fleiper Iden, som har brukt tawaiiansk caps siden han vant VM på den halve distansen i 2019.

Men underveis fikk Idens oppførsel den tyske triatlonlegenden Jan Frodeno til å stusse. Nordmennene er kjente for å ta i bruk teknologi for å måle det som måles kan, og Iden tittet på klokken så ofte at Frodeno måtte flire. Han skjønte ikke om det var puls, frekvens, blodsukker eller noe helt annet som ble sjekket.

– Han har sjekket klokken sitt hvert tiende steg. Jeg aner ikke hva han sjekker, men han ser seg rundt og ser silkemyk ut, smilte Frodeno i studio.

EKSPERTEN STUSSET: Gustav Iden tittet trolig ned på klokken flere hundre ganger under maratondelen av triatlonet. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Vel fremme i mål fikk Iden en god klem av trener Olav Aleksander Bu, mannen som regnes som hjernen bak den norske triatlonsuksessen.

– Det var så episk

Bergenseren avgjorde VM-løpet med imponerende 3.36 på maratonet, og leverte ny løyperekord med 7.40.24 timer. Laidlow var nærmest to minutter bak.

– Det var så, så episk. Jeg er så stolt av både Sam og Kristian som kom på pallen. Selv om Kristian burde blitt nummer to, sier Iden.

Blummenfelt tok bronsemedaljen 2.59 minutter bak kompisen. Før løpet sa førstnevnte at han hadde knust Iden på trening de siste par ukene, noe som fikk Iden til å svare at han trolig hadde vært smartere.

– Det var et brutalt løp, sier Blummenfelt, som medgir at han fortsatt er helt knust 40 minutter etter målgang.