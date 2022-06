Brøt «magisk» grense – hadde smerter i flere dager

Da NRK møtte 28-åringen flere dager etter bragden i Dresden, satt fortsatt den enorme kraftanstrengelsen i kroppen.

– Man pusher seg i kjelleren både fysisk og psykisk. Jeg merker tre dager etter løpet at jeg er tom energimessig, forteller Blummenfelt til NRK.

For tre dager tidligere smadret rekordjagende Blummenfelt sin gamle Ironman-rekord, med tiden 6.44,26.

REKORDGLIS: Blummenfelt kunne glise bredt etter rekordløpet. Foto: Hannibal Hanschke / AP

På under syv timer svømte han 3,86 kilometer, syklet 180,2 kilometer og avsluttet med å løpe et maraton (42,2 kilometer). En enorm påkjenning for kroppen, selv for en topptrent bergenser.

– Du merker du er banket muskulært. Selv om man ikke bruker så mye armer, så merket jeg plutselig krampetendenser i venstre arm. Man har prøvd å holde tilbake krampen i hamstringen i 30 kilometer, så du lever virkelig på grensen, sier han.

For rekorden kostet enormt med krefter. For Blummenfelt var smertene verst da han satt på sykkelen – både mentalt og fysisk.

– Fikk hjertet i halsen

– Jeg sa de skulle sykle så hardt de kunne, så skal jeg sitte bak der – koste hva det koste vil, sier Blummenfelt, og snakker om hjelperytterne som hjalp han på veien.

Men det var én spesiell hendelse med en av hjelperytterne som satte en støkk i bergenseren.

GJENSYN: 28-åringen forteller at så for seg det verste da uhellet var nære på. Foto: Henriette Hoel / NRK

– Da fikk jeg hjertet i halsen, sier Blummenfelt da NRK viste han bilder av nestenuhellet.

For med nesten 140 kilometer igjen på sykkelsetet, holdt det på å gå galt. Blummenfelts hjelperytter holdt på å velte, og en vinglende nordmann klarte så vidt å holde balansen.

– Jeg så egentlig for meg at fire-fem år skulle gå i bakken. Å ligge der sprellende, sier 28-åringen.

– Da hadde rekordforsøket vært i fare?

– Du kommer deg jo opp igjen, men du har jo da fem timer igjen av løpet med skrubbsår og forslått kropp, sier han.

Etter 90-100 kilometer på sykkelen, kjente også Blummenfelt at han fikk en liten dupp. For i bakhodet tenkte han på maratonen han skulle løpe etterpå. Hvordan han jobber mentalt i en sånn situasjon, imponerer NRKs kommentator Jann Post.

– Her er Blummenfelt eksepsjonell. Han er knallhard i hodet. Han har en egen evne til å presse seg og ha det vondt. Han går på med krum nakke hver gang, sier Post.

– Det er ikke noe som skremmer han.

– Er nok ikke sunt

Blummenfelt slapp heldigvis unna uhell og fullstendig mental knekk, men hadde nok med å hente ut energi til å slå sin gamle rekord. Idrettslege ved Olympiatoppen, Thomas Torgalsen, peker på én spesifikk ting som er særdeles viktig for Blummenfelt som tømmer energilagrene fullstendig.

– Han må være god på restitusjon også vil antall konkurranser man går og om man har nok til å restituere og forberede seg til neste konkurranse, sier Torgalsen.

– Det gjelder bare å presse i seg det en kan av mat og drikke for å få tilbake overskuddet, sier Blummenfelt selv.

– Er det sunt, tror du? spør NRK, og sikter til de seks eller syv timene hvor Blummenfelt tømmer energrilagerene.

– Det er nok ikke sunt, tror jeg. Det er nok ikke det som gir meg det ekstra året. Det handler om å «pushe» grenser, og det er sunnere å trene mye enn å ikke trene, svarer Blummenfelt.

KLEM: Blummenfelt (med ryggen til) gratuleres av konkurrenten Joe Skipper. Foto: Hannibal Hanschke / AP

Går sammen mot Blummenfelt

Løpet ble kalt «Sub7», og det var kun Blummenfelt og britiske Joe Skipper som deltok, men de hadde med seg flere hjelperyttere og fartsholdere. Målet var å fullføre en Ironman på under syv timer. Skipper fullførte på 6.47,36.

Ettersom formatet var lagt opp for at utøverne skulle bryte syvtimersbarrieren, blir ikke tiden til Blummenfelt regnet som en offisiell verdensrekord. Men flere regner nok likevel Blummenfelt som en de må slå for å vinne.

For konkurrentene har begynt å gruppere seg mot nordmannen, og det skjedde allerede i VM i St. George i 2021.

– Alle svømmerne snakket sammen og gikk så hardt de kunne for å skape en luke. Jeg burde vært mer på svøm, men hadde en dårlig dag og havnet i mellomsjiktet.

– Jeg må kontre det med å heve svømmenivået mitt, innrømmer Blummenfelt, som forteller at store deler av de neste fire månedene skal tilbringes i vann.

Og i svømmebassenget er en brikke på venstre arm sentral som bidrar til å optimalisere treningshverdagen: