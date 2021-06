NFFs spill i kulissene før boikott-avgjørelse skaper debatt: – Forkastelig

– Hvis det er slik det norske fotballdemokratiet skal være, da blir jeg bekymret.

Ordene kommer fra Frank Lidahl, som er daglig leder i Ranheim.

Lidahl er oppgitt over lobbyvirksomheten som har foregått i kulissene inn mot søndagens ekstraordinære fotballting, der det skal avgjøres om NFF skal vedta å boikotte Qatar-VM eller ikke.

NRK har sett dokumenter som viser at samtlige kretsledere i Norges 18 fotballkretser er blitt enige om en felles påvirkningsplan inn mot klubbene i hver fotballkrets.

– Forkastelig

I et skriv NRK har fått tilgang til kommer det frem at det er ønskelig at de ulike kretsstyrene og administrasjon skal kontakte klubbene i sin krets og påvirke dem til å følge NFFs innstilling om å si nei til boikott.

Frank Lidahl synes ikke noe om at NFF prøver å påvirke klubber inn mot søndagens avstemning.

Frank Lidahl mener dette er svært problematisk.

– Dette handler ikke om synspunkt for eller imot boikott, det finnes helt sikkert gode argumenter for begge ståstedene, det jeg er opptatt av er formen på kommunikasjonen og kvaliteten i ordskiftet som har vært fra NFF-hold. Nå som dette er verifisert er det jo forkastelig etter mitt syn, sier han til NRK.

– Hvorfor mener du det?

– Da har du gått bort fra de grunnleggende tillitsfulle og demokratiske prosessene som ligger i bunnen, der fotballorganisasjonslivet er utfordret på å sette seg inn i saken og ta stilling til hva de mener er best for seg selv og norsk fotball. Det bør hver enkelt klubb og organisasjon få lov til å gjøre i fred, mener han.

– Det er den grunnleggende respekten her som jeg synes NFF bortimot raljerer med, legger han til.

NRK har fredag snakket med en klubb som bekrefter at de har opplevd et press fra NFF-hold for å snu i boikott-spørsmålet.

Klubben ønsker ikke å stå frem offentlig, men forteller at den har bestemt seg for å bli stående på et ja til boikott av VM.

– Demokratisk prosess og valgkamp

NFF-president Terje Svendsen svarer slik på e-post om kretsenes fremgangsmåte.

– Jeg er kjent med at det er blitt mobilisert på begge sider. Kretsene har vært opptatte av å gi klubbene god informasjon om prosessen i saken, samt kretsstyrets vedtak. NSA (Norsk Supporterallianse) har fremmet sitt syn. Det tilhører en demokratisk prosess, skriver Svendsen til NRK.

– Er denne aksjonen kommet på oppfordring fra NFF-ledelsen?

– Kretsene er egne juridiske enheter. De avgjør selv kontakt med egne klubber, svarer han.

– Udemokratisk og uakseptabelt er ord som blir brukt. Hva sier du til dem som mener det om aksjonen?

– Se svar på forrige spørsmål. Jeg tror vi alltid skal være ydmyke for kritikk, spesielt i saker der ordskiftet ofte blir tilspisset, skriver NFF-presidenten.

Terje Svendsen mener det hører med en demokratisk prosess å forsøke å overbevise andre om sitt synspunkt. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

I en podkast med Midtnorsk Debatt svarte Svendsen nylig slik på spørsmål om dette er rett måte å gjøre det på.

– Begge sider har mobilisert i dette arbeidet. Det finnes helt sikkert eksempler hvor NSA også har ringt klubber, og jeg mener det er en del av en demokratisk prosess og valgkamp som pågår, sa Terje Svendsen i podkasten.

Ranheims Frank Lidahl stusser over Svendsens argumentasjon i podkasten.

– Jeg noterer meg at han bruker ord som valgkamp, da er vi plutselig over på politikk og kun det. Da har man distansert seg fra det jeg mener er det grunnleggende oppdraget her, som er at det norske fotballorganisasjonslivet er utfordret på å gjøre seg opp en selvstendig mening. Da har man ikke tillit til at man kan klare dette, mener Lidahl.

– Er det ikke forståelig at NFF, dersom de mener de vil tape store verdier av en boikott, og at det er viktig for fotballen totalt at det ikke blir boikott, gjør sitt for å vinne den kampen?

– Ja, hvis det ligger en hundre prosent ærlighet der. La oss si at det er pengene som er viktig, slik du sier i spørsmålet ditt, da kan jeg forstå dem. Men da må de være ærlige og si at det handler om penger. Åpenhet og ærlighet skaper tillit. Hvis man i enkeltsak etter enkeltsak er veldig i utakt med grasrota, supporterne, foreldrene og ildsjelene, da kan det være på tide å stille seg noen spørsmål om man er på rett vei, sier Lidahl.

Han understreker at han ikke raser mot NFF, men av vennlig oppriktighet håper forbundet tar til seg kritikken.

Lidahl er ikke alene om å reagere.

Hevder klubber føler seg presset

Ole Kristian Sandvik, talsmann i Norsk Supporterallianse, reagerer ikke først og fremst på at NFF tar kontakt med klubbene, men på måten de gjør det på. Ifølge NSA har flere klubber følt seg presset av forbundet.

