Stjerna får stor merksemd for åtferda si: – Kva er det eg driv med?

Verdseinar Novak Djokovic ser på han som sin fremste rival. Han vann første Grand Slam-turnering i september og har spelt inn meir enn 50 millionar i premiepengar i 2021.

Daniil Medvedev er regjerande meister i ATP-sluttspelet. Sjølv om han tapte første sett mot den polske debutanten Hubert Hurkacz i årets utgåve, såg han ikkje ut til å la seg stresse.

Framfor eit oppglødd publikum slo han Hubert Hurkacz i første kamp med siffera 6–7, 6–3, 6–4. Alexander Zverev og heimehåpet Matteo Berrettini er motstandar i dei to neste kampane i gruppespelet. Dei gler seg neppe.

ATP-sluttspillet 2021 Ekspandér faktaboks Dette er ATP-sluttspillet: Årets åtte beste spillere møtes i et sluttspill for å kåre en mester. ATP-sluttspillet arrangeres i Torino i Italia fra 14. til 21. november. Spillerne deles inn i to grupper. Alle spiller minst tre innledende kamper. De to beste fra hver gruppe går videre til semifinalen. Finalen spilles søndag 21. november. Disse spillerne deltar i 2021: Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Andrej Rubljov

Matteo Berrettini

Casper Ruud

Hubert Hurkacz

Russaren har aldri vore ein betre tennisspelar, men han haustar vel så stor merksemd for åtferda si.

– Eg tenkjer ikkje på det når eg er på bana, men når eg ser det på bilete og video ... Kva er det eg driv med?

Det handlar om sinneutbrota og gestikuleringa. Måten han diskuterer med dommarane, piskar opp stemninga, og dessutan korleis han feirar triumfane sine.

KRINGLEFANT? Daniil Medvedev sine særeigne positurar får den kvinnelege kollegaen hans, Iga Swiatek, til å samanlikne han med ei kringle. Det handlar først og fremst om korleis han «flettar» kroppen når han slår backhandslag. Her er han i aksjon med forehanden. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Og litt om estetikken bak slaga.

– Eg vil ikkje at du skal kjenne deg dårleg, men det er berre at du har desse rare positurane når du slår backhand, sa fjorårets French Open-vinnar Iga Swiatek til Medvedev under ein samtale på Instagram.

Ho kalla han ein «pretzel» – ei kringle – for måten armane og kroppen hans flettar seg på.

– Det er fantastisk og eg elskar å sjå på det, supplerte Swiatek.

Den 198 centimeter høge russaren stilte seg undrande, men tok tilsynelatande det som ein kompliment.

– Det er eit av dei mange kallenamna eg tek med meg vidare, gliste Medvedev, som har blitt kalla langt verre ting på tennisbana.

Ville irritere konkurrentane

Greske Stefanos Tsitsipas kalla Medvedev ein «russarkødd» i 2018 og har skulda han for å spele kjedeleg tennis. Då tonen betra seg etter Laver Cup, endra òg omtala seg.

No kallar Tsitsipas han for «blekkspruten» på grunn av rekkjevidda. Det same gjer OL-sølvvinnar Karen Khatsjanov. Gullvinnar Alexander Zverev landa på «vevkjerringa».

HAR SKVÆRA OPP: Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev er betre venner no enn då dei møttest i semifinalen av Australian Open tidlegare i år. Foto: PAUL CROCK / AFP

– Eg trur blekksprut er det vanlegaste, men favoritten min er bjørnen sidan det er det namnet mitt betyr på russisk. Eg har blitt kalla det sidan eg var liten, seier Medvedev til NRK.

– Men «pretzel» var berre ein gong, så det er berre ein person som har sagt, flirer Medvedev.

– Då eg var yngre var eg veldig ukoordinert. Eg gjorde det ikkje veldig bra teknisk, men eg ville alltid vinne, så eg prøvde å finne slag som irriterte konkurrentane mine, seier Medvedev om den uvanlege stilen.

KOMPISAR: Casper Ruud og Daniil Medvedev spelte ein showkamp i double etter at Europa-laget stakk av med sigeren. Foto: Carmen Mandato / AFP

Då NRK spurde Casper Ruud om Medvedev før dei spelte på lag under Laver Cup, kalla han russaren for ein av dei hyggjelegaste spelarane på touren.

Djokovic åtvarar

Verdseinar Novak Djokovic utropar Medvedev til sin største rival og spår at han vil overta trona.

– Det er ingen svakheiter i spelet hans akkurat no. Han har ein veldig solid forehand og backhand. Han kjempar seg tilbake frå vanskelege posisjonar. Og med tanke på høgda, bevegar han og forsvarer seg fantastisk, seier Djokovic til NRK.

Dei møttest i to av årets fire Grand Slam-finalar. Djokovic vann i Australia, Medvedev i USA. Sist helg slo serbaren han i Masters-turneringa i Paris.

– Han nærmar seg toppen av verdsrankinga. Eg er heilt sikker på at han vil bli nummer éin. Når han gjer det, kjem det til å vere heilt fortent, for han er i fronten av den nye generasjonen.