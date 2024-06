– Han viser verdensklasse, det er overskriften man kan bruke. Han står godt imot verdens beste venstrekant, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Det sier han om norske Julian Ryerson innsats i mesterligafinalen.

Likevel, Real Madrid stod i veien for sensasjonell mesterligatittel for Borussia Dortmund og Ryerson.

Med det har den spanske storklubben vunnet 15 mesterligatitler – hele seks titler på elleve sesonger.

Det var høyreback Dani Carvajal som ble matchvinner med en sen scoring. Vinicius Junior skulle senere punktere kampen og sikre en ny mesterligatittel for stjernegalleriet.

NY TRIUMF: Vinicus Junior var sentral i mesterligafinalen. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Roser Ryerson

Ryerson startet altså nok en gang for Dortmund, og lyngdølen leverte en solid kamp for tyskerne. Han ble også roset av flere for sin innsats.

– Ryerson spiller en monsterkamp, skrev The Guardian-skribent Barney Ronay på X/Twitter.

TØFF DUELL: Julian Ryerson stod overfor en av de tøffeste jobbene man kan få i fotballen. Foto: Lee Smith / Reuters

NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er enig i den vurderingen.

– Jeg elsker måten han starter kampen på og setter seg i respekt med en eneste gang, sier Løkberg etter kampslutt.

Ryerson var tydelig opprørt etter kampslutt. Nordmannen ble stående på samme sted i lang tid mens flere lagkamerater kom bort for å si noen trøstende ord.

Mats Hummels tok seg god tid med nordmannen ute på Wembley-gresset. Men lyngdølen var opprørt, og valgte til slutt å kaste en vannflaske hardt bortover gressmatta i stor frustrasjon. Lite hjalp det at spillere som Toni Kroos kom bort for å takke ham for kampen.

Senere rev han av seg sølvmedaljen like etter å ha fått den rundt halsen.

– Han er ikke fornøyd. I utgangspunktet så mener jeg det er en litt sånn unødvendig greie. Men det så man også på kampen han leverte. Han var ikke der for å ha stjerner i øya – han var der på oppdrag.

GIGANTSJANSER: Dortmund kunne scoret både ett og to mål. Du trenger javascript for å se video. GIGANTSJANSER: Dortmund kunne scoret både ett og to mål.

Ut mot Real Madrid-stjerne

En mann som var hakket mer fornøyd, var Real Madrid-manager Carlo Ancelotti.

– Det er en drøm. Det var en veldig vanskelig første omgang. Andre omgang var mye bedre for oss, men Dortmund spilte veldig bra. Vi fortjente seieren til slutt, sier italieneren i intervju med TV 2.

Deres stjernespiller Vinicius ble også en snakkis under og etter finalen. Først fikk brasilianeren gult kort for en takling på Dortmund-keeper Gregor Kobel. Deretter havnet han i fokus etter en situasjon med Ryerson og Mats Hummels, der noen mener at han filmet.

– Det er jo soleklart gult for filming. Men det er jo nesten umulig å se og ta tak i for dommeren, sier Løkberg.

FÅR TYN: Real Madrid-stjerna Vinicius Junior får høre det etter mesterligatriumfen. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Med det ville i så fall vingen fått sitt andre gule kort og blitt utvist.

Også stjernetrener José Mourinho mener Vinicus overspilte.

– Det der er filming. Det er ingen tvil om det, sier han til TNT Sports.

Torp er mer usikker, og frikjenner Real Madrid-stjerna.

– Kanskje han legger seg litt for å beskytte seg selv. Hadde det vært åpenbart at han prøver å filme til seg en straffe, så hadde det vært noe annet, sier fotballekspert.

Elleville sjanser

Det var Dortmund som skapte de største sjansene i første omgang, og både Karim Adeyemi og Niclas Füllkrug burde satt ballen i nettet alene med keeper Courtois.

Sistnevnte Dortmund-spiller satte ballen på innsiden av stolpen, men det så ut som en hårfin offside.

– Det er knapt til å tro, dette. For noen muligheter de klarer å skape mot et Real Madrid-lag som nesten ikke slipper til sjanser, kommenterte NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter stolpetreffet.

SÅ NÆRT: Her var Niclas Füllkrug centimeter unna å sende Dortmund-fansen til himmels. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Våknet i andre omgang

Etter å ha slitt og slitt gjorde Real Madrid det de har gjort mange ganger før: Scorer sent i viktige kamper.

Det var Dani Carvajal som headet dem i ledelsen etter et presist hjørnespark fra Toni Kroos.

Senere skulle Vinicius punktere kampen, da han utnyttet et Dortmund i ubalanse og satte inn 2–0.

Med det vant klubben sin 15. tittel i Mesterligaen. Spillere som Dani Carvajal, Luka Modric og Toni Kroos står nå med vanvittige seks titler. Det er tangering av rekord, og nå har de samme antall som Real Madrid-legenden Francisco «Paco» Gento.