– Vi kan ikke ha kretser som presser klubbene til å stemme slik kretsene vil. Kretsene skal legge til rette for gode demokratisk prosesser. Kretsene er til for klubbene, ikke motsatt. Dette ser det ut til at kretsene har glemt, mener Sandvik.

Norges Supporterallianse, her ved Ole Kristian Sandvik, har selv hatt en kampanje gående. Foto: Oda Scheel

Norsk Supporterallianse har på sin side også hatt en aksjon gående opp mot søndagens boikott-avgjørelse. Terje Svendsen oppfatter ikke at kretsene har lagt et press på klubbene.

– Her har begge sider mobilisert for sitt syn. Slik jeg oppfatter det har kretsene vært mest opptatt av å oppfordre klubber til å melde seg på forbundstinget, samtidig som kretsene har redegjort for sitt syn. Jeg ser i Trøndelag at klubber som Utleira og Tiller, som begge er for boikott, har opplevd samtalene med kretsen som fair. Så tror jeg alltid klubber vil oppleve dette ulikt, sier fotballpresidenten.

NRK har sett malen NSA bruker i ringerunden til norske klubber, og der kommer det tydelig frem at de ikke skal prøve å overbevise noen som er uenige i NSAs standpunkt.

I skrivet NRK har sett, som er sendt ut til minst én av fotballkretsene, er instruksen tydelig på at man skal prøve å få klubbene til å stille seg bak forbundets innstilling om å droppe boikott.

NRK vet at de 18 fotballkretsene ble enige om å ringe klubber på et felles kretsledermøte. Alle fotballkretsene har sluttet seg til forbundsstyrets innstilling i saken om å være mot boikott av Qatar-VM.

– Kan forstå at de vil påvirke

Professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole tar imidlertid Norges Fotballforbunds metoder i forsvar.

– Min første reaksjon er at dette høres feil ut, men hvis det er sånn at kretsstyrene har vedtatt å ikke gå for boikott, og de ser at konsekvensene av en boikott vil være ganske store for både kretsene og fotballforbundet, kan jeg forstå at de vil informere eller påvirke klubbene, sier Hanstad til NRK.

Han mener det er formildende at Norsk Supporterallianse også har hatt sin egen påvirkningskampanje.

– De som vil ha boikott har også jobbet inn mot klubbene, sånn sett er det ikke noe demokratisk problem. Kretsstyret er jo valgt av klubbene, påpeker Hanstad.

Hanstad får støtte fra universitetslektor ved Nord universitetet, Espen Ingvar Leirset. Han er ekspert på demokrati og politikk.

– Det er legitimt å kjempe for sine interesser i et demokrati. Når idretten skal vise holdning i en kontroversiell og viktig sak, må man forvente organiserte kampanjer på begge sider. Slik jeg får denne saken presentert, blir jeg ikke veldig bekymret, sier Leirset.

Tore-Christian Gjelsvik forsvarer ringerunden.

– Vil alltid være noen som ikke ønsker dette

Tore-Christian Gjelsvik, kretsleder i NFF Hordaland og medlem i Qatar-utvalget, bekrefter overfor NRK at de har vært med på en ringerunde til klubbene.

– Qatar-saken er viktig for hele norsk fotball. Vi i Hordaland ble enige om å ringe rundt til klubbene av to grunner. Det ene var å få dem til å melde seg på, det andre var å sette seg inn i saken, sier Gjelsvik til NRK.

Han har forståelse for at supporterne ikke syns det er kjekt at kretsen ringer rundt, men mener de primært har tatt kontakt med klubbene for å anbefale dem å melde seg på tinget og sette seg inn i saken.

– Så er det klart at i praten man har med klubbene, så kommer man inn på veldig mye annet vedrørende klubbdrift. Tilbakemeldingen har vært at det har vært positivt at vi ringer rundt, og så vil det alltid være noen som ikke ønsker dette, sier Gjelsvik.

LSKs styreleder Morten Kokkim ser ingen problemer med NFFs fremgangsmåte. Foto: Audun Braastad

– Ikke noe voldsomt problematisk

Morten Kokkim er styreleder i Lillestrøm, som på et ekstraordinært årsmøte vedtok å støtte boikottforslaget.

Han synes heller ikke det er problematisk at NFF har en aktiv kampanje for å påvirke klubbene til sin fordel.

– En slik telefon ville uansett ikke påvirket oss, sier han til NRK.

– Hva synes du om at man prøver å påvirke klubber?

– Jeg har registrert at folk på begge sider har forsøkt å påvirke klubbene, så jeg ser ikke noe voldsomt problematisk i at man prøver å påvirke klubbene til det ene eller andre, sier han.

Avgjørelsen faller altså på det ekstraordinære fotballtinget førstkommende søndag.

NRK sender direkte søndag helt til avgjørelsen faller.

I henhold til NFFs lover kan toppklubbene (Eliteserien, Toppserien, OBOS, 1. divisjon kvinner og PostNord) møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn.

Det trengs et alminnelig flertall for å vinne avstemningen.