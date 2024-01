Besseberg presset om forhold til russisk kvinne: – Betyr det at du danser på nattklubb?

– Jeg syns jeg er blitt stilt gjentatte, unødvendige spørsmål, hvis jeg skal si min ærlige mening. Takk.

Det var Bessebergs avslutning etter å ha blitt grillet om forholdet til en russisk kvinne i over to timer.

Besseberg reagerte etter hvert sterkt på en rekke av spørsmålene om denne kvinnen han møtte i 2016 og deretter møtte frem til 2018.

– Så vidt jeg vet er det ikke forbudt, sa Besseberg om forholdet i retten da den russiske kvinnen ble tema i retten tirsdag.

Blant annet ble en rekke avlyttede telefonsamtaler spilt av.

Telefonavlyttingen er en del av bevisføringen i rettssaken mot Besseberg, som er tiltalt for grov korrupsjon. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Spurte kvinnen

Blant annet ble det et tema om den russiske kvinnen var en nattklubbdanserinne.

Da aktor Marianne Djupesland spurte Besseberg om denne kvinnen var danser på nattklubb, svarte Besseberg at han ikke kunne kommentere dette.

Derfor ble det lest opp i retten hva Besseberg har sagt om kvinnen i avhør med politiet.

– Jeg spurte henne spesielt. For det jeg husker er at jeg spurte henne den første gangen jeg traff henne. Betyr det at du danser på nattklubb og så går med menn etterpå? Hun svarte nei på dette, leste Djupesland opp fra avhøret med Besseberg i med en østteriksk etterforsker i april 2018.

Rettstegning av Besseberg i Buskerud Tingrett. Han ønsker ikke å la seg fotografere. Foto: Ane Hem / NTB

Han fikk også spørsmål til en håndskrevet lapp som ble funnet i lommeboken hans, og om det inneholdt et romnummer på et hotell. Da ble avhør av ham igjen trukket frem.

– Sånn midt på siden cirka så spør etterforsker; Hadde dere samleie i Tjumen, leste Djupesland opp før hun leste opp Bessebergs svar.

– Ja.

– Og de tidligere kontakter var det samme?

– Ja, leste Djupesland opp.

Brukte skiskyttertopp

Besseberg forteller at den nåværende russiske skiskytterpresidenten Viktor Majgurov ble brukt for å holde kontakten med kvinnen, som han først traff under en middag i 2016.

Majgurov var visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet og en av lederne i det russiske skiskytterforbundet på den tiden.

Han har påpekt at kvinnen hadde dårlige engelskkunnskaper og at Majgurov var nødvendig for å holde kontakten.Til tross for det viste avlyttede samtaler at Besseberg har ringt kvinnen flere ganger. Andre samtaler viste at Majgurov ble brukt som mellommann.

– Han var tolk for meg. Det var ikke lange samtaler. Jeg ba ham hilse fra meg og høre hvordan det gikk, sa Besseberg.

Han sier at han mente denne kvinnen, som var svært interessert i skiskyting, var sympatisk

I tiltalen mot Besseberg står goder og tjenester, inkludert prostituerte, tilbudt fra russiske myndighetspersoner i skiskyting sentralt.

Tiltalebeslutning mot Anders Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Statsadvokatene ved Økokrim setter Herved Anders Besseberg (...) under tiltale ved Buskerud tingrett for overtredelse av: for perioden frem til 01.10.2015: straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og for perioden etter 01.10.2015: straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha for seg eller andre krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Korrupsjonen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, og fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. Grunnlag: Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.



En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000. Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront. Påstand om inndragning, jf. straffeloven §§ 67 og 69, jf. § 75, forbeholdes nedlagt.

– Hvorfor valgte du å bruke han som tolk for å komme i kontakt med denne kvinnen?

– Hvis man ikke forstår det at en person jeg hadde kjent personlig siden han var utøver ..., sa først Besseberg før han viste til at han flere ganger hadde kjørt alpint med Majgurov i Russland og at de hadde vært på revejakt sammen.

– Han er en meget god venn av meg vil jeg si. Så ble han valgt inn som første visepresident i det russiske forbundet. Jeg prøver ikke å leie inn tolk for en kort hilsen, sier Besseberg.

Den russiske skiskytterpresidenten Viktor Maigurov var visepresident i IBU fra 2014–2018. Foto: SipaUSA

– Hvorfor involvere han? spurte aktor.

– Jeg involverte han ikke annet enn at han tok disse telefonene for meg, Jeg benyttet han til å holde kontakten, sa Besseberg.

At Majgurov var involvert ble også belyst i en ny samtale retten spilte av. Der spurte Besseberg om den russiske kvinnen skulle komme til Tjumen «mandag eller tirsdag».

– Ja ja, mandag. Ved middagstider, svarer Majgurov i samtalen.

