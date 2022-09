– I forkant hadde eg ingen forventningar, for vi har slite med sjukdom og skadar. Men så må eg også seie at utøvarane ikkje har vore bra nok. Dei har ikkje gjort jobben hundre prosent og prioritert bryting som nummer éin.

Trenar for Noregs brytelandslag, Fritz Aanes, er sterkt kritisk til eigne utøvarar i eit intervju med NRK.

Fleire av Noregs herreutøvarar fekk det ikkje til å klaffe under VM i Beograd førre veke. Store delar av sesongen har også vore prega av svake resultat for ei rekkje av Noregs bryteprofilar.

Det meiner ein brutalt ærleg Aanes at utøvarane må ta på eiga kappe, og rettar skarp kritikk mot elevane sine.

– Det er ei kjip kjensle som trenar når du føler at du ofrar meir enn utøvarane. Nokre gonger må ein ta ansvar som trenar, men ikkje her. Det er ikkje noko feil med programmet, det er feil med utøvarane, seier han til NRK.

KRITISERER: Aanes meiner dei norske herreutøvarane ikkje har ytt godt nok denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Skuffande

Verdsmeisterskapen i bryting i Beograd enda utan norsk medalje på herresida. EM tidlegare i år enda også utan edelt metall til ein nordmann.

Denne veka skal den svake sesongen evaluerast.

– Vi må opp. Det blir litt rydding i garasjen. Vi skal starte ein evalueringsprosess denne veka, så det er litt tidleg å seie kva som vil bli endra førebels, seier landslagstrenaren.

Oskar Marvik var ein av dei som ikkje fekk det til å stemme under bryte-VM førre veke. Marvik fekk det tøft i kvartfinalen og rauk hovudstups ut av meisterskapen, utan å attskape bronsebragda frå VM på heimebane i fjor.

«Tåsenplogen» reagerer på kommentarane frå trenaren sin, og kjenner seg ikkje igjen.

– Det er litt skuffande å høyre. Eg tek meg ikkje noko nær av det, men eg blir litt skuffa, seier 26-åringen.

– Kva tenkjer du om at Aanes seier at de (utøvarane) ikkje har gjort jobben hundre prosent og prioritert bryting som nummer éin?

SKUFFA: Oskar Marvik fekk det ikkje til å klaffe under VM i Beograd. Han slår likevel hardt tilbake mot påstandane om at han ikkje gir alt i sporten. Foto: Javad Parsa / NTB

– Alle i gruppa har lidenskap for sporten. Ein gjer ikkje akkurat dette for pengane sin del, så ein ofrar meir eller mindre alt for å kjempe om ei topplassering, svarer Marvik.

Han held fram:

– For min del så tek eg ikkje dette så veldig personleg. Eg kan med handa på hjartet seie at eg har gjort mitt beste. Så får han sitje igjen med den meininga han har.

Har tillit

Marvik beskriv sesongen generelt som ein «fiasko» for hans eigen del. 26-åringen pådrog seg ein infeksjonen rett før EM, som gjorde at han ikkje kunne stille. Ein kneskade skapte også trøbbel i oppkøyringa før VM.

Landslagssjefen meiner at skadar er noko av grunnen for dei svake resultata.

– Morten (Thoresen) har slite med eit virus som vi ikkje heilt har funne ut av enno, men det er ingen tvil om at han har gått med eit virus i kroppen. Oskar vart jo skadd kort til før VM, og Felix (Baldauf) har slite med skadar og litt andre ting, seier Aanes.

KREV EVALUERING: Marvik meiner ein må få ei rask endring på stoda. Foto: Javad Parsa / NTB

I tillegg til skadeproblematikken, meiner Marvik at det er fleire faktorar som har spelt inn og gjort sesongen utfordrande.

– Eg tenkjer at viss ein skal nå toppen, så er det i alle fall viktig at ein er samd om vegen vidare. Sånn det har vore denne sesongen, har det har vore dårleg dynamikk og samhald i gruppa. Det har ikkje vore nokon vinnarkultur.

Marvik påpeikar at det ikkje er eit «one-man-show» og at ein ikkje kan gjere jobben åleine.

– Det har vore litt mangel på det i år. Det har vore ein tøff sesong med mange hinder på vegen. Eg håpar at ein kan finne tilbake til same mentalitet og kultur som det var under fjorårssesongen, seier han og legg til at sesongen må grundig evaluerast.

– Har du tillit til Aanes som landslagstrenar?

– Ja, eg har det. Med føresetnadene at ein blir samd om eit opplegg som begge har trua på. Ein har ikkje hatt heilt same filosofi i år. Det har kanskje gjort at det har rakna litt. Det viktigaste er å lage ein plan som begge trur skal fungere. Det er det viktige – at ein tek omsyn til utøvarane og motsett – at ein møtest på midten.