– Det har vært tøffe måneder. Det har det. Mye usikkerhet, selvfølgelig, etter det som skjedde. En omfattende prosess for å finne svar også på hva som skjedde, sier hun til NRK.

Fem minutter på overtid i ligacupfinalen 31. mars mellom Arsenal og Chelsea ble Frida Maanum plutselig liggende på gresset.

Den norske midtbanespilleren kollapset og fikk raskt behandling ute på banen, før hun ble fraktet bort. I etterkant ble det en lang rekke med undersøkelser og Maanum var først tilbake på banen igjen 21. april.

– Jeg har vært veldig heldig med det medisinske apparatet både i Arsenal og på landslaget som har hjulpet meg hele veien, forteller hun.

Nå er hun tilbake for landslaget før de to viktige EM-kvalifiseringskampene mot Italia fredag 31. mai og tirsdag 4. juni.

Til NRK avslører hun at på veien tilbake også har fått hjelp av en kjent psykolog.

SCORING: I strålende mai-vær i Nord-London scoret Frida Maanum det siste målet i ligasesongen for Arsenal for halvannen uke siden. I etterkant har hun vært med laget på treningskamp i Australia. Foto: AFP

Har jobbet for å ta seg over frykten

Britt Tajet-Foxell er kjent som norsk idretts superpsykolog og har blant annet hjulpet Marit Bjørgen, Therese Johaug og Olaf Tufte til flerfoldige internasjonale medaljer.

I vår har hun bistått Maanum på veien tilbake til fotballhverdagen.

– Hun bor også i London, så det har vært veldig fint å ha henne, sier Maanum.

– Hvordan foregår det?

– Vi har jobbet mest for å ta seg over den frykten. Detaljer går jeg nok ikke inn på, men mest for å komme seg gjennom prosessen på en fin måte, sier fotballspilleren.

Tajet-Foxell har vært tilknyttet Olympiatoppen siden 2001 og mang en idrettsutøver har siden det kommet med lovord om hjelpen de har fått fra psykologen. Hun har også tidligere jobbet med det norske landslaget.

– Jeg tror det er viktig å kunne prate om det for å lette litt på hjertet og den frykten man har, sier Maanum videre.

STJERNEPAR: Marit Bjørgen og Britt Tajet-Foxell har jobbet tett sammen ved flere anledninger. Her fra ski-VM i 2017.

Tajet-Foxell skriver i en melding til NRK at hun ikke kan gå inn på Maanums spesifikke situasjon, men beskriver på generelt vis hvordan de arbeider med personer som har opplevd lignende situasjoner:

– En slik ekstremt traumatisk opplevelse vil trigge flere former for frykt. En følelse av at man mister kontrollen og en stor følelse av et tap. Vårt mål vil være å skape trygge rammer, hvor man kan bygge opp igjen en følelse av kontroll steg for steg for å skape selvtillit til at man kan komme tilbake og prestere.

– Disse små stegene vil bli forsterket ved enkle rutiner og stadig evaluering, skriver Tajet-Foxell.

Tajet-Foxell gjestet NRK-programmet Drivkraft i fjor. Du kan høre episoden her:

Har hjertemonitor

På spørsmål om hvordan hun ble preget av tiden etter kollapsen, svarer Maanum at hun først og fremst har vært redd.

– Redd for hva det skal bety for framtiden. Selvfølgelig fotballkarrieren, men også for meg som person med tanke på at det er ikke en ankel, det er et hjerte. Så det er jo litt mer alvorlig enn som så. Jeg tror nok jeg reagerer mest med redsel på den type ting, sier hun.

– Men samtidig så har jeg også lyst til å ta meg videre fra det på en eller annen måte. Og hvordan man gjør det, det er vanskelig å si, men det tar nok bare litt tid.

Arsenal skrev i en pressemelding etter kollapsen at de ikke hadde funnet «åpenbare hjerteproblemer» etter deres undersøkelser. Hun har samtidig bekreftet overfor VG at hun nå har en hjertemonitor for sikkerhets skyld.

Til TV 2 sier hun tirsdag også at legene har funnet en del svar på hvorfor hun kollapset, uten å gå noe i detalj på hva de har funnet.

La bort telefonen

I etterkant av kollapsen forsøkte hun selv å skjerme seg fra mye av oppmerksomheten som kom på henne som person.

– Jeg sjekka ikke telefonen de første dagene. Jeg skjønte at det skulle være mye oppmerksomhet rundt det. Spesielt ettersom det skjedde på den måten i en cupfinale hvor det er mye folk som så på, forklarer hun.

– Jeg tror det tar litt tid også før du skjønner hva du har vært igjennom, og skjønner alvoret i det. Men samtidig har jeg veldig fine folk rundt meg som hjelper meg og tar meg forbi det også, sier hun videre og takker for all støtte hun har fått.

Nå er det Italia som står i fokus, en samling Maanum har gledet seg veldig til etter at hun måtte stå over forrige samling. I EM-kvalifiseringen står alle de fire lagene i Norges gruppe med tre poeng etter de to første kampene.

Det er de to beste som til slutt sikrer seg en plass i neste års EM.

– Jeg håper selvfølgelig å kunne bidra så mye som mulig på banen og hjelpe til med det jeg kan. Og jeg har vært med i landslaget i mange år og har den erfaringen. Så håper jeg det blir en fin samling, sier hun.

Hjemmekampen mot Italia på fredag kan du se på NRK1.