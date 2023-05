Triatlet fikk mensen under konkurranse – hylles for bildedeling

– Jeg er ydmyk overfor mengden meldinger jeg har fått fra både menn og kvinner om den uglamorøse virkeligheten med mensen under konkurranse.

Slik innleder Pallant-Browne et lengre innlegg på Instagram med.

DELER: Pallant-Browne deler bilde fra Ibiza hvor hun fikk mensen underveis i løpet. Foto: PTO

Den britiske triatletstjernen havnet nylig på en fjerdeplass under European Open på Ibiza. Underveis i løpet ble hun avbildet løpende i svømmedrakt og solbriller – et bilde hun selv senere delte på sosiale medier.

– Ser på det som vakkert

På fotografiet la flere merke til blod på Pallant-Brownes svømmedrakt.

Innlegget har generert stor interesse, og har i skrivende stund, nesten 40. 000 likerklikk og over 1500 kommentarer.

I innlegget deler briten åpenhjertig om hvordan det er å konkurrere med mensen.

– Hvis du skrev til meg og sa at 99 prosent av kvinnene du kjenner ville bli forferdet over dette, så er det nettopp derfor jeg deler dette, for det er virkelig ingenting galt. Det er naturlig og kommer fra spiseproblemer som utholdenhetsløper da jeg vokste opp der jeg ikke hadde mensen. Jeg ser på det nå som vakkert.

– Jo flere barrierer vi kan bryte gjennom, jo ​​bedre, skriver hun også.

Roses

Innlegget og bildedelingen hylles hjemme i Norge. Triatlontrener på Norges landslag Henriette Mero beskriver åpenheten som kjempeviktig.

Det var det internasjonale triatlonforbundet som delte bildet først. Flere i kommentarfeltet mente bildet burde vært beskåret og vært mindre intimt. «Ikke det mest flatterende bildet av Em Pallant – man kunne sikkert beskåret det litt bedre», lød en kommentar.

TRENER: Henriette Mero til høyre sammen med landslagsutøver Lotte Miller. Foto: Privat/Mikal Iden

– Jeg synes det var kult at hun tok saken i egne hender og sa «hvorfor det. Hvorfor skal man skamme seg for det», sier Mero til NRK.

Den tidligere triatleten mener at kulturen på verdensbasis er at man skal skjule at man har mensen. Det synes hun er synd.

– Det er ingenting som er mer naturlig. Hun er et veldig godt forbilde som står frem og sier at det er naturlig og at dette kan skje under konkurranse.

Hun påpeker viktigheten av signaleffekten briten sender overfor yngre utøvere. Mero sier hun selv har hatt flere yngre utøvere som har kommet opp til henne med bekymringer knyttet til menstruasjon.

– Jeg tenker det er kjempeviktig. Jeg har selv fått meldinger av yngre utøvere som spør om hvordan de skal skjule at de har mensen. At hun som godt etablert utøver deler dette, gjør at det blir en ekstra virking. «Jeg er på et høyt nivå og trenger ikke å skamme meg for dette. Da trenger ingen andre å skamme se for dette».

Mero legger til avslutningsvis at mensen er et sunnhetstegn og at det er viktig for utøvere å lære om fysiologien og sin egen syklus for mentale helse og prestasjon.