Full konflikt om Besseberg-etterforskning: NRK kontaktet russerne knyttet til prostitusjon

Torsdag ble det lagt ned påstand om tre år og sju måneder i fengsel, millionbot og 1,4 millioner kroner i inndragning for Anders Besseberg.

Den korrupsjonstiltalte tidligere skiskytterpresidenten er blant annet anklaget for å ha mottatt prostituerte påspandert av russiske myndighetspersoner.

Men Bessebergs forsvarere kommer nå med kraftig kritikk av Økokrims etterforskning av russere.

– Og så vidt vites så er det heller ikke gjort noe forsøk fra Økokrims side å kontakte de personer som berøres av de belastende anklager, som de fremfører her i retten. For å høre deres versjon, sa Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort i prosedyren på rettens siste dag.

KRITISERER ETTERFORSKNING: Bessebergs forsvarer Mikkel Toft Gimse (i midten) i Buskerud Tingrett under rettssaken mot Anders Besseberg. Til venstre Bessebergs andre forsvarer Christian B. Hjort i samtale med aktor Marianne Djupesland i Økokri (t.h). Foto: NTB

Forsvarerne mener nå overfor NRK at personer derfor får belastende beskyldninger mot seg på altfor tynt grunnlag.

Økokrim slår tilbake mot kritikken.

– Det er underlig at denne kritikken kommer først i forsvarers prosedyre, skriver Marianne Djupesland i Økokrim til NRK.

Stridens kjerne

I stridens kjerne står blant annet en russisk kvinne i 40-årene fra byen Omsk. Kvinnen har vært et sentralt tema i rettssaken. Dette var en kvinne Besseberg møtte over flere dager i Russland, både i 2016 og deretter i 2018.

Besseberg selv hevder at han har hatt et forhold til denne kvinnen:

– Så vidt jeg vet er det ikke forbudt, har Besseberg sagt i retten.

Økokrim mener imidlertid dette var en kvinne som tilbød seksuelle tjenester til Besseberg. Og at russiske skiskyttertopper organiserte dette.

Les også Besseberg presset om forhold til russisk kvinne: – Betyr det at du danser på nattklubb?

For å bevise det har de spilt av flere avlyttede telefonsamtaler i retten. Blant annet en samtale fra 28. februar 2018 mellom Besseberg og kvinnen.

– Det er Anders. Viktor Majgurov kommer til å ringe deg. Jeg kommer til Tjumen, og jeg møter deg. Ja?

– Ja. Ja.

– Ja. Ja. Du kan bo på mitt rom, mitt hotell, mitt rom. Ok?

– Ok, ok.

– Viktor Majgurov kommer til å ringe deg og gi deg detaljer. Ok?

– Ok. Ok.

Dette og annen bevisførsel har fått Bessebergs forsvarere til å reagere.

– Etter vårt syn så er anklagen basert på tendensiøse antakelser og spekulasjoner og intet annet, sa Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort på rettens siste dag.

TEMA I RETTEN: Den russiske kvinnen, som NRK har vært i kontakt med. Foto: Privat

I denne saken svarer den russiske kvinnen NRK på flere spørsmål om Besseberg.

Det gjør også Jevgenij Redkin, en tidligere olympisk mester og arrangør av verdenscuprenn i Russland. Han er også blitt sterkt koblet til tilbud om prostituerte i denne rettssaken.

– Er du seriøs, utbryter Redkin når NRK forteller om anklagene mot Besseberg.

I RUSSLAND: Jevgenij Redkin sammen med Anders Besseberg og Tora Berger under premieutdeling underverdenscupen i Khanty-Mansijsk i 2013. Foto: Miko/IBU

Mer om dette senere.

Tiltale om prostitusjon

I tiltalen er den russiske kvinnen og blant annet Redkin omtalt slik.

«I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen».

Overfor NRK har forsvarerne tidligere under rettssaken ikke ønsket å gå inn på hva de mener om at ikke russere er avhørt eller vitner i saken.

UENIGE: Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort og aktor Marianne Djupesland i Økokrim i Buskerud Tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men de mener nå at Økokrim har fremsatt belastende anklager på altfor tynt bevisgrunnlag.

Utenom avlyttede telefonsamtaler på stotrende engelsk har ikke retten fått høre den russiske kvinnens versjon av saken.

Tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne spurte tidligere i rettssaken partene om det aldri hadde vært aktuelt at den russiske kvinnen skulle vitne i saken. Bakgrunnen for dette var et spørsmål blant meddommerne i saken.

Men NRK har ringt flere av russerne og fått svar fra to av dem.

Dette svarer den russiske kvinnen

NRK var i kontakt med den russiske kvinnen, som Besseberg hevdet han hadde et forhold til, under rettssaken. Samtalen foregikk på russisk. Og hun sa da at det var første gang hun hørte at Besseberg har vært under etterforskning.

– Derfor vet jeg ingenting, sier kvinnen til NRK.

Hun bekrefter at hun har møtt Besseberg, men at det først var for å gjøre et intervju under verdenscupen i Khanty-Mansijsk i Russland. Hun kaller forholdet utelukkende saksrelatert.

– Var bekjentskapet deres mer enn bare vennskap?

– Nei, selvfølgelig ikke. Hva mener du? spør kvinnen og legger til:

– Det er så mange år siden.

Besseberg har imidlertid hevdet at de to hadde en nær relasjon og at kvinnen også var svært interessert i skiskyting. Til NRK bekrefter kvinnen at hun har drevet med skiskyting.

– Hadde du et vennskap med Besseberg?

– Nei, selvsagt ikke.

Bessebergs forsvarere ønsker ikke å kommentere kvinnens utsagn.

Russisk nattklubb

NRK har gjort systematiske søk for å verifisere identiteten til den russiske kvinnen. Blant annet er kvinnen avbildet på Instagram-profilen til en russisk nattklubb, på et foto publisert i 2019.

Kvinnen har også delt dette bildet på sin profil på et russisk sosialt medium. I kommentarfeltet har hun takket en annen bruker, som skryter av utseendet hennes.

NATTKLUBB: Dette er bildet av den russiske kvinnen på Instagram-profilen til en russisk nattklubb. Foto: Skjermbilde Instagram

Om kvinnen faktisk var nattklubbdanser ble tema i retten, da aktor Djupesland leste fra avhøret med Besseberg i april 2018. Besseberg ble sitert på at han hadde spurt kvinnen om dette.

– Betyr det at du danser på nattklubb og så går med menn etterpå? Hun svarte nei på dette, leste Djupesland opp fra avhøret med Besseberg.

NRK fikk aldri spurt den russiske kvinnen om dette før hun la på telefonsamtalen.

Nye henvendelser til kvinnen for å oppklare hennes relasjon til Besseberg har heller ikke ført frem.

PÅ TILTALEBENKEN: Rettstegning av Anders Besseberg i Buskerud Tingrett under rettssaken mot ham. Foto: Ane Hem

Bessebergs forsvarere har ment i retten at kvinnen ikke kan sees på som prostituert. Bessebergs handling etter samvær med kvinnen i 2018 ble nevnt som eksempel.

– Bessebergs forklaring styrkes også av den etterfølgende telefonsamtalen han hadde, der han ringte henne for å takke for turen. Det er ikke det man gjør med en prostituert er det grunn til å anta, sa Hjort.

Samtalen er spilt av i retten.

Kryptisk Besseberg-samtale: – Vi snakket om sjakk

NRK har fått innsyn i akkrediteringsinformasjon som viser at kvinnen var VIP-gjest i under verdenscupen i Khanty-Mansijsk i 2015. Det var året før hun møtte Besseberg for første gang, i den samme byen. VIP-gjest var hun også da hun møtte Besseberg.

Disse akkrediteringene ble gitt av arrangøren, der lederen het Jevjgenij Redkin. Også han var NRK i kontakt med under rettssaken.

– Det er første gang jeg hører om en slik kvinne. Jeg organiserte ingen sånne møter, sier Redkin til NRK.

Men flere avlyttede samtaler mellom han og Besseberg er blitt spilt av i retten.

Aktoratet har lurt på om Redkin tilbyr Besseberg prostituerte i samtalene mellom dem.

SKI-TOPP: Jevgenij Redkin var organisasjonsleder for verdenscuparrangør Khanty-Mansijsk i perioden påtalemyndigheten mener at Anders Besseberg skal ha mottatt goder fra russiske myndighetspersoner som bryter med norsk korrupsjonslov. Her er Jevgenij sammen med tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen. Foto: Miko/IBU

I en av samtalene ber Redkin om akkrediteringer til renn.

