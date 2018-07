Fotograf overfalt i kroatiske jubelscener: – Situasjonen var helt ute av kontroll

Matchvinneren stormet mot hjørnet hvor fotografen satt. Fortumlet i lykkerus ble han overfalt av medspillere og støtteapparat. Da gikk det hardt for seg bak reklameskiltet hvor salvadoranske Cortez satt.



– Jeg tenkte bare på å ta bilder av feiringen og euforien av spillerne som jublet, sier Cortez til NRK.

Fotografen havner nederst i Kroatias feiring. Du trenger javascript for å se video. Fotografen havner nederst i Kroatias feiring.

Det tok ikke lange tiden før hele det kroatiske laget lå strødd over ham foran en vegg av kroatiske supportere.

– Et av de største øyeblikkene i min karriere

Fotografen, som til vanlig er stasjonert i Mexico, hadde vært på tre verdensmesterskap før Russland-VM. Aldri før har han kommet tettere på en situasjon. Plutselig begynte spillerne å falle over Cortez.

– Situasjonen var helt ute av kontroll. Jeg hadde aldri i mitt liv forestilt meg at noe sånt kom til å skje, sier Cortez til NRK.

Bildene taler for seg selv:

Yuri Cortez blir overfalt av de kroatiske spillerne. Foto: CARL RECINE / Reuters

Josip Pivaric jubler for Mandžukić sitt vinnermål. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Så glad blir Josip Pivaric når han øyner VM-finalen. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Mandžukić i lykkerus etter å ha satt inn vinnermålet. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Fotograf Yuri Cortez får drømmevinkel under feiringen. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Mario Mandžukić får plutselig øye på fotografen. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Underveis i jubelscenene skjønner de kroatiske spillerne hva som skjer, og at det ligger en fotograf under dem. Til tross for dette fortsetter Cortez å knipse bilder.

Målscorer Mandžukić tilbyr Cortez en hjelpende hånd, og de kroatiske spillerne ser tydelig bekymret ut.

De kroatiske spillerne blir bekymret for fotografen. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Mandžukić hjelper Cortez opp. Foto: CARL RECINE / Reuters

De kroatiske spillerne omfavner fotografen. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Straffehelten fra åttendedels- og kvartfinalen, Ivan Rakitic kom også innom, og Domagoj Vida plantet like så greit et kyss midt i pannen til Cortez. Det tok han med et smil.

– Det overrasket meg, men jeg beundrer de kroatiske spillerne. Etterpå kom de bort og spurte om jeg hadde det bra.

Kom uskadet fra det

Yuri Cortez kom fra det med skinnet i behold.

– Ingenting av utstyret ble ødelagt. Alt er i orden, og det er forhåpentligvis jeg også.

Etter kampen har han hatt nok å gjøre.

– Jeg har fått flere hundre henvendelser på telefon og på mail, og det tar helt av på Facebook og Twitter.

Kroatia vant kampen 2-1 etter ekstraomganger, og skal møte Frankrike i finalen på søndag. Det er uvisst om Cortez blir å se der.

– Jeg håper det, men akkurat nå skal jeg tilbake til Mexico, sier fotografen.