Til kontrast frå opningskampen mot England, valte dei iranske landslagspelarane å synge med på nasjonalsongen denne gongen.

– Dette er svært, svært spesielle bilete vi såg no, seier NRKs kommentator Nils Johan Semb.

Samstundes som dei iranske fotballspelarane song, viste TV-bileta fleire menneske frå tribuneplass som let tårene trille.

Emosjonelle scener under nasjonalsangen

Ei kvinne som gret og viste si støtte til Mahsa Amini, iranaren som døydde i politiets varetekt, fekk kort tid etter besøk av qatarske vektarar som stussa over effektane ho og følget hennar hadde teke med inn på stadion.

Eit flagg med utsegna «Woman Life Freedom» blei undersøkt og deretter konfiskert. Det skriv Reuters.

Det skal ha vore flagget til venstre som blei konfiskert. Her får kvinna besøk av vektarane. Her blir flagget undersøkt.

Enormt press

Ekspertane trur dei iranske spelarane blei pressa til å synge nasjonalsangen.

– Eg trur dei har blitt pressa til å synge. Det var nokon som prøvde å bevege på leppene så vidt, seier Sharam Alghasi til NRK, som er norsk-iransk mediesosiolog.

Sidsel Wold, som er NRKs tidlegare midtausten-korrespondent, stiller seg bak Alghasi.

– Dei må ha vorte utsette for eit press. Då dei ikkje song var det ei fornærming mot det iranske regimet som har sendt dei dit, seier Wold.

Ho held fram:

– No song dei so vidt det var. Men det var ein stor forskjell på korleis Wales song og iranarane song. Dei song ikkje med noko kraft.

SONG: Iransk startellevar. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Trur du at nokon har gitt dei beskjed om å synge?

– Eg ser at det er folk som tvitrar det, at dei må ha blitt trua til å syngje eller late som om dei syng, seier Wold.

Mediesosiolog Alghasi meiner at spelarane er sterkt prega av situasjonen i heimlandet.

– Desse spelarane er under eit ganske vanvitig press. Både frå myndigheitene og frå opposisjonen, folket. Laget er delt med tanke på kva dei skal representere, seier han.

Usikre på gråting

Ekspertane meiner det kan vere fleire grunnar til at publikum gret medan nasjonalsongen blei spelt av.

– Dei som gret, gret kanskje fordi landet representerer eit veldig opprørt land. Samstundes er det nokre som buar fordi dei meiner at laget ikkje burde spele når landet er i eit så stort opprør. Mange var jo sinte på det iranske landslaget fordi dei besøkte presidenten før dei reiste til VM, og tok bilete med han, påpeiker Wold.

Alhasi meiner det handlar om kjensler.

– Det er veldig mykje kjensler. Folket er eigentleg veldig glade i landet sitt, men nokre meiner at dei er forrædarar og svikarar. Det kom til uttrykk i den første kampen. I dag var det kanskje meir positiv. No er det fleire som heiar dei fram, seier Alhasi.

Sjå Sidsel Wold snakke om synginga her.

Vil bli reaksjonar

Då Iran spelte opningskampen mot England, markerte spelarane mot regimet ved å ikkje syngje nasjonalsongen. Det vekte sterke reaksjonar, både blant folket og innbyrdes i landet.

– Det var ein kraftig protest, og noko som verkeleg vart lagt merke til heime i Teheran. Det er eit svik frå Irans side og framfor ein milliard TV-sjåarar på direkten. Det er ei stor fornærming mot regimet, seier Wold.

Mange av iranarane som støttar opposisjonen, reagerte då landslagsspelarane møtte presidenten, og tok bilete med han, før dei reiste til VM. Det var hendinga som fekk støtta frå folket til å snu. Nokre reagerte så sterkt at dei valte å heie på England i opningskampen, ein situasjon som Wold meiner var svært spesiell med tanke på historia.

– Det var heilt utruleg, og nesten ikkje til å tru. For England er verkeleg eit hatobjekt i Iran. Mange føler at Storbritannia er skyld i at Iran aldri utvikla seg til eit vanleg demokrati, seier Wold.

Ho er spent på kva som vil skje med spelarane etter meisterskapen.

– Stakkars det iranske landslaget. Det vil bli harde reaksjonar når dei kjem heim, dei som bur i Iran. Dei er verkeleg mellom barka og veden i dette VM-et, mellom folket og regimet, seier Wold.

Ekspert Kristoffer Løkberg kan ikkje forstå kva press Iran står overfor.

– Det er historiske bilete. Det var ein mektig demonstrasjon og tydeleg signal. Eg har opplevd å vere i klubbar med kaotiske tilstandar, med gnissingar. Men å ha eit regime mot deg, det er ikkje samanliknbart i det heile, seier han.