Redkin: «Jeg kommer ikke alene. Du forstår?».

Besseberg: «Jajaja».

Redkin: «Du forstår?».

Besseberg: «Jajaja».

Redkin: «Sort og hvit».

Besseberg: «Jajaja. Jeg forstår».

Besseberg sier i løpet av samtalen at han skal ha med kona på dette arrangementet. Redkin sier samtidig at han har en god gruppe med seg.

Besseberg avviste Redkins forespørsel om akkreditering i samtalen.

UFORSTÅENDE: Jevgenij Redkin (th) avviser å ha tilbudt Anders Besseberg (t.h) prostituerte. Her på prisutdeling i forbindelse med verdenscupen i Khanty-Mansijsk i 2013. Foto: Miko/IBU

Til NRK forteller Redkin:

– Jeg ba om hjelp med akkrediteringer da jeg skulle til Europa med familien min.

– I samtalen sier du at du har «sort og hvit». Hva mente du?

– Vi snakket om sjakk. Vi spilte sjakk. I sjakk har man sorte og hvite brikker, sier Redkin.

Redkin reagerer med overraskelse når NRK opplyser at denne samtalen knyttes til anklagene om at Besseberg har blitt tilbudt prostituerte.

– Virkelig? Hvordan kan jeg kommentere dette. Jeg tenker det er løgn, sier Redkin og avviser alle anklager om prostitusjon rundt Besseberg.

Tar til motmæle

Bessebergs forsvarere ønsker ikke å kommentere Redkins uttalelser. På spørsmål om hvorfor ikke de kritiserte Økokrim før prosedyren, svarer forsvarerne:

– Vi har underveis i saken gitt uttrykk for at det er manglende bevisgrunnlag for anklagene. I prosedyren oppsummerer vi vårt syn på bevisgrunnlaget og hvorfor vi mener det er uholdbart. Det er det prosedyren er til for, skriver forsvarer Christian B. Hjort.

Bessebergs andre forsvarer Mikkel Toft Gimse påpeker at det er påtalemyndighetens ansvar å etterforske saken og føre bevis for anklager.

– Det er svært uvanlig at personer med førstehåndskjennskap til faktum ikke avhøres, særlig når bevisgrunnlaget ellers er syltynt, skriver forsvarer Mikkel Toft Gimse til NRK.

Forsvarerne påpeker samtidig at det naturlig nok ikke har vært aktuelt for Besseberg å bringe inn den russiske kvinnen i saken.

RETTSTEGNING: Besseberg og hans forsvarere Christian B. Hjort (t.h) og Mikkel Toft Gimse (til venstre). Besseberg har ikke ønsket å la seg fotografere i retten. Foto: Ane Hem

Men Økokrim lurer på hvorfor Bessebergs forsvarere kommer med sin kritikk av etterforskningen først nå.

– Bessebergs forsvarere, verken de i Østerrike eller de norske, har på noe tidspunkt siden etterforskingen startet i 2018 bedt om at disse personene avhøres, skriver Djupesland.

Hun understreker at det også gjelder etter at detaljert siktelse og senere tiltale forelå.

Dette har hun også vært klar på tidligere under rettssaken overfor NRK.

SLÅR TILBAKE: Aktor Marianne Djupesland i Økokrim i retten under rettssaken mot Anders Besseberg. Foto: NTB

Djupesland påpeker at avhør av russiske personer ville krevet bistand fra russiske myndigheter. Og Økokrim har ikke sendt rettsanmodning til Russland.

Hun påpeker at det ikke har vært ansett avgjørende for sakens opplysning å få avhørt den russiske kvinnen.

– Påtalemyndigheten mener saken er godt nok opplyst gjennom avlyttede samtaler, tiltaltes egen forklaring samt vitner og andre bevis, påpeker Djupesland.

Hun viser også til den geopolitiske situasjonen.

– Det har ikke vært ansett realistisk å få adekvat bistand fra russiske myndigheter i denne saken.

Den russiske skiskytterpresidenten Viktor Majgurov har tidligere ikke ønsket å svare NRK på spørsmål om prostitusjon knyttet til denne saken. En ny henvendelse i arbeidet med denne saken har ikke fått respons.

Dom i rettssaken mot Anders Besseberg faller 12. april.

Jakten på presidenten