Avviser russisk initiativ

Deretter ble det spilt av flere telefonsamtaler mellom Besseberg og kvinnen. Blant annet en telefonsamtale som varte to og et halvt minutt 28. februar 2018. Samtalen foregikk før han skulle til Tjumen, som skulle ha verdenscupavslutningen det året.

I samtalen blir det blant annet sagt.

– Du kan bo på mitt rom. Ok? spør Besseberg i samtalen

– Ok, ok, svarer kvinnen

– Så jeg kommer på mandag, men Viktor Majgurov vil gi deg informasjon, sier Besseberg før han legger til:

– Jeg ser frem til å møte deg.

Besseberg påpekte at han selv er veldig glad for at samtalen spilles av. Han mener samtalen klart viser at det ikke var den nåværende russiske skiskytterpresidenten som tok initiativ til møtene med kvinnen.

Goder og tjenester fra russere står sentralt i tiltalen. Her er Besseberg sammen med direktør Sergej Kushchenko i det russiske forbundet i 2011. Da fikk han en klokke verdt 195.000 kroner av mannen bak ham på bildet. Foto: NordicFocus

– Jeg bestrider at det er tilrettelagt av Majgurov, sier Besseberg.

– Det er et initiativ fra min side. Og har vært det vært siden jeg traff henne på middag i 2016. Det var en kvinne jeg fant sympatisk, sier Besseberg.

Forsvarerne reagerte tirsdag flere ganger under dagen på bevisføringen og spørsmålene til Økokrim.

– Det er prosedyre og ikke spørsmål, sa Mikkel Toft Gimse da Djupesland på et punkt påpekte at Majgurov, som var russisk skiskyttertopp, vel var involvert i det praktiske rundt det forestående møtet i Tjumen i mars 2018.

- Kommer ikke alene

På det tidspunktet hadde Besseberg allerede svar på en rekke spørsmål om flere telefonsamtaler med den tidligere russiske olympiske mesteren Jevgenij Redkin fra 2017. Russeren var en av arrangørene av verdenscupen i Khanty-Mansijsk gjennom flere år. Ifølge Besseberg var han i samtalen ute etter akkreditering for sine venner til et verdenscuprenn i Østerrike. Det skulle gi adgang til VIP-området.

– Jeg kommer ikke alene. Du forstår. Jeg kan ikke si noe mer. Jeg tar med en veldig bra gruppe, «black and white», sier Redkin i en av telefonsamtalene som ble spilt av i retten.

– Jeg forstår. Selvfølgelig. Jeg skjønner, svarer Besseberg.

Besseberg svarte videre i samtalen at Redkin måtte ta disse spørsmålene om akkreditering med noen andre, ikke ham selv. Besseberg sa også at han skulle ha med seg kona til dette verdenscuprennet.

Besseberg ble grillet om han oppfattet at det var tilbud om prostituerte i samtalen med Redkin.

– Jeg var ikke særlig interessert i å hjelpe denne mannen, sier Besseberg om samtalen.

Angrep bevisføring

Til slutt grep Bessebergs advokat inn da Djupesland stilte en rekke spørsmål til telefonsamtalene.

– Det kommer en rekke belastende spørsmål til Besseberg, men jeg klarer ikke å begripe hva det straffbare skal bestå i her, spurte Bessebergs advokat Hjort til aktor Marianne Djupesland.

Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort og aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det førte til at Djupesland i Økokrim leste opp et av tiltalepunktene der det blant annet står at:

«I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting».

Djupesland sa at samtalen var en del av bevisføringen i retten.

– I dette her så ligger det en aksept for mottak av seksuelle tjenester? Er det det dere forsøker å belyse, spurte Hjort.

– Hvis jeg kan få lov til å avslutte spørsmålene knyttet til denne samtalen, svarte Djupesland.

Hun pekte videre på at samtalene er en del av bevisføringen, som også skulle fortsette utover dagen.

«Black and white»

I samtalen ble det referert til Redkins utsagn om «black and white».

«Black and white» har Besseberg blitt utspurt om tidligere i utspørringen. Dette er to kvinner, som skal ha vært mørkhåret og lyshåret, under et møte i Russland. I møtet i et rom der Redkin var sammen med disse personene, hevder Besseberg at han tok et glass vodka og gikk etter kort tid.

– Referer han her til prostituerte?

– Det har jeg forklart meg om. Det møtet han inviterte meg til året før eller to år før. Da presenterte han nemlig disse fire personene for meg som black and white-friends og de to herrene satt der som hjelpere, sa Besseberg om møtet.

– Jeg er ikke dummere enn at jeg skjønte antagelig det han mente, sa Besseberg.

– Hvem ville være tjent med at prostituerte kom inn i VIP-teltet?

– I alle fall ikke jeg, sa Besseberg.