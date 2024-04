Så landslagsvenninnen kollapse foran øynene: – Skummelt, ekkelt og ubehagelig

– Jeg var ikke så langt unna. Jeg var ute på banen. Når slike ting skjer, er det veldig skummelt og dramatisk. De minuttene blir lange, men heldigvis går det veldig bra, sier Guro Reiten til NRK.

På landslaget er Chelseas Reiten og Arsenals Maanum gode lagvenninner. Men under søndagens cupfinale var de arge rivaler på jakt etter et av engelsk fotballs største troféer.

Da Maanum plutselig falt om på gresset, ble derimot all midlertidig rivalisering lagt til side. I stedet fylte en dyp uro Reiten, som snudde seg og gikk bort fra stedet.

– Hun får den beste behandlingen hun kan få av de som er hun rundt henne. Vi andre holder oss unna. Vi har ikke noe der å gjøre. Man går bare og håper og tror at det skal gå bra. Og det gjorde det jo. Det er skummelt, ekkelt og ubehagelig, sier hun.

– Hva går gjennom hodet ditt?

– Mye rart. Fotball blir jo uviktig, først og fremst. Det var noen lange minutter der.

Moren med helseoppdatering

Maanums kollaps skjedde på overtid av søndagens finale. Hun ble fraktet av banen på båre med oksygenmaske over ansiktet.

Tidligere tirsdag kom Maanums mor med en etterlengtet oppdatering rundt datterens helsestatus.

– Frida skal ta flere tester i dag. Det er ingenting som tilsier at det skal være noe alvorlig galt, sier mor Liz-Heidi Leonhardsen til NRK.

LØP BORT: Svenske Stina Blackstenius var første medspiller som kastet seg over Maanum. Foto: David Davies / AP

Det er fremdeles uavklart om Maanum blir med på den kommende landslagssamlingen. Norges landslagssjef Gemma Grainger opplyser til NRK at de håper å ta en avgjørelse i løpet av tirsdagen.

– Jeg vet ikke resultatet av testene, men håper på svar snart. For vi håper å ta en avgjørelse i kveld om hva som er best å gjøre med tanke på Frida. Vi håper på positive svar, sier treneren.

Reitens melding til Maanum

Arsenal vant finalen 1–0 og ble cupmestere. Kort tid etter kampen kom de med gode nyheter og formidlet av Maanum var ved bevissthet.

– Det er ingenting som tilsier at hun ikke er i like fin form nå som hun var før søndagens kamp. Det var selvfølgelig dramatisk da det skjedde, og man tenker det verste, men nå er jeg rolig og tror at dette skal gå bra, sier mor Leonhardsen.

TRENER: Gemma Grainger. Foto: NTB

Etter kampen sendte Reiten en melding til Maanum.

– Jeg skrev at hun skremte oss, men at jeg håpet at det gikk bra og at hun måtte ta vare på seg selv.

– Og du fikk svar?

– Ja, ganske fort. Så det var behagelig, smiler Reiten.

Grainger så kampen på TV. Fra Maanum gikk i bakken, tok det 15 minutter før hun fikk en oppløftende oppdatering på helsen til landslagsspilleren. De minuttene var nærmest uutholdelig, sier Grainger.

– Det var forferdelig.

Uavklart rundt landslagssamling

Maanum er fremdeles med klubblaget Arsenal i London. Det er ikke sikkert at hun slutter seg til Norges landslagstropp før ukens EM-kvalifisering.

Det bekrefter NFF til NRK.

– Vi har tett dialog, men ingen avgjørelse er tatt, forteller medieansvarlig Henning Sverdrup til NRK.

– Så lenge alt er bra med Frida og jeg vet at hun følges opp på best mulig måte med tester og alt hun må gjennom ... hvis hun har det såpass bra, så håper jeg selvfølgelig å se henne her, sier Reiten.

Den norske landslagstroppen samlet seg i Oslo mandag.

Fredag starter kvalifiseringen til EM i 2025 for Norge hjemme mot Finland, før det er bortekamp mot Nederland neste tirsdag.