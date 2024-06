Ble skjelt ut av Norges nye stjerne: – Vi fikk høre det

– Det er helt umulig å beskrive Julian. Mannen er jo en karakter. En mystisk mann. Det er ikke så mye man vet om ham.

Det sier Frede Tobias Stølen til NRK. Han er en av Julian Ryersons nærmeste venner og anslår at han har besøkt fotballkompisen hver eneste måned siden overgangen til Dortmund, og da bor han hjemme hos Ryerson hver gang.

– Det kan vi ikke si på NRK

Nå har han reist til Wembley sammen med rundt 20 andre venner og familiemedlemmer av Ryerson for å se mesterligafinalen der kompisen får en av hovedrollene.

Om forholdet sitt til Ryerson, sier han:

– Vi har samme syn på ting, liker å gjøre det samme og ha det fett. Vi gjør vår egen greie.

– Hva er deres egen greie?

– Det kan vi ikke si på NRK.

STANSET STJERNEN: Julian Ryerson temmet Kylian Mbappé i semifinalen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Tidligere Viking-trener Kjell Jonevret husker godt at han fikk opp en spennende backtype i stallen i 2016.

En ung, lovende fyr ved navn Julian Ryerson som lenge hadde imponert på Viking 2.

– Jeg håper han fortsetter utviklingen og blir en god Tippeliga-spiller, uttalte Jonevret til lokalpressen.

Lite visste han hvor grovt han ville bomme.

Da NRK ringte rundt til Ryersons tidligere lagkamerater og trenere i forbindelse med denne saken, brukte omtrent samtlige de samme tre ordene for å beskrive ham:

Vinnerskalle, arbeidsmoral og selvtillit.

– Skjelte ut de andre

Det er særlig én episode som kan være beskrivende for hva slags innstilling unge Ryerson kom med den gangen.

Da Viking spilte treningskamp mot Arsenal i 2016 og tapte hele 0-8, ble den da 18 år gamle Julian Ryerson så forbannet at han gikk rett i garderoben og skjelte ut sine langt eldre medspillere.

Viking-trener Kjell Jonevret sa følgende til Lyngdals Avis etter kampen:

– Han stod i alle fall ikke i kø for å bytte drakt. Han er irritert, går inn i garderoben, kaster skoene og skjeller ut de andre selv om han bare er 18 år. Sånt liker jeg. En herlig type, sa Jonevret.

OVERGIKK FORVENTNINGENE: Kjell Jonevret synes det er gøy å tenke tilbake på Ryersons start i Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

– Han er jo den typen. Det er det samme med mange store idrettsmenn, de har jo det der. De aksepterer ikke tap, sier Jonevret i dag når han tenker tilbake på den situasjonen.

André Danielsen, som fikk 319 kamper i Eliteserien for Viking, spilte den famøse 0-8-kampen mot Arsenal i 2016.

– Vi fikk høre det

Danielsen, som nå jobber i breddeavdelingen til Viking, husker situasjonen der Ryerson ga klar beskjed til sine langt eldre og mer meritterte lagkamerater den gangen.

– Ja, det stemmer det. Men det er litt typisk Julian, han har en ekstrem mentalitet som sannsynligvis har tatt ham dit han er i dag, sier Danielsen til NRK.

FØRSTE SESONG: Julian Ryerson i aksjon i 2016. Her i duell med Arsenals Francis Coquelin. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

– Når en, kall det jypling som ikke har gjort så mye, kommer inn i en A-lagsgarderobe hos en eliteserieklubb og tar plass på den måten, hvordan ble det mottatt?

– Det ble ikke noe dårlig stemning selv om en sa det han mente, uansett hvor gammel han var. Men vi fikk høre det, det gikk en kule varmt i den garderoben, men det var helt på sin plass. Det er ingen som har lyst til å tape 0-8 samme hvem det er mot.

– Hvordan har det vært å følge utviklingen hans?

– Det er veldig gøy. Det er mange gode norske spillere som gjør det bra for tiden, men det er litt spesielt når du har spilt med dem. Det er utrolig gøy å se. Uansett hvor du kommer fra i Norge, liten eller stor plass, har du rett mentalitet og er villig til å legge ned arbeid kan du nå ekstremt langt.

BLE SKJELT UT: André Danielsen husker godt hvor sint Ryerson var. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det tør de ikke

Landslagssjef Ståle Solbakken, som tidligere har omtalt Ryerson som den med Norges største legger, mener Dortmund-spilleren er den som har hatt størst fremgang på landslaget det siste året.

– Og i takt med at du spiller deg til fast plass i Dortmund og kommer godt ut av mesterligaopplevelsene, får du etter hvert en helt annen pondus. Det har gått i veldig riktig retning, både lagmessig og individuelt for Julian, sier Solbakken til NRK.

Heller ikke landslagssjefen er bekymret for Ryersons møte med artisten Vinícius Júnior.

– Jeg tror ikke de setter ham mot Ryerson. Det tør de ikke. De kjører ham i midten med Jude Bellingham og så setter de Rodrygo ut der, så får Julian ta seg av ham i stedet.

