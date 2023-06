Haaland-dobbel i norsk seier: Passerte Solskjær og tangerte Carew

I landskamp nummer 25, kom både scoring nummer 23 og 24 for landslaget for Erling Braut Haaland.

– Det er helt vilt egentlig. 24 mål på 25 kamper. Hatten av for ham, det er ikke så mye mer å si, sier Martin Ødegaard til NRK.

Dermed har 22-åringen nå bare tre spillere foran seg på lista over spillere som har scoret flest mål for Norge. Med tirsdagens to scoringer passerte han både Ole Gunnar Solskjær og Tore André Flo, mens han tangerte John Carew.

– Det er sterkt. Jeg skaffet han en straffe, så han skylder meg en kebab etterpå, sier Stefan Strandberg.

Mot Kypros var det først et straffemål til 2–0 etter 56 minutter, før 3–0 kom etter lekkert samspill fra kaptein Martin Ødegaard og Haaland.

Med et elegant fremspill, kom Haaland alene med keeper, hvor han var sikkerheten selv og tuppet ballen i mål.

– Det er ikke så mye mer å si. Alle har pratet om den måltørken før han kom inn på denne samlingen, med at han hadde ett mål på åtte kamper. Han fikk i hvert fall stoppet den, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen, og fortsetter:

– Han er jo rå i boksen og rå på de løpene. Han kan score et par til i dag. Det er ikke så mye mer å si. Superlativene er litt tomme med tanke på hans målnese og hans akselerasjon i de riktige øyeblikkene.

23, 24 OG 24: Ole Gunnar Solskjær stoppet på 23 og John Carew på 24. Tirsdag scoret Erling Braut Haaland mål nummer 24 i en alder av 22 år.

3–1 ble sluttresultatet etter en sen kypriotisk redusering, som gjør at Haaland & co. fikk en god avslutning før sommerferien.

– Det var klasseforskjell på lagene, oppsummerte tidligere landslagssjef og TV 2-ekspert Egil «Drillo» Olsen.

Fremdeles har Haaland ni scoringer opp til Jørgen Juve, som den mestscorende norske herrespilleren for landslaget.

Juve, som spilte fra landslaget fra 1928 til 1937 og var en del av bronselaget i OL i 1936, er også den eneste med flere mål etter 25 landskamper. Han hadde 31 mål etter de første 25 kampene for landslaget.

Sjansebonanza fra start

Med tapet mot Skottland på lørdag, hadde Norge fått en mildt sagt dårlig start på EM-kvalifiseringen med ett poeng på tre kamper.

For å ha et berettiget håp om å bli blant de to beste lagene i gruppen, måtte derfor Kypros bli slått hjemme på Ullevaal stadion tirsdag kveld.

Fra første sekund var det også tydelig at det var et revansjelystent norsk lag, som gikk rett i strupen på Kypros.

Norge kom seg til den ene store sjansen etter den andre og etter elleve minutter kom også scoringen. Med en strøken, strak vrist dunket Ola Solbakken inn karrierens første landslagsmål, i det som var hans åttende landskamp.

– Du så det på feiringen til spillerne, at her var det mye følelser som skulle ut, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter scoringen.

LETTELSE: Ola Solbakken jubler sammen med Alexander Sørloth etter den første scoringen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Både spillerne og publikum kunne lettet slippe jubelen løs, men det ble med den ene scoringen. Det til tross for to stolpeskudd og en rekke andre store sjanser.

– Så mye mer enn dette kan vi ikke be om fra Norge, rett og slett. De leverte en god og kontrollert omgang. De har veldig god kontroll defensivt og skaper masse offensivt. Det eneste vi savner er uttellingen. Det burde stått i hvert fall 3-0, sa Torp etter første omgang.

Haaland-dobbel

Med 1–0 til pause, levde fremdeles kampen ut i den andre omgangen.

For Erling Braut Haaland ble det mye nesten i den første omgangen, men i den andre omgangen viste han seg frem fra sin beste side.

Ti minutter ut i omgangen var han sikker fra straffemerket og bare fire minutter senere scoret han sitt andre for dagen, med en leken avslutning under en utrusende Joel Mall i Kypros-målet – etter et strålende forarbeid av Martin Ødegaard.

MÅL ETTER MÅL: Med to mål i det som er sesongens siste kamp for Haaland, endte han på 56 mål på 57 kamper for klubb og landslag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det var en vanskelig kamp for oss, mot et kvalitetslag og mot verdensstjerner. Men til syvende og sist har jeg ingenting å klage på overfor spillerne mine, sier landslagstreneren til Kypros, Temuri Ketsbaia, på pressekonferansen etter kampen.

Norge var nær flere scoringer etter hvert som omgangen tikket videre, men den fjerde scoringen uteble. Samtidig utnyttet landslagssjef Ståle Solbakken muligheten til å gi flere debutanter sjansen.

Brice Wembangomo, Bård Finne og Kristoffer Velde fikk alle komme inn i løpet av den andre omgangen.

Kypros reduserte på overtid. Det er Norges tiende baklengsmål i det siste kvarteret på de siste elleve tellende kampene, totalt 16 baklengsmål.

– Vi skulle gjerne unngått den. Det hadde vært deilig å holdt nullen og vunnet 3-0, så den var litt sur. Men totalt sett var det bra. Det viktigste for oss var å vise en annen utgave av oss selv, vise gnist og gi det norske publikummet noe tilbake, sier Ødegaard til NRK.

PS! Den andre kampen i Norges gruppe tirsdag, mellom Skottland og Georgia, ble avbrutt etter rundt ti minutters spill på grunn av overvann på banen. Først etter rundt halvannen time ble kampen startet opp igjen.