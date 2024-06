– Jeg har blitt mer deprimert og mer pessimistisk enn optimistisk nå. Men samtidig er det blitt lettere å ta avgjørelser. For hva er det å være redd for? Det blir neppe verre, sier Konstantin Lokhanov.

Krigsutbruddet endret livet hans fullstendig.

For tre år siden deltok han i sommer-OL for Russland. Siden har han tatt et valg som har blitt omtalt som en skandale i hjemlandet, helt opp til personer i den russiske nasjonalforsamlingen.

– Jeg ønsket ikke å delta i dette, og jeg ønsker det fortsatt ikke, sier Lokhanov om krigen og det som foregår i Russland.

I EKSIL: Konstantin Lokhanov er en av idrettsutøverne som har forlatt Russland etter hjemlandets invasjon av Ukraina. Foto: Zach Stauffer / Zach Stauffer

«Hva er galt med deg?»

NRK har gjennom et nordisk samarbeid med kringkasterne YLE og SVT møtt flere russiske og belarusiske utøvere som har forlatt hjemlandet, byttet nasjonalitet eller blitt forfulgt, før sommerens OL i Paris.

Fekteren Konstantin Lokhanov (25) er en av dem.

Flere tusen kilometer fra hjemlandet tar han imot NRK. I en hall i San Diego i California er Konstantin nå trener for barn.

Fra sitt eksil i USA forteller han om hvordan han følte seg lite fri i Russland.

– Jeg husker godt reaksjonen jeg fikk da jeg farget håret mitt i Moskva. «Hva har du gjort? Hva er galt med deg?». Jeg så ikke noen problemer med det. Jeg hadde lyst til å farge håret. Hvorfor kunne jeg ikke det?, forteller han.

Foto: Konstantin Lokhanovs Instagram

I Russland skal det ikke mye til for å bryte med gjeldende normer og regler.

– For eksempel å bli dømt for hårfarge og malte negler, sier Konstantin, som tatoverte «Liberty» (frihet) på underarmen etter ankomsten i USA.

TATOVERING: Etter at han ankom USA tatoverte Konstantin «Liberty» på underarmen.

– Du kan gå og kjøpe kaffe i morgenkåpe og tøfler. Ingen her bryr seg om slike ting, legger han til.

Livet er samtidig snudd på hodet de siste årene. For i Russland var han mye mer enn bare en idrettsutøver.

Mektig familie

«Det vakreste paret» kalte den russiske avisen Sport Ekspress Konstantin og Sofia Pozdnjakova, etter at de ble gift i 2020.

STORSLÅTT: Konstantin giftet seg inn i en mektig familie i 2020. Her bilde fra bryllupsfeiringen det året. Foto: Privat

Året etter tok Sofia to OL-gull i Tokyo. Stjernestatusen økte.

Men det var også en annen årsak til at fekteparet fikk oppmerksomhet i hjemlandet. For Konstantins kone var også datter til Stanislav Pozdnjakov, presidenten i den russiske olympiske komité.

Den tidligere fekteren med fire OL-gull, er en av de mektigste personene i russisk idrett. Og han står også oppført som oberstløytnant i den russiske hæren.

GULLHELT: Sofia Pozdnjakov sammen med sin far og president i den russiske olympiske-komitéen Stanislav Pozdnjakov. Dette er tatt etter at Sofia tok gull i fekting i OL i 2021. Foto: SipaUSA

– Alt var bra til et visst øyeblikk. Før krigen. Deretter skilte våre synspunkter på livet seg, sier Konstantin om forholdet til kona.

Tøff periode

Da han satte seg på flyet til Tyskland en februardag i 2022, visste han ingenting om dramatikken, som skulle utspille seg bare noen timer senere.

Han var det russiske stortalentet, som røk tidlig ut og dro skuffet hjem fra OL i Tokyo. Han hadde ikke oppnådd drømmen under fektekonkurransene i Japan.