ROSER ELEVEN: Ståle Solbakken er imponert av Ryersons utvikling. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Fulgt ham siden han var 12

Brann-trener og tidligere U-landslagstrener Eirik Horneland er mannen som hentet inn Ryerson og ga ham debuten på G18-landslaget I 2015.

Horneland er glad for at han tok sjansen på den unge lyngdølen den gangen.

– Jeg så at det var noe der som ... Hvis du bare gir det tillit, så kommer det til å bli veldig bra, sier Horneland til NRK.

– Er du overrasket over at han nå er på det øverste nivået i europeisk fotball?

– Det å drømme om en mesterligafinale er ganske ekstremt. Men han har spilt mye mot sønnen min, så jeg har fulgt ham siden han var 12-13 år, og han er en fantastisk god fotballspiller.

– Hvor gøy er det å se at han blomstrer nå, da?

– Det er utrolig gøy å se at noen ... Han kommer jo litt sånn bakenfra. Han har ikke vært vurdert sånn helt der fremme. Men sakte, men sikkert har han gjort seg tellende og nådd det øverste nivået. Det er utrolig kjekt å se, sier Horneland.

GA HAM DEBUTEN: Eirik Horneland ga Ryerson sjansen på landslaget. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Husker debuten

Molde-stopper Eirik Haugan spilte sammen med Ryerson på G18-landslaget i sistnevntes første ungdomslandskamp da Norge slo Russland 1-0 i 2015.

– Jeg husker han kom inn som en veldig uredd spiller. Han hadde jo ikke vært med før. Så jeg hadde ikke så god kjennskap til ham, men jeg husker han imponerte og var en veldig spennende type og litt ulik de andre som var inne, sier Haugan til NRK.

– Så du potensialet allerede da?

– Ja, det gjorde jeg. Han var litt unorsk i spillestilen og hadde internasjonal fysikk. Så det var veldig imponerende, sier Molde-spilleren.

VAR MED FRA START: Eirik Haugan husker Ryersons debut på G18-landslaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Tar en vinflaske

Frede Tobias Stølen bør kjenne Ryerson bedre enn de fleste. Men på spørsmål om hvordan han vil beskrive ham, får han det vanskelig.

– Hvordan skal jeg beskrive Julian? Det er kanskje det vanskeligste du kan gjøre. Det er vel egentlig ingen som kan beskrive han. Han er dedikert og tar fotballen seriøst, men har også en helt annen side av seg. Han er gøy og liker å gå ut og gjøre ting. Han lever alt det andre enn fotballivet, sier Stølen.

– Når du besøker ham i Tyskland, hva er det dere gjør da?

– Nei, vi går ut og spiller noe golf. Eller så går vi ut og tar en vinflaske og spiser en god middag ute. Egentlig alt annet enn å tenke på fotball. Han er jo på trening hver dag, så det er jo greit å gjøre noe annet når du får så ferdig, sier kameraten.

– Så det er aldri han som starter en fotballdiskusjon eller snakker om fotballen?

– Nei, det er det ikke. Hvis vi skal ut og snakke fotball med han, så er det vi som må ta det opp.

Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters

– Når han står på TV 2 og sier at han ikke kjenner navnet på den vingen på PSG, så er det sant?

– Ja, det er sant. Det er helt sant. Det var veldig gøy, da. Jeg lo godt da jeg så det, sier han.

Spådde finale i januar

Faktisk har Ryersons kamerat hatt så stor tro på suksess denne sesongen at han tidlig meldte at det skulle gå helt til Wembley.

– Jeg forventet at han skulle være i finalen, så det er bra at han er der. Før sesongen var det ingen tvil om at han skulle være i finalen, så det er ikke noe sjokk for meg. Jeg sa det til han både muntlig og på melding flere ganger, at han kom til å ende i finalen. Jeg var ikke i tvil.

Kven vinn finalen? Real Madrid Dortmund Vis resultat

– Hva svarte han da?

– Vi var vel enige. Det er ikke vits å spille i Mesterligaen hvis du ikke skal være i finalen. Jeg søkte jo ferie fra jobben allerede 26. januar til denne helgen, så jeg har visst det i flere måneder. . Og nå gjenstår finalen, men jeg er ikke stresset for den kampen heller. Det skal nok gå veien.

– I finalen så skal han trolig opp i en veldig tøff duell mot den kanskje største stjerna for Real Madrid, Vinicius Junior. Hvordan tror du han takler det?

– Det er ingen problem. Han har ingenting å stille med, stakkars «Vini».

– Kallenavnet hans er «pitbullen»

Dortmund-stjernen Nico Schlotterbeck stilte på pressekonferanse på Wembley kvelden før finalen. Da roste han Ryerson opp i skyene etter NRKs spørsmål om hvordan han mener nordmannen har utviklet seg siden overgangen til Dortmund.

– Det er en grunn til at kallenavnet hans er «pitbullen», han er blitt en utrolig spiller. Han har jobbet hardt for å komme dit og har utviklet seg utrolig bra. Alle lag trenger en spiller som han. Jeg er glad på hans vegne, han fortjener å være der han er nå, han gir alltid alt.

Finalen har avspark lørdag 21.00 og kan høres på NRK Sport på radio eller sees på TV 2.