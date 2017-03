Nordlie om Lagerbäck: – Befriende ærlig og ujålete

– Han er befriende ærlig og ujålete. Han snakker et språk som Ola, Kari og tanta på Tveita skjønner, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie.

Mandag tok Lars Lagerbäck fatt på sin første landslagssamling. En halvannen måned inn i landslagsjobben er svensken i ferd med å danne et mer folkelig bilde rundt landslaget.

Før den første obligatoriske pressekonferansen valgte svensken å håndhilse på samtlige journalister og fotografer før han satte seg på podiet.

En gest som er høyst uvanlig.

EKSPERT: Tom Nordlie mener Lagerbäck gjør landslaget mer folkelig. Her Lerkendal som trener for Sandnes-Ulf i 2014. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Ikke dress, vest og slips

Stilen til Lagerbäck er tydelig. Både på fotballbanen og i opptreden utenfor banen.

Da svensken tok ut troppen til den første samlingen startet han med å holde et foredrag og hva han krever av spillerne på trening, i kamp og utenfor banen. Etterpå svarte han på samtlige spørsmål fra pressen før han stilte opp til en til en-intervjuer.

– Jeg tror det fører til en avmystifisering og folkeliggjøring av landslaget. Per-Mathias Høgmo hadde store visjoner som jeg hadde sans for, både fotballfaglig og pedagogisk. Men når det gikk trått hengte folk seg opp i at han ble for akademisk og vanskelig å forstå. Når man først bestemte seg for å fjerne Høgmo, så er valget av Lagerbäck befriende ujålete, sier Nordlie.

– Jeg ville ikke hatt en med dress, vest og slips inn i landslagsstolen. Jeg tror at den ujålete stilen er det som vil fenge grasrota i Norge, fortsetter fotballeksperten.

HILSTE: Her håndhilser Lars Lagerbäck på pressen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Må vinne mot Nord-Irland

Tidligere landslagssjef Egil Olsen har tidligere uttrykt begeistring for ansettelsen av Lagerbäck, og støtter Nordlies analyse.

– Han yter stor respekt, først og fremst på grunn av resultatene han har. Men måten han er på som leder, og blant folk, og måten han møter pressen på, viser at han er en trivelig fyr, sier Drillo til NRK.

– Hvordan skal han skape entusiasme rundt landslaget igjen?

– Den kommer automatisk dersom Norge begynner å vinne kamper. Men kampen som venter mot Nord-Irland (26. mars) er spesielt viktig, fordi den avgjør om resten av kampene blir spennende. Dersom Norge ikke vinner i Belfast, så er VM-kvaliken over, mener Drillo.

MÅ VINNE: Tidligere landslagssjef Egil Olsen mener Norge må vinne mot Nord-Irland for å skape ny entusiasme. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Lønner seg å være ærlig

Lagerbäck tok ut 19-åringen og Genk-proffen Sander Berge i sin første landslagsstropp. I tillegg vraket han Martin Ødegaard.

– Jeg liker at han er ærlig på hvorfor Ødegaard ikke er med, i tillegg til at han er ærlig på hvorfor han tar med Sander Berge. Det fjerner en del spekulasjoner som fører til at 80 prosent av spørsmålene fra pressen blir ufarliggjorte, sier Nordlie.

– Men hva skjer dersom resultatene uteblir?

– Dersom du får mange kritiske spørsmål etter et tap, og du sier at dette var for dårlig, så tror jeg folk godtar det, i stedet for bortforklaringer om at man er bedre enn resultatet tilsier. Jeg tror uansett det lønner seg å være ærlig, sier Tom Nordlie.