SKUFFET: Konstantin Lokhanov (t.h) under en av kampene under OL i Tokyo. Lekene ble en skuffelse for ham. Foto: AP

Så fikk han en alvorlig skade i hofta. For å redde karrieren og satsingen mot OL i Paris dro han til Tyskland for å bli operert. Denne reisen skulle endre livet hans.

For dagen etter smalt det.

– Om morgenen den 24. februar våknet jeg. Det var omtrent «10 millioner» meldinger på telefonen min, forteller Konstantin.

Russiske styrker hadde invadert Ukraina.

Rehabiliteringen varte i flere måneder i Tyskland etter operasjonen. Foto: Privat

I etterkant uttalte han at han ikke kunne bo i et land som drepte uskyldige ukrainere.

– Dagen etter at krigen startet bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle dra tilbake. Ferdig. Jeg bestemte dette raskt, sier Konstantin i hallen i San Diego.

Valget om å dra til USA skulle senere bli svært kontroversielt i hjemlandet. Han forteller at enkelte av meldingene han fikk handlet om at han var en forræder og at han måtte dø.

Russiske utøvere og OL i Paris Ekspander/minimer faktaboks Enkelte russiske og belarusiske utøvere vil kunne delta i Sommer-OL under nøytralt flagg og uten nasjonalsang

IOCs avgjørelse har skapt debatt og reaksjoner internasjonalt. Det skyldes Russland og Belarus sin krigføring i Ukraina.

Nøytrale utøvere fra de to landene kan ikke konkurrere i lagidretter, kun i individuelle idretter.

Det stilles flere krav til disse nøytrale utøverne. De skal blant annet ikke ha vist aktiv støtte til krigen i Ukraina og ikke ha militære kontrakter.

De må også ha kvalifisert seg til lekene gjennom internasjonale konkurranser.

Per i dag er det 27 russiske utøvere og 29 utøvere fra Belarus, som er kvalifisert til OL.

Disse utøverne må gjennom godkjenning fra IOC før de får endelig klarsignal. Sommer-OL i Paris arrangeres fra 26. juli-10. august.

Skilte veier

Det var ifølge Lokhanov flere grunner til at ekteskapet sprakk, men krigen var den utløsende faktoren.

Konstantin forsøkte å få kona Sofia med seg, da han hadde bestemt seg for ikke å returnere til hjemlandet. Men da han dro til USA, etter fire måneder rehabilitering i Tyskland, ble kona igjen hjemme i Russland.

STOR SAK I MEDIENE: Bruddet mellom Konstantin og Sofia førte til oppslag i russiske medier, da saken ble kjent 5. september 2022 gjennom kilder. Foto: Faksimile vzsar.ru

Selv har ekskona Sofia fortalt at hun veide for og imot hva familien og fektemiljøet betydde for henne, før hun tok sitt valg.

– Jeg forstod at jeg ikke bare kunne reise. Vi diskuterte det i lang tid. Og en morgen våknet jeg opp og visste at valget var tatt, sa Sofia i et intervju med den tidligere OL-vinneren Anna Sishkina, på hennes Youtube-kanal.

SKILTE VEIER: Sofia har fortalt at skilsmisse ble eneste alternativ da hun valgte å bli igjen i Russland. Foto: Privat

Latterliggjort av svigerfar

I september det året nådde bruddet nyhetene. Saken spredte seg i de store russiske mediene. Hans mektige svigerfar bekreftet også skilsmissen og kom med en kommentar som viste at han hadde lite til overs for svigersønnen.

– Jeg tror hennes oppvekst og kjærlighet til moderlandet gjorde at Sofia ikke delte den triste skjebnen til skremte elskere av bringbærfrappé og gule sparkesykler, uttalte Stanislav Pozdnjakov til russiske Match TV.

Det var liten tvil om at OL-sjefen i Russland uttrykte forakt for de som liker de fargerike og populære frappucinoene. Innforstått at Konstantin var en av disse og at det ikke var spesielt mandig.

SKJØNNER IKKE MENINGEN: Konstantin slitt med å forstå bringbær frappé-utsagnet til eks-svigerfaren. Her er han i hans nye hjemby San Diego. Foto: Zach Stauffer / Zach Stauffer

Men flere angrep Konstantins valg. Blant dem var Roman Terjushkov, representant i den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen. Han mente eksil-russeren manglet dannelse.

