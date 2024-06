– Det søkk vel sakte, men sikkert, inn at ein må jo på ein måte vere fornøgd. Men eg er svolten på meir, og det kan eg vere ærleg på.

Det seier Henriette Jæger til NRK medan ho ventar på bagasjen på Gardermoen torsdag ettermiddag.

Nesten to døgn har gått sidan ho blei nummer fire på 200-meteren i Roma. Fjerdeplass i EM for ein 20 år gammal debutant høyrest kanskje ikkje ut som noko å vere skuffa over.

Det var det lett å sjå at Jæger likevel var rett etter løpet.

LANGT NEDE: Henriette Jæger trur ikkje ho kjem over fjerdeplassen i EM før ho har tatt ein medalje. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Og lite har endra seg for jenta som hadde smadra noregsrekordane på både 200, 300 og 400 meter i forkant av europameisterskapen.

– Eg har tenkt overraskande mykje på det, og det er sånn eg pleiar å vere. Eg slit litt med å sove etter sånne ting, seier Jæger.

Fekk deppefrist

Allereie før ho forlét stadion tysdag kveld, hadde ho fått trøyst av lagvenninnene. Amalie Iuel gav henne også eit velmeint råd.

– Amalie sa eg hadde deppefrist på to timar, men eg trur eg har gått litt på overtid av henne. Eg har prøvd å legge det vekk frå meg no, men det berre klaffa ikkje, kjente eg, erkjenner stortalentet.

At resultatet blei dårlegare enn ho hadde håpa, og tida kanskje litt svakare enn ho forventa, gjer at ho no står overfor eit vanskeleg val.

Skal ho springe 200 eller 400 meter under OL i Paris i starten av august?

Trenar-mamma Unn Merete Lie Jæger bekreftar at dei er i villreie.

STERK SESONG: Her feirar Henriette Jæger norsk rekord på 400 meter under Bislett Games. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Håpa på klart svar

EM gav ingen svar som gjorde avgjerda enklare.

– Eigentleg håpa vi at du hadde tatt direktekravet på 200 meter. Og kanskje sprunge endå litt fortare. Då trur eg det hadde blitt 200 i OL, seier ho til NRK.

Førebels har ikkje Jæger klart OL-kravet på 200 meter, men ho ligg så godt an på verdsrankinga at ho uansett står overfor eit reelt val.

Både mor og dotter er einige om at avgjerda må takast så tidleg at det styrer førebuingane. Viss dei går for 200-meter, er Unn Merete Lie Jæger tydeleg på at fokus må ligge på starttrening – samstundes som det blir mindre uthaldstrening.

TOK SKULDA: Amalie Iuel sprang Noreg inn til norsk rekord i EM-stafetten, men tok likevel skulda for at det ikkje blei finale. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Må ta deg saman

Det som er heilt sikkert er at Henriette Jæger spring 4x400 meter stafett i Paris – saman med blant anna Amalie Iuel. Og at Jæger ikkje klarte å halde deppefristen ho fekk, har Iuel stor forståing for.

– Det er jo lettare å gi råd til andre enn å følge dei sjølv, seier Iuel, som fortel at regelen stammar frå trenaren hennar, Leif Olav Alnes.

– Då stryk han deg med håra, og då skal du få ei skulder å gråte på. Men etter det så må du ta deg saman og tenkje framover, forklarer ho.

Så erkjenner Iuel at heller ikkje ho klarte å følge regelen etter EM-skuffelsen sin.

30-åringen tok all skuld for ei dårleg veksling som førte til at Noreg blei slått ut i semifinalen i EM-stafetten.

– Deppar framleis sjølv

– Eg deppar framleis sjølv, bekreftar Iuel, som ikkje nødvendigvis ser på det som negativt.

– Eg trur det er sunt å kjenne litt på at ein kanskje ikkje er heilt fornøgd. Så får ein berre sørge for at ein spring enda fortare neste gong.

Sjølv har ho nå sonen Storm som medisin mot sportsleg depping.

– Eg har blitt verdas morosamste, så han ler og ler av meg, og barnelatter må jo vere den beste terapien, tenkjer eg, seier Amalie Iuel.

Henriette Jæger har derimot berre éin ting å fokusere på:

– Det er berre å komme seg heim og få trena!