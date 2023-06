Gråt etter kollapsen – Ødegaard tok rollen som mental trener for kompisene

– Det har vært helt jævlig mentalt, forteller Strandberg om tiden etter helgas tap for Skottland.

Midtstopperen legger ikke skjul på nederlaget fremdeles sitter i: Det er vanskelig å glede seg for mye over Kypros-resultatet. Han ønsker ikke å bruke ordet urettferdig, men han mener at landslaget hadde fortjent mye bedre ut ifra prestasjonene i EM-kvalifiseringen.

– Man depper. Noen griner. Noen er fly forbanna. Noen bruker galgenhumor. Vi har vært innom det meste på følelsesregisteret, sier Strandberg om hvordan spillergruppa reagerte etter Skottland-smellen.

– Hvordan håndterte du det selv?

– Jeg har felt tårer selv, jeg. Jeg kan virke som en type som bjeffer mye, men det betyr ekstremt mye for meg. De gutta i den garderoben betyr mye for meg, og at vi skal lykkes, sier Strandberg, som forteller at det var første gang han gråt på to år.

Solbakken har aldri opplevd lignende

Midtstopperkollega Leo Skiri Østigård fikk kramper i leggene og rotet det til før Skottlands 1-1-scoring. Han forteller at han har fått mange støttemeldinger fra det norske folk i etterkant.

– Den kampen glipper ikke ut av hodet mitt så lett, så det kan være at jeg må bruke litt tid på det. Det er normalt. Det har vært tungt, sier Østigård til NRK.

Kanskje skulle han vært byttet av, sier han. Men da hadde han kanskje angret på det, også.

KONSENTRERT: Leo Skiri Østigård før avspark mot Kypros. Foto: NTB

– Det er veldig enkelt å stå å si i ettertid. Gjort er gjort, og du kan angre på det så lenge du vil, eller du kan tenke neste. Det er viktig lærdom å ha med seg, sier Napoli-stopperen.

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller om tøffe tak på bakrommet for å få løftet laget inn mot tirsdagens kamp. Han gikk selv nærmest søvnløs i flere dager, og det bitre tapet kvernet i hodet.

– Først og fremst måtte jeg ta tak i meg selv, for jeg er leder for dette. Så måtte jeg samle støtteapparat og si at nå har vi tidenes utfordring, sier Solbakken.

Han ramser opp en rekke nedturer og utfordringer i tiden som København-trener, men oppsummerer:

– Jeg har aldri, aldri, aldri opplevd en slik nedtur som det der.

MÅTTE GRAVE DYPT: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: NTB

Roser Ødegaard

Kollapsen sparket samtidig beina under de realistiske mulighetene for en norsk direktebillett til EM. Solbakken roser måten spillerne samlet seg etter nedturen før oppgjøret mot Kypros.

Martin Ødegaard trekkes frem som spesielt viktig, og han blir beskrevet som «en mental trener» for lagkompisene.

– Ofte, det skal du heller ikke ta feil av, så er det de beste spillerne som blir hardest rammet, og Martin er en av dem. Han er en av de som var lengst nede etter kampen. Derfor står det også stor respekt av å greie å både gjøre en slik type kamp, men også få med de andre i krigen på den måten, sier Solbakken.

– Den jobben spillerne gjorde seg imellom, det der å samle opp etter en slik greie på så kort tid, hvor de i tillegg skal restituere godt, også. Det er veldig vanskelig, og det skal de ha all ære for, roser landslagssjefen.

Der mange av lagkameratene var langt nede, prøvde Ola Solbakken å tenke annerledes. For ham ble kalddusjen enklere å akseptere fordi Norge burde vunnet.

– Det er en ekstrem «go» i gruppa. Hvis vi hadde følt oss underlegne mot motstanderen, hadde det kanskje vært noe annet. Når vi føler at vi virkelig har vært på høyde eller bedre enn samtlige, kan vi ikke legge oss ned og dø. Og vi kommer ikke til å gjøre det før det er helt over, sier Ola Solbakken til NRK.

Herjet

Norge-kaptein Ødegaard var ikke bare helt sentral i dagene mellom kampene. Da oppgjøret mot Kypros ble sparket i gang, var han den som tok tak og viste vei. Arsenal-stjernen danset rundt med ballen, dikterte spillet, slo frekke stikkere og dro noen lekre tunneler.

Etter ham løp hjelpeløse kyprioter, som ikke fant formelen for hvordan de skulle stoppe Norges midtbaneelegant:

«Rett og slett en klasse for seg selv, en nytelse å se på», oppsummerte NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg på børsen over Norge-spillernes prestasjoner.

– Jeg synes jeg gjør en ganske god kamp. Går ut og tar tak i det, og setter opp en del sjanser. Jeg burde hatt et par ekstra assists der, men det var ok, det, sier Ødegaard til NRK.

Flere har pekt på at 24-åringen leverer færre målpoeng for Norge enn klubblaget. Denne sesongen ble det hele 15 mål og syv assist for Arsenal. For Norge sto han med to mål og ni målgivende pasninger på 50 kamper før tirsdagens kamp.

En halvtime før slutt kom den tiende assisten i hans landslagskarriere. Stikkeren til Haaland var strøken, og denne gangen var målsniken iskald foran mål.

– Han er jo god. Spesielt i første omgang kommer han fint inn i mellomrommet. Vi har en bra rotasjon mellom Patrick (Berg), (Fredrik) Aursnes og Martin med tanke på når de støter ut, og det vi ikke klarte mot Skottland: Å spille gjennom dem, sier landslagssjef Ståle Solbakken.