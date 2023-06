Helleland krever rask IOC-avklaring - ber Europarådet om å kreve utestengelse

Linda Hofstad Helleland er forfatter av en rapport som på torsdag skal diskuteres i Europarådets parlamentarikerforsamling på torsdag.

Der ber hun om at Europarådet skal kreve en utestengelse av russiske og belarusiske idrettsutøvere i neste års OL i Paris.

IOC har selv ikke tatt endelig stilling til spørsmålet, men kom med anbefalinger til forutsetninger for hvordan særforbund kunne la russiske og belarusiske utøvere komme tilbake som nøytrale utøvere.

– En bør avklare dette så raskt som mulig, nå som det bare er noen måneder igjen til OL, sier Helleland til NRK.

I rapporten legges det frem flere resolusjoner, blant annet at IOC skal opprettholde utestengelsen fra 2022 og at de på det sterkeste oppfordrer nasjonale IOC-medlemmer og særforbund til å uttrykke deres motstand til IOC om å la russiske og belarusiske utøvere komme tilbake som nøytrale utøvere.

– IOC fraskriver seg jo alt ansvar, egentlig, fordi de overlater til særforbundene å avgjøre. Der presses det på, etter det vi forstår, for at særforbundene skal gå for en nøytralitetsavtale. Der skal russiske utøvere signere på at de er nøytrale og dermed delta under nøytralt flagg. Men det er jo en reneste eventyrhistorie som ingen tror på, mener Helleland.