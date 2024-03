Magnus Carlsen finaleklar i Tyskland

Magnus Carlsen er sikret en plass i finalen i sjakkturneringen Chess Classic etter at det ble seier mot tyske Vincent Keymer i den første av to kamper søndag.

Nordmannen er med seieren oppe i 6,5 poeng totalt. Det er to poeng mer enn franske Maxime Vachier-Lagrave (3.-plass) når kun én kamp i de innledende rundene gjenstår.

De to beste etter ti runder spiller finale mandag.

Carlsen innledet turneringen med én seier og ett tap onsdag, før han spilte remis mot både Ding Liren (Kina) og Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike) på dag to.

Fredag klatret han til turneringsledelse med to seirer på to kamper, før 1,5 poeng lørdag sørget for at han også beholdt ledelsen før de to siste innledende kampene.

Det er første gang turneringen arrangeres etter koronapandemien. Carlsen har vunnet turneringen to ganger tidligere og er tittelforsvarer ettersom han vant i 2019. (NTB)