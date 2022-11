Saken oppdateres.

Det har i lengre tid murret i det norske brytemiljøet. Ingen utøvere klarte å kvalifisere seg til OL i fjor sommer, og for landslaget ble også årets sesong en nedtur.

Nå er det klart at trenerne trekker seg. Forbundet skriver i en pressemelding at årsaken er «uenigheter med landslagsutøverne om den videre sportslige satsingen».

– Det blir vanskelig å videreføre den jobben som er påbegynt når vi og utøverne står så langt fra hverandre. Det handler om vår filosofi og vårt system som vi tror på, og det kommer vi ikke til å vike fra, sier Fritz Aanes og Stig-André Berge i en pressemelding fra forbundet torsdag.

– Norges Bryteforbund, Fritz og Stig-André skilles som gode venner, og ønsker hverandre alt godt for fremtiden. Norges Bryteforbund vil også takke de for alt det de har betydd for norsk bryting, både som utøvere, trenere og ambassadører, sier generalsekretær Morten Sandnæs.

Baldauf: – Veldig kjipt

Landslagsutøver Felix Baldauf sier at «det ikke er noen vonde følelser, annet enn at det er veldig sårt».

– Jeg synes det er veldig kjipt, for vi har en lang historie. Stig har jeg hatt både som lagkamerat og som trener. Fritz har vært treneren min siden jeg begynte på ungdomslaget, det er i 10 år. De har vært en del av livet og satsingen min så lenge. Det står igjen som et tomrom, men jeg skjønner at det ble som det ble, sier Baldauf.

– Jeg forstår Fritz og Stig, og jeg forstår vårt utøverperspektiv. Vi er langt fra hverandre. Utøverne og trenerne har ulike tanker om fremtidig satsing, og vi har krevd endringer som ikke står i stil med Fritz og Stig sin filosofi og system. Fritz har så stor tro på sin filosofi og system, og kommer derfor aldri til jobbe under betingelser han ikke har 100 prosent tro på, samme som vi ikke kan bryte under betingelser vi ikke har tro på, sier Baldauf.

– Det er tøffe krav vi har stilt, sier bryteren om evalueringen.

Han sier at han respekterer valget til trenerne. Han klarer ikke å peke på noen åpenbare kandidater til å overta som landslagstrenere.

– Du finner ingen i Norge som kan fylle de skoene. Du finner knapt noen i Skandinavia. Lykke til, sier Baldauf.

TØFFE KRAV: Felix Baldauf sier bryterne har stilt flere krav til landslagstrenerne. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Hva tror du dette har å si for bryting i Norge fremover?

– Jeg tror det kan være en positiv ting for noen, men en negativ ting for noen andre. Det gjenstår å se. Styrken vår har vært at vi har vært en gruppe. Det er en fare her for at gruppen kan bli splittet fordi det blir veldig individuelt. Men når vi som utøvere har skreket etter individualisering, så må vi stå rakrygget i det når endringene kommer. Man må stå for det man har krevd og sagt, sier han.

En av dem som har opplevd suksess utenfor landslaget er Exauce Mukubu. Han ble kastet ut av landslaget tidligere i år, men vant VM-gull i U23-klassen i høst. Også Grace Bullen står nå på utsiden av landslaget. Hun tok VM-sølv for noen måneder siden.

– Vi har holdt på ganske lenge med evalueringen fordi vi har stått veldig langt fra hverandre, oss utøverne og landslagstrenerne. Det har gått veldig mye på hva vi utøverne står for, og hva trenerne står for, sier Mukubu.

Sportssjefen: Har dårlig tid

Sportssjef Erik Rønstad sier at de fikk beskjeden om at trenerne ville trekke seg på mandag. Han beklager at evalueringsprosessen har tatt så lang tid som den har tatt.

– Nå er ting veldig ferskt. For utøvernes del er det ting som skal fordøyes. Vi er primært opptatt av å ta vare på utøverne og på kort sikt hvordan det skal se ut. Det er ingen gunstig situasjon å stå i, foran en så viktig sesong hvor man kan kvalifisere seg inn til OL i Paris, sier sportsjefen.

Han vedgår at de nå «har dårlig tid» inn mot 2023 med tanke på å få på plass et godt opplegg rundt utøverne.

– Hvordan har responsen vært fra utøverne?

– Det har vært en delt respons. For noen kom det som et sjokk. Andre har nok sett at det har ligget i kortene, men det er klart at alle ble overrasket da de fikk den beskjeden, sier Rønstad.

Var kritisk til utøverne

Fritz Aanes har vært landslagstrener i bryting siden 2017. Stig-André Berge kom inn i trenerapparatet etter at han la opp i etterkant av bryte-VM i Oslo i fjor.

Aanes var sterkt kritisk til utøverne på landslaget etter bryte-VM tidligere i høst.

– I forkant hadde jeg ingen forventninger, for vi har slitt med sykdom og skader. Men så må jeg også si at utøverne ikke har vært bra nok. De ikke har gjort jobben hundre prosent og bryting som nummer én, sa Aanes i september om VM.

– Noen ganger må en ta ansvar som trener, men ikke her. Det er ikke noe feil med programmet, det er feil med utøverne, sa Aanes den gang.

Aanes og Stig-André Berge har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser torsdag.