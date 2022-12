Frykter iransk fotballspiller skal henrettes

Organisasjonen publiserte et innlegg sent mandag kveld, der de ber om at henrettelsen avlyses.

– Fifpro er sjokkerte og kvalme av rapportene om at den profesjonelle fotballspilleren Amir Nasr-Azadani står ovenfor henrettelse i Iran etter å ha drevet kampanje for kvinners rettigheter og grunnleggende frihet i landet sitt. Vi står i solidaritet med Amir og krever umiddelbar fjerning av straffen hans, skriver de på Twitter.

Fifpro representerer 65.000 spillere over hele verden.

Ifølge Amnesty International er Nasr-Azadani en av seks enkeltpersoner som enten venter eller gjennomgår en rettssak på siktelser med dødsstraff.

Nasr-Azadani er 26 år gammel og spilte sist for den iranske fotballklubben Tractor.

Flere fotballspillere i trøbbel

Han er heller ikke den eneste fotballspilleren som har havnet i myndighetenes søkelys den siste tiden – for helt andre ting enn fotball.

I slutten av november meldte flere medier, blant annet Iran International, at den iranske fotballspilleren Voria Ghafouri hadde blitt arrestert i Iran.

Ghafouri har tidligere spilt på det iranske landslaget, men var ikke en del av VM-troppen i Qatar.

Der kom det nemlig også protester. For mens supporterne på sin side valgte å bue mens nasjonalsangen spilte, valgte de iranske spillerne å ikke synge med før åpningskampen mot England i VM.

De iranske spillerne synger ikke under nasjonalsangen Du trenger javascript for å se video.

Det valgte de dog å gjøre utover i mesterskapet, noe flere av de iranske supporterne ikke var fornøyd med.

– Jeg tror de har blitt presset til å synve. Det var noen som prøvde å bevege på leppene så vidt, sa norsk-iraner og mediesosiolog Sharam Alghasi til NRK den gang.