På spørsmål om han ble overrasket over at saken ble en så stor skandale, svarer Konstantin «nei».

– De som driver med politikk, må rope høyt at det finnes noen andre forrædere eller dissidenter. Da en passende anledning bød seg, ble alt dette lekket til pressen. Jeg ble ikke overrasket over dette. Det var bare et spørsmål om tid når de skulle gjøre det, sier Konstantin.

Nå er det er uaktuelt for ham å returnere til hjemlandet.

– I Russland prøver folk å holde seg utenfor politikken til «politikken selv innhenter folk». I Amerika er det omvendt. Her er alle involvert i politikk. Folk bestemmer hvordan de skal leve. Hvis folk er uenige, så viser de det, sier Konstantin.

UKRAINSK FLAGG: Konstantin la selv ut et bilde der han poserte med det ukrainske flagget, i forbindelse med en konkurranse i USA i fjor. Foto: Privat

«Husk hva som skjedde med Trotskij»

Flere fektere fra OL-troppen i Tokyo har gjort som Lokhanov og forlatt hjemlandet. Blant annet gjaldt det Segej Bida, som tok sølv i lekene for tre år siden, og hans kone.

– De visste at sjansene for å konkurrere i OL ville bli mye lavere, sier advokaten Jack Wiener til NRK.

Han har jobbet for at de russiske fekterne skulle få muligheten i OL i Paris uten hell.

Han påpeker at fekterne reiste fordi de var sterkt uenige i Russlands invasjon av Ukraina.

Ifølge det statlige russiske byrået TASS er Bida og hans kone blitt satt på etterlystliste av det russiske innenriksdepartementet. Anklagen skal ifølge russiske medier gå ut på at de har konkurrert i det amerikanske mesterskapet uten at russiske myndigheter forhåndsgodkjente dette.

– Flere russiske offiserer, folk fra regjeringen og idretten har sagt negative ting og truet med ting. Det har vært kommentarer som: «De burde huske hva som skjedde med Trotskij da han dro». Vi kjenner alle historien, sier Wiener om den tidligere russiske revolusjonslederen Lev Trotskij, som ble drept i Mexico i 1940 etter å ha blitt utvist fra Russland 11 år tidligere.

OL-HÅP: Konstantins håp om å delta i OL i Paris har forsvunnet for ham. Derfor satser han ikke på elitenivå for øyeblikket. Han håper nå at han kan delta i OL i Los Angeles om fire år. Foto: Zach Stauffer / Zach Stauffer

Ane Tusvik Bonde er politisk rådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Hun sier på generelt grunnlag at folk som ytrer seg mot krigen, eller sprer info om hva som skjer i Ukraina, risikere fengsel for å ha spredt falsk informasjon om russiske styrker, dersom de reiser tilbake til Russland.

– Det er også en fare for at det kan skje med Konstantin hvis han returnerer til Russland, sier Tusvik Bonde og legger til:

– Hvorvidt det er en fare for å ytre seg mens du er i eksil, avhenger av hvor viktig stemme myndighetene mener at du er.

I april kom meldingen om at russisk fekting ikke vil delta i lekene. Blant utøverne som ble uansett var utestengt fra å konkurrere var nettopp Lokhanovs ekskone Sofia.

Det russiske fekteforbundet fastslår nå til NRK, YLE og SVT at de ikke har noe imot at Konstantin forlot Russland til fordel for USA. President Ilgar Mamedov sier Konstantin oppførte seg anstendig og sendte inn en oppsigelse og legger til at alle mennesker er frie til å velge sin egen vei uten fordømmelse fra andre.

Selv har Konstantin innsett at OL i Paris går uten ham.

– Jeg vil at elevene mine skal vinne det kommende mesterskap i USA. Selv ønsker jeg å få statsborgerskap, begynne å fekte og kombinere det med min jobb. Når disse er oppnådd, åpner muligheten for å ha litt større drømmer, sier Konstantin.