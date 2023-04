Haaland er trolig det første navnet City-manageren setter på blokka når han tar ut laget til onsdagens returkamp mot Bayern München i mesterligaens kvartfinale. Nordmannen hadde ett mål og en målgivende da Guardiolas menn sikret seg et strålende utgangspunkt med 3–0 på hjemmebane.

– Jeg vet at vi er bedre med ham på banen, fastslo spanjolen på en pressekonferanse i München tirsdag kveld.

Da var han midt i et resonnement om hvorfor Haaland av og til ikke spiller – i hvert fall ikke hele kampene. Så sent som søndag ble toppscoreren tatt av banen etter 45 minutter mot Leicester. Da hadde han allerede scoret to ganger.

Ristet på hodet

Ifølge Guardiola handler det bare om én ting, nemlig å holde Haaland skadefri og kampklar.

– Han vet hele tiden at han blir byttet av for å være klar til den neste kampen og den neste kampen og den neste kampen. Det er årsaken, ikke noe annet, sa manageren, og la til:

– Det er mange kamper, og med hans historie, må vi følge med.

USTOPPELIG: Erling Braut Haaland har feiret 47 City-scoringer så langt denne sesongen. Foto: LEE SMITH / Reuters

Foranledningen for uttalelsene var flere spørsmål fra TV 2 om Haalands helse, som har vært vesentlige bedre etter at han kom til Manchester City. Reporter Arilas Ould-Saada ba Guardiola åpne opp om samtalene han har med Haaland om nettopp det.

Da ristet Guardiola bare på hodet.

Listet opp problemene

Men så bekreftet han at han snakket med Haaland om de mange skadene før overgangen fra Borussia Dortmund for snart et år siden.

– Vi vet at han var skadet mange ganger den siste sesongen i Dortmund og spilte få, få kamper, og vi snakket med legene og fysioterapeutene. Han hadde problemer her, her, her, her, her og her, sa Guardiola mens han pekte på ulike områder på sin egen kropp.

NEDE FOR TELLING: Erling Braut Haaland slet mye med skader som Dortmund-spiller. Foto: POOL / Reuters

– Så begynte vi å løse det, sier han.

Onsdagens kamp mot Bayern München er Haalands 41. kamp for City denne sesongen. Det er tangering av det høyeste antall klubbkamper han noen gang har spilt på én sesong.

Før Guardiola holdt sin pressekonferanse, hadde City-kaptein İlkay Gündoğan blitt konfrontert med det faktum at Haaland er mindre skadet enn før. Han pekte på to årsake: Det medisinske støtteapparatet og Haalands profesjonalitet.

– A lltid først til treningsfeltet

– Han er kommer alltid først til treningsfeltet. Han får sine behandlinger, spiser, trener og blir behandlet igjen. Nå vet han hva kroppen trenger og hva som kreves for å spille på et så høyt nivå med få dagers mellomrom. Det har vært fantastisk hittil, og vi trenger absolutt den beste utgaven av ham, sa midtbanemotoren.

FØRST PÅ FELTET: Haalands profesjonalitet hylles av City-kaptein İlkay Gündoğan. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Guardiola bekrefter begge poengene.

– Vi har en fantastisk medisinsk avdeling, og han (Haaland) er en fantastisk profesjonell som tenker på kroppen sin 24 timer i døgnet, og hva han må gjøre for å være klar hver tredje dag, sa manageren, og påpekte at han selv har godt betalt for å gjøre de riktige valgene for spillerne.

Ikke minst er det viktig i en fase av sesongen med avgjørende kamper flere ganger i uka, som nå.

– Denne uka spiller vi i tre turneringer som avgjør om vi overlever eller om vi er ute, sier han.

– Hvis vi taper, er vi nesten ferdig

Onsdag handler det om videre liv i mesterligaen, lørdag er det en finalebillett i mesterligaen, før toppoppgjøret mot Arsenal i Premier League venter.

– Hvis vi vinner, er vi fortsatt i live. Hvis vi taper, er vi nesten ferdig. Men det er fint å være i den posisjonen. Vi er på et nivå som er interessant for oss, fastslo Pep Guardiola.

Erling Braut Haaland er altså toppscorer i mesterligaen. Før onsdagens kamp, står han bokført med elleve fulltreffere – og totalt 47 mål i alle turneringer.