Galskapen Ruud vil se: – Det betyr kanskje at det går min vei

– Begynte akutt å felle en tåre

Lørdag morgen ble det klart at Mikael Gunnulfsen ikke stiller til start til drømmedistansen 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Han vant i fjor, var blant favorittene i år og har prikket ut denne dagen i lang tid. Det er nemlig et første steg inn på et verdenscuplag og senere en mulig OL-tropp.



28-åringen har vært gjennom et benbrudd som innebar operasjon og ikke minst lang rehabilitering. Det er tilstanden til beinet som gjør at han i stedet ser rennet gjennom TV-skjermen.



– Jeg hadde en økt tidligere i uken som fremprovoserte frem noe smerter. Jeg har tatt det rolig inn mot helgen og kjent bedring. Men da jeg prøvde maks belastning for trykke til over beinet, så kjente jeg at jeg ikke kom til å vinne i dag, sier Team Telemark-løperen til NRK.

– Og når du har den innstillingen, da har du ingenting på et stadion å gjøre. I frykt for at jeg skal gjøre det verre, det skal gå utover større deler av vinteren og det faktum at jeg ikke har sjansen til å prestere på toppnivå slik det er nå.



For å være helt konkret: Gunnulfsen forsøkte seg på et såkalt diagonalgangspark. En teknikk i klassisk stil. Det var øyeblikket han skjønte at det ikke kom til å gå.



– Jeg begynte akutt å felle en tåre. Jeg har visualisert og analysert ned til minste detalj hvordan jeg skal gå fortest mulig her. Det har holdt meg gående mens jeg har kikket i veggen fem timer i strekk på stakemaskinen, sier han, og tenker på sin lange, tunge og monotone rehabiliteringsperiode.



– Langrenn er moro, hobby og gøy, men det er det eneste jeg gjør. Det eneste jeg prøver å bli god i. For meg er dette grisestort. Derfor er det forferdelig skuffende.



Han sier avslutningsvis at han nå gir blaffen i å tenke på OL. Nå handler alt om å få beinet til å fungere hundre prosent.