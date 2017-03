Frykter ikke Bendtner: – Får se om han kommer i form

– Det gir litt krydder i hverdagen. Jeg tror alle i Eliteserien er glad for at han kom, og Rosenborg har fått en bra spiss, forteller Ruben Gabrielsen (24).

Både Molde-spilleren og Lillestrøm-spilleren Frode Kippe er begeistret for at konkurrenten Rosenborg har hentet Nicklas Bendtner.

De to mener at profilen Bendtner vil være med på å løfte norsk fotball og eliteserien.

Frykter ikke Bendtner

Allerede i tredje runde står Gabrielsen ansikt til ansikt med Bendtner når Molde gjester Lerkendal i rivaloppgjøret. Den duellen ser han frem til, og han tror dansken valgte RBK for å få fart på karrieren igjen.

– Jeg regner med han er ekstra tent til rivaloppgjøret, men det er et steg ned for ham. Vi får se hvordan motivasjonen hans er for å spille i eliteserien, sier Gabrielsen.

DUELL: Frode Kippe gleder seg til duellen med Nicklas Bendtner. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Han har spilt i Juventus og Arsenal. Han har et godt nivå inne og han er bra fysisk. Jeg tror han blir en tøff spiller å møte. Vi midtstoppere i eliteserien får heve oss litt, forklarer Gabrielsen til NRK.

Også veteranen Frode Kippe gleder seg til duellen med Bendtner. De to møtes først i mai, også det på Lerkendal.

– Jeg tror du må være forberedt på det meste når du møter ham, så får vi se hvor god form han kommer seg i. Han har et veldig bra makspotensial. Vi får se om Rosenborg klarer å få ham opp dit, forteller LSK-veteranen, og utdyper:

– Jeg tror det er mange som gleder seg til å få bryne seg på ham. Det blir nok ikke så lett for ham heller.

Venter tjuvtriks fra spissen

Men ingen av de to frykter møtet med Bendtner. Kippe ser frem til det som kan bli en tøff fysisk batalje inne i sekstenmeteren. Akkurat slik veteranen liker det.

HEVE SEG: Ruben Gabrielsen mener midtstopperne i eliteserien må heve seg. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

– Han er kjapp, han har gode avslutninger og han har god fysikk.

– Jeg er en fysisk stor spiller og liker å ha folk som kan matche meg litt der. Å få noen tøffe og tette dueller der er morsomt. Da kommer det fort noen tjuvtriks fra noen også, men det er gøy. Jeg foretrekker heller dét, enn å møte en liten, rask spiller, sier LSK-spilleren.

Også Gabrielsen tror Bendtner vil komme med noen tjuvtriks. Om det kommer noen nye tjuvtriks ønsker han å lære seg de.

Slik vil han stoppe RBK-spissen.

– Det blir å spille smart. Han er sikkert mye sterkere enn meg og har en bedre høyde enn meg. Jeg må bruke hodet, forklarer Molde-forsvareren.