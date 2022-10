Mukubu har virkelig hatt sitt store gjennombrudd i år. Med VM-gullet har han tatt store steg til å kvalifisere seg til OL i 2024. Ingen norske herrebrytere klarte det i 2020.

– Han er så sjuk i hodet. Det er så nydelig. Det er en seier av beste sort, sier landslagsutøver Morten Thoresen til NRK.

Mukubu havnet tidligere under mot kroaten Karlo Kordic i finalen, men snudde og tok en dominant seier i Pontevedra, Spania. Nordmannen vant med sifrene 10–1.

– Det er ellevilt. Du ser på han at han gått mye seniorkonuranser den siste tiden. Han er rolig og kontrollert, og venter til han andre var litt sliten, sier Thoresen.

TIDLIGERE LANDSLAGSKOLLEGER: Morten Thoresen og Exauce Mukubu. Her fra 2020 da Thorsen tok EM-gull. Foto: Heiko Junge / NTB

Utklassingen skjedde i 82-kilosklassen i gresk-romersk bryting.

– Han er verdensklasse oftere og oftere nå, sa NRKs bryteekspert Mats Ravnanger Rolfsen før finalen.

– Det er ganske sykt, for å si det rett ut. Utrolig og en historisk bragd. Det er bare å ta av seg av seg hatt og alt som er. Det der er lekestue, sier sportssjef i Norges Bryteforbund Erik Allum Rønstad.

Kastet ut av landslaget

Mukubu var opprinnelig en del av det norske landslaget, men ble kastet ut i august i år. Grunnen var brudd på kontraktsvilkårene. Siden den gang har han satses for seg selv, og fikk lov til å representere Norge i U23 VM.

Sportssjefen forteller at det snart er tid for dialog med den ferske verdensmesteren.

– Vi skal ha samtale med han og klubben etter U23-VM, så får vi se hva som skjer, forteller Rønstad

– Men dere skulle vel helst ønske han var for fullt med på landslaget?

– Ideelt sett skulle vi det, så får vi se. Det har ikke vært et tema nå i forkant av mesterskapet, for å si det sånn.

STORT TALENT: Exauce Mukubu spås en lovende brytekarriere. Han står foreløpig utenfor landslaget. Foto: NRK

– Gagner ikke norsk bryting

Ekspert Rolfsen mener det har vært murring innad i laget lenge.

– Slik jeg har forstått det så handler det om at han ikke har møtt på tid og har hatt egne tanker om hva som er best for sin egen utvikling.

– Fritz sier at det er min vei eller så er det ut av laget, og forbundet hører på han. Når man står utenfor landslaget så føler man at det er håpløst å lykkes. Det er ikke rom for prat om hva som er best for egen utvikling. Og det tror jeg ikke gagner norsk bryting, fortsetter Rolfsen.

Det har foregått en sentralisering i norsk bryting. De beste blir tatt ut av klubbene som har fostret opp bryterne for å bli med på landslaget.

– Derfor det er viktig at utøverne blir tatt vare på og at de forblir i brytemiljøet. Her har man bomma, og utøvere som ikke har blitt hørt har omtrent slutta med bryting etter en tid i sentraliseringen. Når Exo og Bullen nå får resultater, så synes det ekstra godt, sier bryteeksperten.

At miljøet i det norske brytelandslaget har blitt sånn stusser Rolfsen på. For Fritz Aanes var i sin tid en utøver som kunne gå sine egne veier.

– Slik som jeg var da jeg satset så hadde jeg passet fint inn i modellen som landslaget kjører på med nå. Jeg var en soldat som gjorde det jeg fikk beskjed om. Men for tenkende utøvere vet jeg ikke om dagens metode er den beste. Og Fritz selv var en tenkende utøver da han satset.