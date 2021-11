Søsteren kalte stjernen en «psykopat» – Rubljov mener konkurranse får frem galskapen

Siden Marina Marenko ga sønnen en racket som treåring, har tennis vært livet til Andrej Rubljov. Vinnerinstinktet var til stede fra dag én.

Han hylte, gråt og kastet racketen rundt seg i sinne hvis ting ikke gikk veien. Søsteren spøkte med at lillebroren var en «psykopat» til venner. Moren etterlignet ham for å få stopp på galskapen.

Det var alltid Rubljov og en annen, jevnaldrende moskovitt som utagerte da de tapte.

24-åringen har kalt sitt eget hodet for sin største svakhet.

Spiste samme måltid i én uke

Han har avslørt at han sliter med overtroiskhet og tvangstanker. Alt fra at han må sitte rundt samme bord hver gang han bor på et hotell, til at følge hans må gå inn døren til frokost i samme rekkefølge.

Da han var i Moskva for noen år siden endte han opp med å spise det samme til middag på samme restaurant en hel uke. Pizza og sjasjlik. For det var det han bestilte første kvelden. Nike hadde gitt ham fire nye drakter til turneringen. Han spilte kun i én av dem.

Slet med depresjon

De siste årene har bydd på mange oppturer, men også nedturer. Rubljov har etablert seg i sjiktet like bak de aller beste spillerne i verden – og er den høyest rangerte spilleren (5) som aldri har spilt en Grand Slam-semifinale.

Når anledningen blir virkelig stor, har han slitt med å få det til. Han har tapt samtlige fem av sine Masters-finaler, to i single og tre i double. Men den største smellen kom for tre år siden. Da pådro Rubljov seg et stressrelatert brudd i ryggen.

– Jeg husker utrolig godt at ingenting gjorde meg glad. Det var utvilsomt et av de tøffeste øyeblikkene i karrieren. Jeg ble født til å konkurrere. Nå kunne jeg ikke det lenger og det førte til stunder med depresjon, skrev Rubljov i et innlegg på Behind the Racquet.

Foto: behindtheracquet / Instagram

Det tok ikke lang tid før neste nedtur.

Den utagerende oppførselen som han hadde blitt advart mot hele livet, endte med et brukket håndledd. Han smalt døren litt for hardt igjen etter et tap, sa han i en minidokumentar med Sports.ru.

– I livet er det vanskelig å gjøre meg sint. Jeg er energisk, men rolig på innsiden. På banen er jeg en helt annen og kan bli sint eller skuffet. Når jeg konkurrerer, viser jeg en annen galskap, en negativ side, sa Rubljov til ATP mot slutten av 2019 etter å ha returnert fra skadeavbrekk nummer to.

Dette er Andrej Rubljov Ekspandér faktaboks Navn: Andrej Andrejevitsj Rubljov Født: 20. oktober 1997 i Moskva Nasjonalitet: Russland Verdensranking: 5 Trener: Fernando Vicente Meritter: OL-gull i mixed double med Anastasija Pavljutsenkova

4x ATP 500-titler i single

4x ATP 250-titler i single

2x ATP 250-titler i double

Siden da har han klatret mer enn 100 plasser til en 5. plass på verdensrankingen. Og det ser ut som han har lært av feilene sin.

Kjærlighetserklæring til Ruud

Han fremstår langt mer behersket når han misser på trening, side om side med Casper Ruud, dagen før skjebnekampen i ATP-sluttspillet.

Den tilbakelente russeren, ofte ikledd hullete bukser og hettegenser, er på sitt beste i stand til å slå hvem som helst. Selv om det ikke så slik ut mot Novak Djokovic onsdag.

Men mot Casper Ruud har han nok av gode minner å lene seg. Rubljov har seiret i samtlige fire oppgjør hittil. Sist i semifinalen av Masters-turneringen i Monte Carlo i vår.

ETTERTRAKTET: Casper Ruud jaktes av ivrige fans utenfor spillerhotellet i Torino. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Problemet er bare at nordmannen er «dobbelt så god som sist», ifølge Rubljov.

De er jevnaldrende og kjenner hverandre godt fra tidligere møter, treninger og lagkonkurransen Laver Cup.

– Jeg er definitivt mer avslappet, sa Rubljov til NRK før turneringen.

«Forsov» seg til kamp

Russeren er stort sett alltid å se med et smil om munnen når han ikke er på banen. Enten ler han av andres vitser eller så ler han av seg selv. Stort sett er det noen som ler litt av ham også.

Som da han sovnet mandag ettermiddag og våknet forfjamset kun tre timer før kveldskampen mot Stefanos Tsitsipas.

– Jeg hadde så mye tid på dagen at jeg bestemte meg for å sove.

– Jeg satte alarmen til klokken seks, men var helt ødelagt da jeg våknet og det var mørkt ute. Det var som å våkne syv på morgenen. Så jeg tenkte «nei, jeg skal ikke stå opp nå».

Snaut tre timer senere presterte han karrierens beste kamp, ifølge eget utsagn.

Da NRK spurte Rubljov om hvordan han skulle ta knekken på Ruud, ga han en utelukkende positiv omtale:

– Casper har en fantastisk utdannelse. Jeg snakker ikke om skole eller noe slik, men i livet. Han er veldig snill, ærlig og superhyggelig. Han har en veldig flott oppdragelse.

– Han sier de riktige ordene. Jeg sier en del dumme ting og sier noe dumt i annenhver setning, flirte rødtoppen før turneringen startet.

Han tror det blir en fysisk kamp med lange ballvekslinger. Casper Ruud er forberedt på at 24-åringen vil ønske å diktere kampen. Nordmannen sa etter seieren mot Cameron Norrie at han er klar til å «bekjempe ild med ild».

– Det blir en morsom utfordring. Han er en hyggelig fyr og vi kjenner hverandre godt. Han spiller med veldig høy intensitet, så jeg vil prøve å gjøre det samme.

Vinneren møter Medvedev

Fredagens kveldskamp mellom Novak Djokovic og Norrie er betydningsløs. Serberen har allerede stukket av med gruppeseieren. Han møter Alexander Zverev i den ene semifinalen.

Vinneren av kampen mellom Ruud og Rubljov får beintøff motstand i den andre. Der venter den den russiske US Open-vinneren Daniil Medvedev, den andre moskovitten som fyrte seg opp, skjelte ut trenere og forbipasserende fra ung alder.

Det er også mannen Djokovic har utpekt som den neste verdenseneren.