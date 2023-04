Kampen pågår:

Med kveldens to ferske mål er Haaland oppe i 32 mål denne Premier League-sesongen – med åtte kamper igjen. Siden ligaen gikk over til 20 lag er det kun Mohamed Salah som har scoret like mange i samme sesong.

– Det er lenge siden jeg gikk tom for superlativer. Han scorer ett mål i Premier League hvert 71. minutt. Det er totalt absurd galskap, sa Viaplays ekspert Lars Tjernås i pausen.

Men flere rekorder blir det i hvert fall ikke akkurat denne kvelden.

For da andre omgang skulle sette i gang var ikke Haaland å se på banen. Pep Guardiola valgte nemlig å bytte ut nordmannen i pausen. Også målscorer John Stones ble satt på benken.

FAGRE HÅRLOKKER: Haaland lot håret flagre også under dagens kamp. 1-0: Haaland var iskald fra straffemerket. NUMMER ÉN: Det det feiret han på denne måten. TANGERING: Her scorer Haaland 3-0 og tangerer med det Mohammed Salahs målrekord i Premier League med antall ligascoringer i én og samme sesong. PUBLIKUMSFRIERI: Tangeringen ble feiret foran elleville fans på Etihad Stadium.

Snuser på flere rekorder

Scoringsrekorden er ikke den eneste rekorden Haaland er i nærheten av å slå – og enda er det åtte kamper igjen av sesongen. Jærbuen er nemlig ett hat trick unna å tangere rekorden til Alan Shearer.

MANNEN Å SLÅ: Alan Shearer innehar flere rekorder, blant annet er han mestscorende i PL-historien og har flest hat trick på samme sesong. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Premier Leagues mestscorende igjennom tidene klarte nemlig fem hat trick i 1995/95-sesongen. Haaland står per nå med fire, men må vente med å nå Shearers rekord da han ble byttet ut til pause.

Og selv om Salahs rekord ble tangert, finnes det også enda en scoringsrekord å slå.

Rekorden fra tiden da ligaen hadde 22 lag lyder på 34 mål og innehas av Andy Cole og Alan Shearer. Den gang var det 42 kamper per sesong, mens det i det nåværende formatet er 38.

Dødelig duo

City kom kjapt opp i føringen mot Leicester. Etter fem minutter og mange dueller inne i boks, fikk Rodri stusset ballen til John Stones som klinket ballen inn i hjørnet.

Etter drøye ti minutter spilt måtte VAR på jobb. Ballen traff hånda til Leicesters Wilfred Ndidi, og etter en titt på skjermen pekte dommeren på straffemerket. Da måtte også Erling Braut Haaland på jobb – og sendte straffen lavt til venstre og forbi keeper til 2–0.

STRAFFESCORING: Haaland dunket inn sitt første og Citys andre mål på straffe. Foto: LEE SMITH / Reuters

Haaland fortsatte så rekordjakten noen minutter senere. Som så mange ganger før var det Kevin De Bruyne som fant nordmannen i bakrom, og da var det bare for Haaland og sende inn kveldens tredje.

– En av de absolutt heteste duoene i hele verden, utbrøt Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Andreomgangen ble uten Erling Braut Haaland, men med scoring til Leicester. Med et kvarter igjen av kampen satte den tidligere City-spilleren Kelechi Iheanacho inn en redusering på hjørnespark og tente et ørlite håp for gjestene.